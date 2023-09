Theo chân gia đình trẻ "săn" căn hộ giá hợp lý tại khu tây TP.HCM

Chỉ số về khả năng chi trả nhà ở tại Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 do Viện Nghiên cứu và giáo dục phi lợi nhuận (ULI) thực hiện cho thấy, giá nhà trung bình ở TP.HCM là 296.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) trong khi thu nhập trung bình của một gia đình chỉ 9.120 USD/năm. Nguồn cung căn hộ giá hợp lý khan hiếm, lo ngại thủ tục tiếp cận vốn vay đang khiến nhiều gia đình trẻ loay hoay bài toán mua nhà.



Nhất vị, nhị giá, tiêu chí chọn nhà của các gia đình trẻ

Mong muốn nâng tầm không gian sống để chuẩn bị cho kế hoạch tăng thêm thành viên năm sau, anh Hùng Nhật (quận 6, TP.HCM) bắt đầu "ngắm nghía" thị trường căn hộ tại khu tây TP.HCM - nơi có cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống giao thông dần hoàn thiện, đặc biệt giá BĐS chưa "nóng sốt".

"Tôi muốn vị trí nhà mới không quá xa trung tâm để tránh mất thời gian di chuyển hằng ngày, nhưng vẫn đảm bảo tách biệt ồn ào, khói bụi nội đô. Theo tiêu chí này, vợ chồng tôi tập trung vào các dự án trên đại lộ Võ Văn Kiệt", anh nói.

Akari City quy mô 8,5 ha là một trong những dự án nổi bật trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Với mức thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/người/tháng, có tài khoản tích lũy 500 triệu đồng, anh Nhật ưu tiên lựa chọn những dự án trong tầm giá 3 tỷ đồng và chính sách thanh toán linh hoạt để cân đối dòng tiền, phù hợp khả năng chi trả.



Bên cạnh đó, uy tín chủ đầu tư và tiến độ xây dựng cũng là tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của vợ chồng anh.

"Theo tôi, uy tín chủ đầu tư là "điểm mấu chốt" khi chọn mua bất động sản. Một chủ đầu tư uy tín sẽ bám sát tiến độ thi công, giữ vững các cam kết. Đây là tiền đề để cư dân có được nơi an cư chất lượng và tài sản yên tâm", anh khẳng định.

Nguồn cung chất lượng đáp ứng nhu cầu chọn nhà của gia đình cấp tiến

Mang theo trăn trở về tổ ấm mới, anh Hùng Nhật dành 3 tháng để tham khảo các dự án tại khu tây TP.HCM. Biết đến Akari City đã lâu, tuy nhiên sau khi "mục sở thị" không gian sống thực tế giai đoạn 1 và tìm hiểu về AK NEO – tháp mới nhất vừa được giới thiệu ra thị trường, anh đã quyết định "chấm" AK NEO làm chốn an cư cho cả gia đình.

Kế thừa lợi thế về vị trí của Akari City, AK NEO kết nối trực tiếp đại lộ Võ Văn Kiệt - trục huyết mạch xuyên tâm của TP.HCM, thuận tiện di chuyển đến các quận trung tâm và khu vực lân cận. Yếu tố được anh Nhật đánh giá cao là vị trí dự án nằm liền kề trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm 1,8 ha đã đi vào hoạt động. Vợ chồng anh yên tâm khi cho con gái 8 tuổi theo học tại trường. Những ngày bố mẹ bận bịu công việc, con gái vẫn có thể tự đến trường và tan học, về nhà an toàn.

Sức hút của AK NEO còn đến từ mức giá dự kiến từ 48,9 triệu/m2, khoảng hơn 3 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ - tầm giá mà theo anh Nhật là rất cạnh tranh trên thị trường BĐS hiện tại.

"Tôi chỉ cần thanh toán 30% và chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà, ngoài ra nếu vay ngân hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng. Đây là giải pháp tài chính khá thiết thực để vợ chồng tôi có thể thu xếp dòng tiền", anh hào hứng.

AK NEO với giá bán hợp lý vào tầm ngắm các gia đình trẻ

Là tháp cuối cùng thuộc Akari City giai đoạn 2, AK NEO được Nam Long, Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad dành nhiều tâm huyết để mang đến các cải tiến về thiết kế, vật liệu và tiêu chuẩn bàn giao trên tinh thần "NEO" (mới, hiện đại). Đề cao trải nghiệm và chú trọng chất lượng sống, tất cả chi tiết cải tiến đều được tính toán dựa trên nhu cầu sử dụng thường nhật của cư dân như tăng không gian lưu trữ ở hệ bếp; trang bị thêm các món đồ gia dụng thiết thực…



Kết hợp những tiêu chuẩn thiết kế của dòng căn hộ biệt lập (Flora Condominium) với bố trí vuông vức, từng mét vuông được sử dụng hiệu quả, tối ưu hóa công năng, căn hộ AK NEO mang đến trải nghiệm sống hiện đại đầy tinh tế.

Thiết kế AK NEO mang nét đẹp hiện đại Nhật Bản.

Thấu hiểu nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cộng đồng cư dân cấp tiến, AK NEO tích hợp chuỗi tiện ích nội khu phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của từng thành viên trong gia đình: hồ bơi, phòng gym, phòng cộng đồng, khu vui chơi trẻ em…



Đặc biệt, AK NEO còn ghi điểm với vị trí kế quảng trường Ánh sáng 2.500 m2, kết nối trực tiếp trục đại lộ thương mại quy tụ cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng thời trang… đã đi vào hoạt động.

"Tại AK NEO, từng chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ, dựa trên nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân. Tôi rất mong ngày được dọn về tổ ấm mới, gia nhập cộng đồng cư dân gắn kết tại Akari City", anh Nhật chia sẻ.