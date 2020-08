Thể hiện bản lĩnh, tỉnh táo, bài bản trong từng bước hành động khi bắt gian chồng ngoại tình: Liệu Âu Hà My đáng thương thực sự hay là có “toan tính” đến hoàn hảo?

Những ngày qua, vụ bắt gian chồng ngoại tình của Âu Hà My chưa ngừng hot. Không chỉ riêng người trong cuộc, khi cả loạt ekip chụp ảnh cưới, tổ chức sự kiện đều tố chàng diễn viên Trọng Hưng không hề đẹp như vẻ bề ngoài anh thể hiện thì ai cũng thương xót cho Âu Hà My.

1 loạt câu hỏi đặt ra là: Tại sao vợ giỏi giang, xinh đẹp, khéo léo đến thế chồng còn đi ngoại tình? Vì quá bức xúc mà cộng đồng mạng biến Âu Hà My trở thành cô vợ đáng thương nhất thế giới, đủ lời động viên an ủi mà không ai nhận ra rằng cô ấy đang ở thế chủ động, ở "cửa trên".

Trên MXH cũng bắt đầu có nhiều người hoài nghi: Liệu Âu Hà My có đáng thương như hình ảnh mà công chúng xây dựng? Hãy cùng nhìn từ đầu chí cuối đi, cô ấy vẫn cực kì bản lĩnh và tỉnh táo, bài bản trong từng bước hành động.

Thứ nhất phải nói đến sự chuẩn bị công phu

Âu Hà My đã nắm trong tay loạt bằng chứng chồng ngoại tình chắc như đinh đóng cột nhưng câu đầu tiên khi đối phương mở cửa cô lại tỏ ra rất tình cờ: "Hay quá lại gặp nhau ở đây... Nếu mà văn minh thì T. đã không hành động thế này đâu T. ạ".

Chẳng cần phải sexy lúc này, Hà My vẫn xinh đẹp, thướt tha với chiếc nơ màu vàng yểu điệu, phong thái đúng chuẩn giảng viên vẫn xưng mình tớ với tình địch. Nhìn qua thì mọi thứ quá rõ ràng so về nhan sắc, Âu Hà My hơn hẳn đối phương 1 bậc.

Hà My không rủ bạn, cũng không chanh chua túm tóc giật ngược tình địch như những vụ đánh ghen khác. Người đi cùng cô là những người thân trong gia đình cô - những người hiểu mọi thứ và luôn cho cô những kinh nghiệm sống đúng đắn nhất. Trong đó có mẹ Hà My - người đồng hành với con gái từ đầu tới cuối.

"Bạn đi ra ngoài này thì tới mới nói chuyện văn minh với bạn" kèm theo mệnh lệnh "ra ngoài" của mẹ Hà My cất lên, chẳng cần biết quyền sở hữu ngôi nhà thuộc về ai nhưng ngay tại giờ phút này, kẻ thứ 3 đã chen chân vào gia đình người khác thì không có tư cách để đòi hỏi.

Những người đi cùng Hà My dù không rõ là những ai nhưng mỗi người họ đều góp phần thể hiện 1 điều vô cùng quan trọng: Sau ngày hôm nay Hà My luôn luôn có gia đình bên cạnh, bất kể điều gì xảy ra.

Thứ hai: Đúng người, đúng thời điểm

Trước đây cái tên Trọng Hưng liệu có nhiều người biết tới hay cho tới khi bộ phim Đi qua mùa hạ được yêu thích trên VTV Giải trí thì Trung thiếu gia mới lọt vào mắt khán giả.

Sự chịu đựng của Hà My không phải mới đây. Khi cô nói gia đình từng trả nợ cho chồng hơn 1 tỷ chỉ sau 1 tháng kết hôn, khi cả ekip đám cưới bóc mẽ anh chàng này sống chẳng ra sao thì đúng vào lúc Trung thiếu gia được lòng khán giả, công chúng "ố à" nhận ra anh ta diễn từ phim ra đến ngoài đời.

Sự nghiệp của Trọng Hưng cũng theo đó mà tan tành. Đến mức nhiều người quá khích còn đòi tẩy chay phim, "tua mấy đoán có khuôn mặt đểu cáng đấy đi" vì biết Trung thiếu gia phiên bản ngoài đời thật cạn lời.

Thêm vào đó, đây cũng là thời điểm làm ăn nhạy cảm của Trọng Hưng, khi anh ta vẫn đang diễn với nhân viên, với các đối tác thì ôi thôi, chiếc clip ngắn gọn của vợ đã đập tan bức tường thành long lanh được xây nên bằng liêm sỉ dễ vỡ.

