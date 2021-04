Thế hệ Alpha cần internet như nước và không khí, nhưng không làm được việc này cha mẹ sẽ khiến con bị "ô nhiễm"

Trong thời gian gần đây, khái niệm "Thế hệ Alpha" trở nên phổ biến hơn khi người ta liên tục nói về những đứa trẻ được sinh ra từ năm 2010 – 2024 với kỳ vọng đây sẽ là thế hệ sẽ làm thay đổi diện mạo hành tinh theo đúng nghĩa đen. Là thế hệ hứa hẹn sẽ nắm quyền lực rất lớn trong tay bởi được nuôi dưỡng trong một thời kì phát triển đỉnh cao của công nghệ.

Tuy nhiên, mới đây, trong cuộc hội thảo nghiêm túc tại Diễn đàn Châu Á Boao (BFA) - một diễn đàn kinh tế, quốc tế phi chính phủ và phi lợi nhuận dành cho các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu ở khắp mọi nơi chia sẻ tầm nhìn về mọi vấn đề trong khu vực và trên thế giới, các bậc cha mẹ ở mọi nơi đã đặt ra một câu hỏi rằng:

Liệu có nên để trẻ em tránh xa các thiết bị điện tử hay không?

Mặc dù biết rằng sau này thế giới sẽ được điều hành bởi thế hệ Alpha nhưng việc dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, kỹ thuật số đã khiến cho trẻ thiếu đi rất nhiều kỹ năng sống cần thiết. Thậm chí, sống quá lâu trong "thế giới ảo", trẻ dần quên mất cuộc sống thật của mình. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ của thế hệ này lại đang ngồi với nhau tại một diễn đàn toàn cầu để quyết định xem có nên ngăn cấm con sử dụng điện thoại, ipad hay không.

Cuộc hội nghị lần này diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc), các nhà lập pháp, lãnh đạo doanh nghiệp, và học giả đều đồng ý rằng trẻ em ngày nay quá nghiện điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Darren de Jesus, Phó tổng thư ký Hạ viện Philippines, cho biết cậu con trai hai tuổi của ông đã học cách tìm kiếm ảnh và video về chuột Mickey trên điện thoại thông minh. Còn Tin Pei Ling – một thành viên của Quốc hội Singapore – chia sẻ rằng con trai cô (3,5 tuổi) đã yêu cầu mẹ cho mình xem youtube trên máy tính bảng trước khi đi ngủ thay cho việc mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe.

Chính vì những chia sẻ rất đời thực này mà Syed Hussain Shaheed Soherwordi, một nhà nghiên cứu công tác tại trường Đại học Peshawar (Pakistan), đã nhắc lại mối lo ngại khi trẻ em thường xuyên sống trong thế giới ảo. Anh cũng cho biết rằng bản thân đang giám sát các con của mình để giúp con cân bằng giữa thế giới thực và thế giới ảo.

Ngay cả một nhà ngoại giao Indonesia, ông Ida Bagus Made Bimantara cũng đồng tình quan điểm này. Ông nhận xét rằng việc bắt một đứa trẻ đọc sách hoặc tham gia các hoạt động giải trí khác sau khi con đã được tiếp xúc với thiết bị điện tử thông minh là một điều khó khăn.

Thế nhưng, ông Guo Fan – đạo diễn của bộ phim khoa học viễn tưởng bom tấn của Trung Quốc "The Wandering Earth" đã phản bác việc cấm tiệt trẻ em không được chạm vào điện thoại và ipad, vì con trai ông đang sử dụng ipad để học tiếng anh trực tuyến với một giáo viên ở New York. Ông nói: "Internet sẽ giống như nước và không khí trong cuộc sống của thế hệ Alpha. Tất nhiên, cũng giống như nước và không khí, Internet cũng có thể bị ô nhiễm. Do đó, cách chúng ta đối phó với nó mới là vấn đề quan trọng".

Muốn cai nghiện cho con thì trước tiên bạn hãy cai nghiện trước đã

"Nhiều người nói rằng ngày nay trẻ nghiện công nghệ vì cha mẹ cũng nghiện công nghệ", ông Darren de Jesus chia sẻ. "Có rất nhiều bậc phụ huynh đã xem điện thoại, ipad như là một cô trông trẻ, và họ sử dụng nó để yêu cầu con cái yên lặng, đặc biệt là ở nơi công cộng. Vì thế, nếu muốn cai nghiện cho con thì trước tiên bạn hãy cai nghiện trước đã".

Bên cạnh đó, ông Soherwordi cũng kêu gọi các cha mẹ không nên vì thấy rằng trước sau gì cuộc sống của con cũng dính dáng đến công nghệ, thiết bị điện tử thông minh nên cho con chơi sớm thì sau này con đỡ bỡ ngỡ mà không quản lý thời gian sử dụng điện thoại, ipad của con.

Ông cũng tiết lộ thêm rằng ngày xưa cha mẹ ông cũng đã từng dành nhiều thời gian chơi cricket với ông, nên ông tin rằng nếu bây giờ bạn cũng vui vẻ đặt máy tính, điện thoại xuống và rủ rê con chơi một môn thể thao nào đó thì bọn trẻ chắc chắc rất sẵn lòng chơi cùng bạn.