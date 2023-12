Thêm một mỹ nam được tung hô là "gương mặt thiên tài", cả sự nghiệp chưa một lần biết xấu

Ở showbiz Hàn có một mỹ nam được ưu ái gọi với cái tên "gương mặt thiên tài", đó là Cha Eun Woo. Danh xưng này ý chỉ việc anh có gương mặt xuất chúng, hoàn hảo mọi góc độ, hoàn toàn không có góc chết, một gương mặt "hái ra tiền" khiến Cha Eun Woo được săn đón nhiệt tình. Mới đây trang Naver - cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc - đăng tải một bài viết dùng cụm từ "gương mặt thiên tài" nhưng lại không nhắc tới Cha Eun Woo. Người được đề cập tới ở đây, bất ngờ thay, lại là mỹ nam đang nổi Song Kang.



"Gương mặt thiên tài" mới của Kbiz: Song Kang

Trang này nhận định Song Kang sở hữu "khuôn mặt phi thực tế như bước ra từ phim hoạt hình, chiều cao và tỷ lệ cơ thể thậm chí còn hoàn hảo. Nam diễn viên điển trai Song Kang được mệnh danh là khuôn mặt thiên tài. Dù làm công việc gì thì ngoại hình của anh chắc chắn cũng trở thành chủ đề nóng." Trang này cũng nhận định, diễn xuất của Song Kang bị lu mờ bởi chính vẻ đẹp của anh. Trước đó, khi tái xuất ở My Demon, Song Kang cũng bị cho là đẹp xuất chúng, khiến khán giả xem phim mà không mấy bận tâm đến diễn xuất của anh.

"Khuôn mặt phi thực tế như bước ra từ phim hoạt hình"

"Chiều cao cao và tỷ lệ cơ thể thậm chí còn hoàn hảo"

Những tháng cuối 2023 được coi là "thời của Song Kang" khi anh liên tục tái xuất ở hai bộ phim bom tấn cùng ra mắt trên nền tảng Netflix là My Demon và Sweet Home 2. Hai bộ phim với hai màu sắc trái ngược hoàn toàn nhưng đều mang đến một điểm chung là diện mạo bùng nổ của Song Kang. Một bên mang dáng vẻ của tổng tài điển trai trong những bộ vest cao cấp (My Demon); bên còn lại dù là quái vật, cả phim không có lấy một phân cảnh bình yên, tạo hình lúc nào cũng "te tua", đầy máu me nhưng gương mặt vẫn đẹp không tì vết (Sweet Home 2). Đặc biệt ở My Demon, khán giả còn được thấy Song Kang lần hiếm hoi xuất hiện trong tạo hình cổ trang cực cuốn hút.

Tạo hình cổ trang ở My Demon

Tạo hình hiện đại ở My Demon

Bị "vùi dập" ở Sweet Home 2 nhưng vẫn đẹp

Trước hai bộ phim này, Song Kang cũng là mỹ nam "chưa từng biết xấu". Từ bom tấn đầu đời Love Alarm đến bom xịt rating Nevertheless hay một tác phẩm kém tiếng nhưng lại được đánh giá rất cao về chất lượng - Navillera - Song Kang đều đẹp không tì vết, đẹp lên từng ngày. Nếu diễn xuất cũng tỷ lệ thuận với sự thăng hạng về nhan sắc thì có lẽ sự nghiệp của Song Kang sẽ còn vẻ vang hơn rất nhiều.

Love Alarm

Navillera

Nevertheless

Nguồn ảnh: Netflix Namooactors