Quả là 1 nước cờ quá thâm sâu, có khác nào tuyên bố "tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội nhưng anh không biết tận dụng thì tự chịu đi".

Thứ 3: Sẵn sàng "vạch áo cho người xem lưng" để nhận "số phiếu" cao ngất từ dư luận

Nói Âu Hà My xử lý chồng ngoại tình văn minh không sai nhưng nó cũng không đúng hoàn toàn. Nếu cô ấy nhân từ đúng như thiên hạ đang tô vẽ chắc chắn chúng ta đâu được thưởng thức loạt drama vừa rồi. Cô ấy sẽ để mọi thứ kế thúc trong im lặng vì cả 2 đều là người của công chúng cơ mà.

Nhưng không, Âu Hà My quyết định vạch trần tất cả, dù cô ấy đủ thông minh để hiểu sẽ rất nhiều người bới móc chuyện quá khứ, đám cưới cổ tích ra để mỉa mai cô ấy.

Phụ nữ chúng ta luôn mắc 1 sai lầm là cố kìm mình lại để làm hài lòng người khác, hi vọng đổi về lấy sự bình yên. Tại sao, tại sao không thể lấy oán trả oán? Anh ta đối xử tồi tệ với mình mà mình lại cao thượng nhắm mắt làm ngơ sao?

Không ai khuyến khích việc trả thù ngoại tình hay phải hơn thua trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, phụ nữ cũng không nhất thiết phải gượng ép mình vào vai thiên thần. Cứ trút cho hết đi, cứ xả bằng sạch miễn sao không vượt quá giới hạn. Cái sĩ diện kia có làm cho chúng ta hạnh phúc cả đời được không?

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, vậy nên cứ đau 1 lần rồi thôi, trốn tránh mãi không phải điều tốt, bao che cho kẻ làm tổn thương mình lại là đang hại chính mình. Nên nhớ chẳng ai có quyền làm tổn thương bạn khi bạn không cho phép. Nếu Âu Hà My không tin tưởng, yêu thương chồng hết mức thì anh ta có bội bạc như ngày hôm nay?

Sai lầm của phụ nữ là cho anh ta nhiều quá, để anh ta "ăn sẵn" nên chẳng bao giờ đàn ông chịu nhìn vào giá trị mà mình được nhận.

Thứ 4: Phân biệt rõ ràng ranh giới và giải quyết hậu quả rất bình tĩnh

Có rất nhiều cuộc đánh ghen xối xả mà cái kết vẫn là tha thứ cho chồng. Nhưng Âu Hà My thì không. Mục đích cô ấy đến nhà tình địch rất rõ ràng, để lấy chữ ký ly hôn. Cô ấy tha thứ cho chồng nhưng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân ấy.

Bài đăng của Âu Hà My

Từ giọng điệu đến thần thái thì Âu Hà My vẫn biết yêu bản thân lắm. Cô đã từng yêu Trọng Hưng hết lòng, anh làm nhiều điều sai trái vẫn tha thứ nhưng khi người bố đã mất bị nhà chồng xúc phạm thì gần như đã chạm tới ranh giới của cô.

Khi đã tạo 1 luồng sóng lớn trong dư luận, Âu Hà My vẫn đăng story chứng minh mình ổn, đáp lại sự yêu thương của mẹ, của người thân.

Có lẽ sự tỉnh táo nhất là việc Âu Hà My nắm hết những ai lợi dụng thời điểm này để công kích cô, sẵn sàng lao vào dằn mặt. Và đến khi dân tình sục sôi thì Hà My bất ngờ khóa facebook như muốn khép lại tất cả, sóng gió đến đây đủ rồi.

Đúng là 1 cú chốt hoàn hảo cho gã chồng phản bội.

Trọng Hưng đã từng nói trong Đi qua mùa hạ khi nhắc đến ông bố ngoại tình trước mặt mẹ mình: "Sự phản bội có gì lạ lẫm mà phải la làng hết lên? Khi ông ấy đã phản bội thì với ai có gì mà quan trọng?". Câu này như vận vào người anh khi đã tự mình hứng trọn cái kết chát chúa.

Đúng vậy đấy phụ nữ ạ, đàn ông đã phản bội thì chính là phản bội, với ai chả quan trọng. Cái rằm đâm vào đâu cũng đau nhức nhối, chỉ có nhổ hẳn ra mới là cách kết thúc trọn vẹn nhất.