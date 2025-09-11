Thể thao Việt Nam 80 năm di sản và khát vọng từ thế hệ trẻ "dám bắt đầu để tìm thấy đam mê"

Ngược dòng lịch sử, khi đất nước vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt nền móng cho phong trào thể dục thể thao. Từ tư tưởng "dân cường thì quốc thịnh", phong trào "Toàn dân tập thể dục" ra đời, gắn liền với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Để rồi sau 80 năm, thể thao Việt Nam đã thật sự vươn mình trở thành niềm tự hào trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Khởi điểm khiêm tốn tạo nên thành tích phi thường

Trải qua chặng đường 80 năm, thể thao Việt Nam đã ghi dấu nhiều cột mốc đáng nhớ. Năm 1962, trong điều kiện chiến tranh còn bộn bề, xạ thủ Trần Oanh đã vượt kỷ lục thế giới, đem về tấm HCV trong giải bắn súng quân dụng các nước XHCN - minh chứng cho ý chí Việt Nam có thể vươn tầm quốc tế dù hoàn cảnh thiếu thốn.

Khi Việt Nam lần đầu trở lại đấu trường SEA Games năm 1989, đoàn thể thao chỉ giành 3 HCV. Ít ai ngờ rằng sau hơn ba thập kỷ, đến kỳ SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023, chúng ta đã vươn lên đứng đầu toàn đoàn với tổng cộng 355 huy chương, trong đó có 136 HCV. Những bước tiến vượt bậc ấy phản chiếu tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đằng sau các con số kỷ lục là hành trình đầy cảm hứng của những con người bình dị. Như Nguyễn Thị Hương, gương mặt sáng giá của canoeing Việt Nam, từng bắt đầu từ Hội khỏe Phù Đổng khi còn học lớp 7. Bố mẹ Hương kể lại, đó là lần đầu tiên con gái tham gia một giải thể thao học đường ở Vĩnh Yên, một trải nghiệm vừa bỡ ngỡ vừa tự hào. Từ môn đẩy gậy rồi đấu vật, Hương mới bén duyên với mái chèo và rồi gắn bó cả sự nghiệp.

Nhìn lại chặng đường ấy, cô tâm sự: "Tôi rất trân trọng thể thao học đường, vì đây chính là nơi phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ. Cũng từ đây mà tôi có cơ hội rèn luyện thể chất, tìm thấy đam mê và tiến xa hơn."

Cô khuyên những bạn trẻ hãy theo đuổi tận cùng đam mê: " Nếu đã yêu thể thao, các bạn trẻ đừng do dự, hãy bắt đầu sớm và quyết tâm theo đuổi, bởi càng sớm càng có nhiều cơ hội và sức khỏe để chiến đấu hết mình. Có thể hôm nay bạn chỉ là cô cậu học sinh thích vận động, nhưng ai biết được vài năm nữa, bạn có thể khoác áo đội tuyển quốc gia. Quan trọng là bản thân bạn dám bắt đầu và thử sức để tìm thấy đam mê."

Cũng giống như Hương, Võ Thị Kim Ánh không đến với boxing ngay từ đầu. Thuở nhỏ, chị từng thử sức với môn đẩy gậy ở Hội khỏe Phù Đổng, nhưng rồi lại tìm thấy đam mê thật sự trên võ đài quyền anh đầy thử thách. Theo Ánh, "thể thao học đường là nơi khởi nguồn mọi cơ hội" . Chị đặc biệt trân trọng những sân chơi như Hội khỏe Phù Đổng với sự đồng hành từ các ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp như Nestlé MILO, bởi đó chính là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng khát vọng thể thao của mình.

Từ cô bé mê thử sức với nhiều môn phong trào đến "tay đấm thép" của đội tuyển quốc gia, Kim Ánh đã trải qua hơn một thập kỷ đầy gian khó để khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Giờ đây, khi từng góp mặt tại Thế vận hội Paris 2024, chị không chỉ mang trong mình khát vọng giành thành tích cao nhất mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần bền bỉ, dám theo đuổi đam mê cho thế hệ trẻ.

Đó là câu chuyện của những vận động viên Việt Nam đi lên từ những khởi đầu giản dị để chạm tới thành tích phi thường. Hành trình ấy cũng phản chiếu hình ảnh của một Việt Nam nhỏ bé nhưng kiên cường, một đất nước chỉ mới giành độc lập chưa đầy 80 năm nhưng đã có những bước tiến thần tốc, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Chung tay phát triển thể thao học đường - Bệ phóng cho thế hệ kế thừa

Thành công của thể thao Việt Nam không chỉ là dấu ấn cá nhân của vận động viên trên bản đồ quốc tế, mà còn là "quả ngọt" được bồi đắp qua nhiều giai đoạn và thế hệ. Đó là kết tinh của cả một hệ sinh thái đồng hành, từ gia đình, huấn luyện viên, nhà trường, các ban ngành, cộng đồng cho đến các doanh nghiệp gắn bó lâu dài như Nestlé MILO, bắt đầu từ nền tảng học đường và vươn tới những đấu trường đỉnh cao.

