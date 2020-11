Theo bác sĩ: Đừng nghe ngóng linh tinh, đây mới là 3 cách giúp lỗ chân lông như "tàng hình" mà bạn nên học theo khỏi suy tính

Lỗ chân lông to không làm da yếu ớt, xập xệ đi nhưng lại khiến cho làn da của bạn kém mịn màng, đẹp mắt. Đây chính là lý do, các chị em vẫn luôn tìm đủ mọi cách để "thu nhỏ" lỗ chân lông. Thực tế, kích cỡ của lỗ chân lông quyết định bởi yếu tố di truyền, bạn không thể khiến chúng nhỏ đi được. Thế nhưng tin vui là bạn có thể làm lu mờ đi lỗ chân lông to trên da (về phần nhìn) bằng cách skincare khoa học. Theo các bác sĩ da liễu, đây mới thực sự là 3 tips giúp lỗ chân lông gần như "tàng hình", da mịn mượt như cánh hoa. Bạn nên nghe theo ngay chứ đừng mù quáng tin tưởng mọi lời hứa viển vông của bạt ngàn những món skincare trên thị trường.

1. Hãy giải phóng lỗ chân lông bằng các sản phẩm chứa acid

Những cặn bẩn như tế bào chết, tàn dư các sản phẩm skincare, trang điểm chưa xử lý hết và dầu thừa khi bị mắc kẹt sẽ khiến lỗ chân lông bít tắc và trông to hơn hẳn. Vậy thì trước khi tìm đến những phương pháp làm mờ lỗ chân lông, bạn cần giải phóng làn da khỏi những cặn bẩn trước. Và theo bác sĩ Joshua Zeichner tại New York, sản phẩm sẽ giúp bạn làm điều này chính là những món chứa AHA và BHA: "Hai thành phần này sẽ xóa bỏ khoảng cách giữa các tế bào da và điều này rất cần thiết cho việc giải phóng lỗ chân lông".

Mặc dù cả AHA và BHA đều có thể loại bỏ tế bào chết nhưng năng lực của chúng lại không hoàn toàn giống nhau. AHA tác động trên bề mặt để làm mịn và nâng tông da. BHA thì sẽ thâm nhập sâu hơn để đánh bật da chết mắc kẹt trong lỗ chân lông; và điều này biến BHA trở thành lựa chọn lý tưởng cho làn da dầu, dễ lên mụn. Bạn có thể tìm thấy thành phần AHA và BHA trong những sản phẩm như: toner, serum hoặc kem dưỡng…

2. Làm lu mờ lỗ chân lông bằng retinol

Retinol thực sự là "thần dược" của thế giới skincare. Thành phần này không chỉ có khả năng làm đầy các nếp nhăn, trị mụn, xóa bỏ những nốt thâm nám mà còn khiến lỗ chân lông như "tàng hình".

Cơ chế hoạt động của retinol là kích thích sản sinh collagen, giảm tiết dầu… để làn da của bạn trở nên mịn màng hơn, ít bị mụn trắng, mụn viêm hay mụn đầu đen và lỗ chân lông trông cũng nhỏ hẳn đi về phần nhìn.

Retinol thường xuất hiện trong serum hoặc kem dưỡng. Và có một lưu ý ở đây, retinol rất dễ gây kích ứng và khi mới làm quen với thành phần này, bạn chỉ nên dùng với tần suất 1 lần/tuần (vào buổi tối) rồi tăng dần tần suất khi làn da đã bắt đầu làm quen được với retinol.

3. Ngăn lỗ chân lông "nở to" bằng cách thoa kem chống nắng mỗi ngày

Nhiều nàng sẽ thắc mắc rằng ánh mặt trời thì liên quan gì đến lỗ chân lông to? Và khi nghe lời giải thích của bác sĩ Rachel Nazarian tại New York, bạn sẽ phải suy nghĩ lại: "Ánh nắng sẽ phá vỡ cấu trúc collagen – thứ chịu trách nhiệm cho độ săn chắc, đàn hồi của làn da. Và nếu tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên, làn da sẽ bị chảy xệ, lỗ chân lông nhìn sẽ to hẳn ra".

Nhiệm vụ của bạn ở đây chính là thoa kem chống nắng với chỉ số tối thiểu là SPF 30 không sót ngày nào, ngay cả khi trời có nắng hay âm u, trời khô ráo hay mưa ướt. Có như vậy, bạn mới có hy vọng tình trạng lỗ chân lông to được cải thiện.

Nguồn: Marie Claire

Ảnh: Internet