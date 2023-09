Thêm một địa điểm lựa chọn nội thất cho không gian sống tại Hà Nội

Tiếp nối sự thành công của cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, vào tối ngày 15/9/2023 vừa qua, thương hiệu cung cấp giải pháp nội thất Come Home thuộc tập đoàn Central Retail Việt Nam vừa khai trương cửa hàng thứ 2 tại Việt Nam và là cửa hàng đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, chính thức mở rộng sang thị trường phía Bắc.

Mô hình mua sắm Một điểm đến độc đáo



Cửa hàng mới nhất cửa Come Home toạ lạc tại tầng 3, Lotte Mall West Lake với quy mô hơn 2000 m2, Come Home đã tiên phong tạo ra một không gian mua sắm theo mô hình Một điểm đến – One Stop Shopping vô cùng độc đáo, mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới lạ.

Tại sự kiện, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam – Ngài Nikorndej Balankura chia sẻ: "Tôi rất vui khi biết rằng Come Home là cửa hàng "One-Stop Shopping Destination" – "Mô hình một điểm đến" tiên phong tại Việt Nam về các sản phẩm gia dụng hiện đại, thiết kế đẹp mắt với giá cả phải chăng. Tôi cũng vui mừng khi biết rằng cũng như các đơn vị khác của Central Retail Việt Nam, Come Home đã đặt 'tính bền vững' làm trọng tâm trong mô hình kinh doanh của mình và cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương trong chuỗi cung ứng sản xuất" – ông nhấn mạnh.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện Đại diện nhãn hàng giải thích: Với mô hình "một điểm đến", Come Home sẽ thiết kế "lộ trình" trải nghiệm và mua sắm cho khách hàng kết hợp giữa các khu vực trưng bày sản phẩm theo từng dòng sản phẩm riêng biệt, những "căn phòng" mô phỏng thực tế các khu vực trong ngôi nhà bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,… được thiết kế chỉn chu, truyền cảm hứng và mang lại cho khách hàng cảm giác như đang hòa mình vào không gian sống thực tế ngay tại ngôi nhà của chính mình. Với rất nhiều đột phá, Come Home đang tạo nên những xu hướng mới cho ngành nội thất tại Việt Nam và hứa hẹn sẽ là địa điểm mua sắm yêu thích của người dân thủ đô trong thời gian tới.



Đại diện nhãn hàng Come Home cùng các khách mời tham dự Phong cách nội thất đa dạng phù hợp mọi nhu cầu khách hàng



Come Home giới thiệu đến người dùng ba phong cách nội thất để khách hàng có thể kết hợp các sản phẩm một cách hài hoà và tiết kiệm thời gian và đặc biệt với mức giá đa dạng từ phổ thông, trung bình đến cao cấp, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Thứ nhất là phong cách Modern International với phong cách hiện đại, phóng khoáng, thanh lịch, mang hơi thở quốc tế. Thứ hai là phong cách Modern Simplicity nổi bật với sự tối giản, đường nét rõ ràng, sử dụng các tone màu cơ bản làm điểm nhấn trong thiết kế. Cuối cùng là phong cách Roots. Phong cách này là sự kế thừa những nét đẹp truyền thống Việt kết hợp cùng phong cách nội thất hiện đại. Các sản phẩm nổi bật với đường nét mộc mạc, tinh giản cùng các màu sắc nguyên bản và hoa văn đặc trưng trong văn hóa Việt.

Ngoài không gian trải nghiệm thực tế chân thực, thương hiệu Come Home còn cho ra mắt ứng dụng công nghệ Room Planner - Công Cụ Thiết Kế Nội Thất Trực Tuyến 3D độc quyền, cho phép người dùng tự thiết kế không gian nội thất trực quan theo phong cách cá nhân.

Đại diện nhãn hàng Come Home cùng các KOL chia sẻ trong sự kiện Trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại nhà



Sự kiện khai trương có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Central Retail Việt Nam, đại diện Bộ Công Thương - Ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước; đại diện Sở Công Thương - Ông Vũ Đức Quỳnh, Phó phòng Quản lý Thương mại và vinh dự đón tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt nam – Ngài Nikorndej Balankura. Bên cạnh đó, sự kiện còn thu hút sự tham gia của nữ diễn viên Bảo Thanh, KOL Nguyễn Hà Linh, hoa hậu Ninh Hoàng Ngân cùng các đối tác của Come Home, khách mời truyền thông và đông đảo những tín đồ đam mê nội thất.

Các khách mời tham dự sự kiện Đại diện Tập đoàn Central Retail, đơn vị sở hữu thương hiệu Come Home chia sẻ: "Khi đặt chân vào thị trường Việt Nam, sứ mệnh của Come Home đó là mong muốn nâng tầm cuộc sống tại nhà của người Việt thông qua việc cung cấp giải pháp trang trí nội thất với những trải nghiệm mua sắm từ online đến offline độc nhất, phù hợp với khả năng tài chính của mỗi khách hàng. Do đó, chúng tôi mang đến cho khách hàng tại Thủ đô sự đa dạng về sản phẩm với mẫu mã được thiết kế tinh tế, chất lượng quốc tế và giá thành hợp lý để có thể tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng và tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn tại nhà cho họ".



Và đặc biệt trong buổi sự kiện, thương hiệu Come Home cũng đã có hành động ý nghĩa khi trao tặng 200.000.000 đồng (bao gồm hiện kim và hiện vật) để hỗ trợ cho các gia đình trong sự cố chung cư mini tại Hà Nội.

Đại diện Come Home trao tặng 200.000.000 đồng hỗ trợ cho các gia đình trong sự cố chung cư mini Hà Nội Tập đoàn Central Retail mong muốn đưa thương hiệu Come Home trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường trang trí nội thất tại Việt Nam. Được biết tập đoàn này đang đặt mục tiêu sẽ tiếp tục mở 17 cửa hàng trong 5 năm sắp tới.



