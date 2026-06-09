Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, rất nhiều người tiêu dùng có thói quen háo hức bóc lấy hàng hóa rồi vứt ngay vỏ hộp, bao bì ra thùng rác mà quên mất tờ mã vận đơn dán bên ngoài. Tờ giấy nhỏ bé này chứa đựng toàn bộ thông tin cá nhân quan trọng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng và đôi khi là cả chi tiết món đồ vừa mua. Đối với các đối tượng lừa đảo, những chiếc vỏ hộp bị vứt bỏ này chính là một mỏ dữ liệu khổng lồ. Chúng âm thầm thu gom, ghi chép lại để xây dựng hồ sơ khách hàng thực tế, từ đó lên kế hoạch cho những mưu đồ lừa đảo tiếp theo.

Bao bì khi mua hàng online có chứa nhiều thông tin quan trọng của chính khách hàng

Khi đã nắm trong tay thông tin chi tiết của bạn, kẻ gian sẽ dựng lên hàng loạt kịch bản vô cùng tinh vi. Phổ biến nhất là chiêu trò giả danh shipper giao những đơn hàng ma, thường là đồ rẻ tiền nhưng yêu cầu thu hộ phí ship hoặc tiền COD vài trăm ngàn đồng. Do đối tượng đọc đúng tên và địa chỉ, nạn nhân hoặc người nhà thường mất cảnh giác trả tiền ngay mà không kiểm tra lại trên ứng dụng.

Nguy hiểm hơn, chúng còn lợi dụng việc biết rõ bạn vừa mua sản phẩm gì để mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các sàn thương mại điện tử gọi điện thông báo trúng thưởng hoặc hoàn tiền tri ân. Lúc này, chúng sẽ dẫn dụ nạn nhân nhấp vào các đường link lạ nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP. Trong nhiều trường hợp, số điện thoại và địa chỉ rò rỉ còn bị đem đi đăng ký vay tiền qua các app tín dụng đen, khiến người mua bỗng dưng trở thành con nợ bị khủng bố và đe dọa mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Để chặn đứng nguy cơ này, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cốt lõi khi mua sắm trực tuyến. Điều quan trọng nhất là không bao giờ vứt bao bì hay hộp carton có dán mã vận đơn nguyên vẹn ra bãi rác. Bạn hãy dùng bút dạ bôi đen, xé nhỏ hoặc bóc sạch phần giấy chứa thông tin cá nhân và mã vạch trước khi vứt bỏ.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không chuyển khoản thanh toán cho bất kỳ shipper nào nếu chưa đối chiếu kỹ lịch sử đặt hàng trên ứng dụng chính thức để xác nhận đúng mã vận đơn và tình trạng giao hàng. Người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo để không nhấp vào đường link lạ hay cung cấp mã OTP, số thẻ ngân hàng cho những kẻ tự xưng là nhân viên mảng thương mại điện tử gọi đến tặng quà. Cuối cùng, hãy dặn dò thật kỹ người thân trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ em, luôn phải gọi điện xác nhận lại với người đặt mua trước khi nhận hàng và trả tiền hộ.