Thêm vụ việc gây bức xúc: Cho con đi học mầm non 2 tháng, mẹ Hà Nội thấy tính cách con thay đổi hẳn, mở camera kiểm tra thì chết lặng

Mới đây, một sự việc xảy ra vào chiều 21/12 tại Trường Mầm non Happy Kids (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Cụ thể khi xem camera lớp mầm non của con, chị L.Q thấy con trai đang ngủ thì bị cô giáo Y. lột chăn, bế xốc nách rồi bắt đứng ra ngoài cửa lớp.

Nguyên nhân do đang trong giờ ngủ trưa thì bé tỉnh giấc, không ngủ nữa và "lè nhè ỉ ôi". Cô Y. sau đó đã nhận hình thức kỷ luật của nhà trường. Còn trường mầm non Happy Kids cũng bị đình chỉ hoạt động. (Xem thông tin chi tiết vụ việc TẠI ĐÂY).

Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng với việc đi học hàng ngày của con ở trường mẫu giáo. Bởi trẻ còn ở độ tuổi nhỏ nên nhiều khi gặp phải sự việc không hay ở trường cũng không thể phản ảnh lại chính xác cho cha mẹ.

Vụ việc ở trường mầm non Happy Kids khiến các bậc phụ huynh bức xúc.

Mới đây, một bà mẹ tên H. (nhân vật xin được giấu tên) đã chia sẻ lại câu chuyện của chính con mình lên mạng xã hội. Ngay lập tức, câu chuyện gây bão và được đông đảo quan tâm. Con chị H. năm nay 3 tuổi và hiện chuẩn bị đi học mẫu giáo trở lại. Vào thời điểm 1 năm trước, chị H. cho con đi học ở một trường mẫu giáo gần nhà.

Tuy nhiên sau một thời gian, chị phát hiện con có nhiều thay đổi bất thường và đã kiểm tra camera kỹ lưỡng. Cụ thể chị H. cho biết:

"Giữa tâm điểm lùm xùm vụ việc trường mầm non Happy Kids, mình thật sự khá hoang mang khi đứng trên cương vị 1 người mẹ. Mình cho bạn lớn đi học khi được gần 21 tháng. Lần đầu cho con đi học hai vợ chồng cũng áp lực chọn trường cho con lắm. Nào là trường đẹp, sạch sẽ, có khuôn viên, chương trình học đa dạng, trường nhiều cơ sở sẽ chuyên nghiệp,...

Mình lựa kĩ lường lắm mới chọn được trường cho con, gửi gắm cô giáo ân cần lắm nhé. Nào là liệt kê cho cô là con tính nết thế nào, con dễ tự ái ra sao, con thích tự ăn kiểu nào,... Mong cô mấy hôm đầu con chưa hoà nhập được thì để ý, quan tâm con với. Vì là lần đầu con đi học nên mong con thích thú với việc đến trường để cha mẹ đi làm được yên tâm. Cô đứng lớp, cô quản lý, cô chủ nhiệm ở trường vui vẻ nhiệt tình và thân thiện lắm".

Tuy nhiên sau một thời gian chị H. phát hiện tính cách của con dần thay đổi, nhiều hôm mẹ đến đón thì mắt sưng húp. "Những gì cô quản lý và cô đứng lớp thông báo với mình đều trái ngược với thực tế. Con mình đi học: Từ 1 đứa 18 tháng biết hát, biết kể chuyện Tích Chu, biết nói các từ tiếng Anh đơn giản,... thì nay qua lời các cô lại thành 1 đứa trẻ "không biết nói chuyện, chắc do bố mẹ ít giao tiếp với con".

Ngày nào chị H. cũng kiểm tra camera của con và phát hiện ra loạt sự việc: "Con ăn được 2 miếng cơm thì cô báo là con ăn hết suất. Mình nhẹ nhàng nhờ cô để ý con ăn thì hôm sau thấy cô đè con trên ghế, mồm khẩu hình rất lớn, quát con, xúc cho con ăn mạnh bạo. Tất nhiên con vừa ăn vừa khóc.