Điển hình cho sự chung tay ấy chính là Hội khỏe Phù Đổng, một sân chơi học đường đã được duy trì qua nhiều thế hệ, được tổ chức bài bản hơn qua mỗi năm, từ công tác chuyên môn đến chất lượng thi đấu. Tại đây, nhiều tài năng nhỏ tuổi có cơ hội cọ xát và chuẩn bị cho mình hành trang cả về kỹ năng lẫn tinh thần trước khi bước ra những giải đấu lớn hơn.

Như em Phạm Thanh Phong, cầu thủ nhí từng lọt vào top 10 cầu thủ tiêu biểu toàn quốc lứa tuổi U9 và được chọn thi đấu vòng loại U11 toàn quốc khi mới 10 tuổi, em cũng bắt đầu làm quen với sân cỏ từ Hội khỏe Phù Đổng.

Nhờ những sân chơi này, cùng sự quan tâm của gia đình và nhà trường, Phong và nhiều bạn nhỏ đã có cơ hội tích lũy trải nghiệm quý báu ngay từ tuổi học đường. Nhớ lại mùa giải U11 toàn quốc 2024, dù nhỏ tuổi hơn các bạn, em vẫn nỗ lực hết mình trong từng pha bóng, lấy thử thách làm động lực để trau dồi kỹ năng nhiều hơn. Mỗi trải nghiệm đều trở thành hành trang để cậu bé vững vàng hơn trong cuộc sống lẫn thi đấu sau này. Phong quyết tâm: "Con muốn mỗi ngày bản thân đều giỏi hơn một chút."

Mẹ của Thanh Phong chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi cũng đam mê thể thao nhưng không có điều kiện và nền tảng để theo đuổi. Còn bây giờ, nhờ sự quan tâm của các ban ngành và doanh nghiệp, các con đã có một môi trường lý tưởng để rèn luyện thể chất lẫn tinh thần kiên trì. Việc ươm mầm từ sớm là bước đệm để con khai phá tiềm năng và từng ngày trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Chứng kiến những tài năng như Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Kim Ánh tỏa sáng, hay những gương mặt nhí như Thanh Phong miệt mài rèn luyện, có thể thấy hành trình thể thao Việt Nam chưa bao giờ là nỗ lực đơn lẻ. Đằng sau mỗi vận động viên là gia đình âm thầm động viên, là thầy cô tận tụy dìu dắt, là cộng đồng chung tay kiên trì xây dựng môi trường phát triển.

Những năm qua, thể thao học đường đã nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ ban ngành và nhiều doanh nghiệp thông qua tài trợ, nâng cấp cơ sở vật chất và công tác tổ chức. Hệ thống thi đấu được phát triển bài bản hơn và trải rộng nhiều cấp từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Tiêu biểu trong đó là nhãn hàng dinh dưỡng Nestlé MILO, tự hào với hơn 30 năm góp mặt trong hành trình dài hơi này, trực tiếp tài trợ sân bãi, khung thành, trụ bóng và trang phục thi đấu để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Nestlé MILO còn triển khai nhiều sân chơi quen thuộc, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ như Hội Khỏe Phù Đổng, các giải bóng đá, bóng rổ, bơi lội, Vovinam, aerobic… thuộc chương trình Năng Động Việt Nam. Tiếp nối nền tảng ấy, nhãn hàng còn song hành cùng thể thao Việt Nam trên các đấu trường quốc tế như SEA Games và Thế vận hội, tiếp sức cho một hành trình liền mạch từ những bước chạy đầu tiên của các em nhỏ đam mê thể thao, đến những thành tích vang dội của đội tuyển Việt Nam trên thế giới. Qua đó, nhãn hàng không chỉ thắp lên niềm hứng khởi, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin khám phá năng lực bản thân và nuôi dưỡng những bước đi vững chắc cho tương lai, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Dù các em có trở thành vận động viên chuyên nghiệp hay không, việc rèn luyện thể thao cũng chính là hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một dân tộc "dân cường thì nước thịnh". Mỗi buổi tập luyện, mỗi giọt mồ hôi trên sân chơi hôm nay chính là sự tiếp nối ngọn lửa từ lời kêu gọi của Bác năm 1946, làm bền vững một phong trào đã gắn bó với dân tộc ta, để không chỉ 80 năm qua mà trong tương lai, thể thao vẫn luôn là sức mạnh, niềm tự hào của đất nước.