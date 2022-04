The Next Gentleman: MC Thái Lan được Hương Giang mời làm giám khảo không biết đọc tên Quán quân, lúng túng trên sân khấu rồi cười trừ

Chung kết của chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ vừa lên sóng cùng với chiến thắng thuộc về thí sinh Văn Kiên của đội Hương Giang.

MC Thái Lan không biết đọc tên học trò Hương Giang

Ở phần cuối chương trình, Văn Kiên - Minh Khắc cùng đứng chờ công bố kết quả hệt như ở cuộc thi Hoa hậu. Nhưng oái oăm ở chỗ, MC Thái Lan - Matthew Deane Chanthavanij được Hương Giang mời đến chương trình không biết đọc tên Quán quân Văn Kiên.

Matthew Deane Chanthavanij không biết đọc tên Quán quân show Quý ông hoàn mỹ.

Đến lúc xướng tên Văn Kiên là người chiến thắng, Matthew Deane Chanthavanij chỉ có thể đọc mấy từ tiếng Anh. Riêng từ "Văn Kiên" thì Matthew Deane Chanthavanij không đọc được, Matthew Deane Chanthavanij chỉ có thể đưa tay chỉ về phía học trò Hương Giang rồi sau đó đứng cười trừ. Biểu hiện của Matthew Deane Chanthavanij nhìn trông vô cùng tội nghiệp.

Chưa hết, phần trao giải thưởng cho Văn Kiên cũng khá buồn cười. Dù là trao giải Quý ông hoàn mỹ cho thí sinh nam nhưng ekip sản xuất lại làm giống như là đang trao giải Hoa hậu ở các cuộc thi nhan sắc dành cho nữ.

Á quân Minh Khắc.

Quán quân Văn Kiên.

Theo công bố từ chương trình thì Quán quân của show sẽ nhận được số tiền mặt 400 triệu đồng, hợp đồng hỗ trợ thương hiệu từ DST Entertainment trị giá 1 tỷ đồng và hàng loạt các voucher hấp dẫn đến từ các thương hiệu lớn.

Dù giá trị phần thưởng của 2 Á quân có phần "lép vế" hơn nhưng cả 2 lại bất ngờ được BTC "ưu ái" cho đi thi các cuộc thi quốc tế, trong khi Quán quân thì lại ngậm ngùi "ở nhà". Nếu như Á quân 1 nhận danh hiệu Man Of The Year Vietnam 2022, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Man Of The Year tại Philippines thì Á quân 2 cũng không kém cạnh khi trở thành Mister Grand Vietnam 2022, đồng thời có cơ hội chinh chiến ở đấu trường quốc tế Mister Grand International 2022.