Mình cũng lại nhẹ nhàng nói cô là "Cô giúp mình cho con ăn, cô không cần ép con đâu ạ!". Và rồi những hôm sau đó, có hôm con mình ăn hết cơm, mang bát đến bên cô chỉ chỉ muốn ăn nhưng không ai để ý. Sau đó con đi bê bát cơm thừa của bạn ăn tiếp. Mình xem lại cam mà cứ nhói lòng.

Rồi con muốn tự lấy đồ tráng miệng sau bữa ăn trưa, nhưng rõ ràng là cô hất con ra rất dứt khoát. Con khóc, chạy ra cửa sát tường đứng nhìn lại lo sợ. Hai tay con bấu vào nhau. Con nhìn xung quanh, và rất lâu sau đó cũng không có cô giáo nào đến hỏi chuyện con mình... Lần này mình đã khóc khi xem lại đoạn cam. Chắc do mình nhờ vả, ý kiến với cô nhiều nên cô ghét con mình?

Lúc đi học con mình chưa được 2 tuổi, nhưng trộm vía ở nhà rất nhanh nhẹn, hay cười và nói chuyện luôn mồm. Mẹ hát con nghe mấy lần là con tự hát được luôn, kể cả bài hát tiếng Anh. Vậy mà sau khi đi học, mình mong con nhanh nhẹn hơn, học được nhiều điều hơn thì trái ngược vậy, con về nhà hay khóc, rụt rè và đương nhiên, sáng nào dậy con cũng gào lên bài ca "không đi học đâu".

Đặc biệt sau khi mình phát hiện là cô đem con đến nhà vệ sinh để doạ nạt nhốt con lại nhưng cô thì nói là chỉ mang đến để tắt bình nóng lạnh thôi. Và việc cô nói mình tiết kiệm bữa ăn sáng ở lớp 10k, không cho con ăn là mình đã cho con thôi học ở đây - chỉ sau hơn 2 tháng học".

Chị H. sau đó cũng chia sẻ thêm clip con mình bị các cô đem đến nhà vệ sinh dọa nhốt. Lúc đó là giờ ngủ trưa nhưng con chưa ngủ và có lẽ đang ngồi khóc bên cạnh hai cô đang ăn cơm trưa.

Đoạn clip được chị H. chia sẻ. Con chị nghi bị các cô dọa nhốt vào nhà vệ sinh.

Nói về sự việc mình đã trải qua, chị H. chia sẻ: "Mình hiểu là chăm trẻ con khó lắm. Con mình mà nhiều lúc còn không nhẫn nại được rồi đánh, quát con... Tuy nhiên đó là do mình không có trình độ sư phạm để dạy con cho đúng. Do mình chưa hiểu được tâm lý con ở độ tuổi này và cũng do mình không được đào tạo chuyên sâu về nuôi dạy trẻ chuyên nghiệp.

Mình rất biết là các cô chăm nhiều con vất vả lắm, mệt mỏi lắm. Rồi các cô bị quản lý nhắc nhở, bị phụ huynh soi, bị các con la hét,... Áp lực lắm chứ. Nhưng các cô ơi, các cô đã chọn nghề là các cô được đào tạo chuyên nghiệp rồi. Các cô hiểu tính nết và sự phát triển theo từng giai đoạn trẻ có lẽ còn hơn cả phụ huynh.

Vậy nên các cô chắc chắn sẽ phải làm tốt, các cô nhé! Đừng vì lý do áp lực mà các cô đổ lên đầu con nhỏ. Vì áp lực nào cũng là điều các cô được học trước hết rồi đúng không ạ? Cái nghề nào cũng có vất vả, khó khăn. Vậy nên mong các cô đã chọn nghề, theo nghề thì hãy yêu nghề, đừng nản lòng và yêu các con ạ".

Liên hệ với chị H., chị tâm sự: "Những chia sẻ của mình không nhằm mục đích bôi xấu trường hay lôi kéo tẩy chay. Mình chỉ mong muốn các bé đi học được quan tâm và tôn trọng. Để các cô giáo biết được là mẹ chỉ nhìn qua camera cũng biết được là các cô đối xử lạnh nhạt với con mình thế nào. Mình không muốn công khai thông tin trường, vì mình không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của các giáo viên khác cũng như việc học của các bạn khác".

Hiện tại những chia sẻ của chị H. vẫn đang được các bậc phụ huynh quan tâm và bàn luận.