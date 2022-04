The Next Gentleman: Mặc kệ Hà Anh đi chơi cùng chồng con, Hương Giang vẫn làm vedette cho Xuân Lan

Giữa thời điểm show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ đang thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận, Hương Giang và Xuân Lan lại có cú bắt tay khiến công chúng bất ngờ.

Chẳng là Xuân Lan tranh thủ The Next Gentleman đang tạm nghỉ để làm show thời trang. Đồng thời, Xuân Lan cũng mời Hương Giang làm vedette trình diễn trong chương trình của mình. 2 huấn luyện viên này dường như có mối liên hệ khá tốt. Hương Giang làm show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ rồi mời Xuân Lan làm huấn luyện viên. Bây giờ, Xuân Lan làm Vietnam Junior Fashion Week lại mời Hương Giang đến diễn.

Vậy Hà Anh - huấn luyện viên còn lại của The Next Gentleman đang ở đâu? Câu trả lời là Hà Anh đã đi Châu Âu du lịch cùng chồng con.

Xuất hiện ở chương trình của Xuân Lan, Hương Giang diện chiếc váy trắng và trình diễn khá chuyên nghiệp. Các thí sinh ở chương trình The Next Gentleman (trong đội Xuân Lan) cũng có màn catwalk điêu luyện. Có vẻ như sau mấy lần gây drama ầm ĩ ở The Next Gentleman, các thí sinh này đã điềm đạm và hành xử chuyên nghiệp, kỹ càng hơn.

Nói về Hương Giang, Xuân Lan từng tiết lộ lý do để chị tham gia show The Next Gentleman là vì thương Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Xuân Lan từng chia sẻ: "Tôi muốn giúp Hương Giang tạo ra 1 show thực tế ý nghĩa, đàng hoàng, hấp dẫn và có chuyên môn cao. Hương Giang không yêu cầu tôi đóng vai ác, Giang cũng chẳng bao giờ yêu cầu tôi tạo drama. Tuy nhiên, tôi nói với Giang rằng chị sẽ làm cho em có 1 chương trình hấp dẫn theo cái cách chị có thể".

"Nhưng điều này không phải là Hương Giang - Xuân Lan bắt tay nhau tạo thành 1 phe đâu nhé. Vào chương trình thì mọi thứ rất công tâm, tôi nhìn nhận tất cả các thí sinh vào trong Bán kết một cách khách quan. Cho đến thời điểm này, giữa 10 thí sinh đó, tôi nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của từng người, ai giỏi thế nào tôi cũng biết, ai có đầy đủ tố chất để trở thành Quán quân tôi cũng thấy luôn. Với tôi, các chàng trai trong đội Hương Giang rất thông minh, các chàng trai trong đội Hà Anh được đặt để rất hợp lý, còn các chàng trai ở đội Xuân Lan thì đi từ việc bị ném đá cho đến tiết chế và trưởng thành hơn".

