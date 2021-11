Sau bao ngày thiếu vắng các show thực tế về thời trang, công ty chủ quản của Next Top Model và The Face đã chiêu đãi dân tình bằng món hổ lốn chưa đâu có: The Next Face. Mùa đầu tiên đang rậm rịch ra mắt bằng vài drama lặt vặt: có người chối từ ghế nóng, có người hậm hực bỏ ghế nóng và người thì đột ngột chễm chệ trên ghế nóng. Công thức từ các show cũ cũng được xào nấu lại với khẩu vị cũ: lựa "gà", đấu khẩu và kèn cựa.

Từ The Face cho tới The Look và đến tận Next Top Model, thời trang của dàn nhân vật trên hàng ghế nóng luôn là tâm điểm. Yếu tố tiên quyết ở lựa chọn váy áo trong những show này là thời thượng, hiện đại và đồng điệu nhằm tạo nên tổng thể hài hòa nhất.

Và cũng bởi "bình mới rượu cũ" nên khó tránh khỏi chuyện dân tình so sánh The Next Face với các format trước, đặc biệt về mặt thời trang. Mỗi tội dù sinh sau đẻ muộn nhưng The Next Face chẳng những không thể trội bật về phần nhìn, mà còn là bước trượt dài trong thẩm mỹ chưng diện của hai nàng Hậu đình đám

H'Hen Niê và Lương Thùy Linh dắt tay nhau "sến" đều tại The Next Face

Thật khó ngờ rằng ghế nóng mới mẻ lại là bước thụt lùi trong phong cách của H'Hen Niê. Từ một nàng Hậu ăn diện văn minh và quyến rũ, Top 5 HHHV bỗng trở thành cô tắc kè diêm dúa, gắn liền với mớ bodysuit đã bó chịt lại còn lòe loẹt như siêu nhân Gao. Cứ nhìn cảnh cô đứng cạnh bà Trang Lê, thật khó để không liên tưởng đến hai chiếc bút nhớ dòng...

Sợ bodysuit chưa đủ "đô", cô còn vời thêm chiếc áo choàng trắng tinh tươm. Mối quan hệ giữa hai item này tựa như những đường thẳng song song vậy.

Phong độ "mặc lố" được tiếp diễn với cả cây đồ hồng chói lói. Điểm hạn chế lớn nhất trong set đồ nằm ở phần tóc giả mà nhìn-rõ-là-giả.

Tuy là đại diện duy nhất từ Gen Z, thẩm mỹ của Lương Thùy Linh lại không hề "cool" như mong đợi. Cô nàng tự biến bản thân thành "bản lỗi" của Rosé khi bắt chước cách phối menswear cùng chiếc choker hoa hồng cỡ đại.

Cố công phá dresscode của 2 đàn chị, vậy mà chính chiếc blazer vàng ruộm của nàng Hậu sinh năm 2000 lại khiến cô nếm mùi "gậy ông đập lưng ông" - đã lạc quẻ lại còn "sến" nhất giữa dàn mentor.

Không khí trường quay có nóng cũng chưa bức bí bằng chiếc áo cape hàng hiệu mà Lương Thùy Linh ụp lên người.

Nếu cứ đà này thì chân dài Cao Bằng dễ bị đàn chị cho ra... "chuồng gà".

Một lần khác Miss World Vietnam nhăm nhe chiếm spotlight khi phá tan tành dresscove về "color block" (phong cách sử dụng các khối màu rực rỡ).

Có điều cách phối denim jacket cùng váy ngắn và boots cao của cô nàng trông có phần cũ kỹ, thậm chí chỉ xứng sử dụng như một trang phục đi chơi đời thường.

Không quá sa đà vào giành giật spotlight, nhưng TyhD cũng chẳng tránh được cú "ngã ngựa" bởi lạm dụng màu sắc quá đà. Kết cấu trang phục cũng nằm ngoài quy chuẩn, dễ tạo cảm giác lôi thôi.

Hình ảnh quảng bá Team: Không nhạt thì cũng bị nghi "học hỏi" quá đà

Không chỉ trở thành "hố đen" trong show, ngay cả hình ảnh quảng bá Team của Lương Thùy Linh cũng khiến người nhìn ngáp ngắn ngáp dài vì nhạt nhẽo.

Chí mạng nhất chính là concept nam-nữ công nhân cùng bộ trang phục không-thể-bô-nhếch-hơn được đích thân mentor diện.

Về phần H'Hen Niê, bộ ảnh của Team cô thoạt nhìn rất ổn...

... nhưng lại ra sau và sát thời gian BST SKIMS x FENDI ra mắt. Từ tông màu cho đến sắc thái của hai bộ hình đều tương đồng, khiến thành quả của H'Hen Niê khó tránh khỏi nghi vấn "học hỏi" quá đà.

Tuy mang tính thời trang cao hơn hẳn đối thủ, sáng tạo của Team TyhD lại thiếu hẳn yếu tố thương mại vốn được coi trọng tại format như The Next Face.

Tổng quan bộ ảnh khá "dị", dễ biến TyhD thành tâm điểm còn các học trò trở thành những "nhân vật phụ mờ nhạt".

Nguồn ảnh: The Next Face