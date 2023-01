'The Glory': Mỹ nhân xinh nhất lại chỉ xuất hiện thoáng qua, năm 2022 toàn đóng phim 'chất'

Song Hye Kyo từ lâu đã được xem là một trong những tượng đài nhan sắc bất hủ của làng giải trí xứ Hàn. Thế nhưng với The glory, điều giúp cô nhận được vô số lời khen từ khán giả không phải vẻ ngoài mà là diễn xuất.

Bae Gang Hee, mỹ nhân xinh nhất trong The glory nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua

Nếu phải chỉ ra đâu là mỹ nhân nổi bật nhất phim, tin rằng Bae Gang Hee sẽ là sự lựa chọn của không ít người xem. Cô vào vai nữ phản diện Lee Sa Ra thời học sinh. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, thế nhưng vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn để lại nhiều ấn tượng.

Bae Gang Hee xuất hiện trong phân cảnh nữ chính Moon Dong Eun bị các bạn học bắt nạt - nguồn: Netflix

Bae Gang Hee sở hữu gương mặt rất đẹp - nguồn: Netflix

Bae Gang Hee là một tân binh và không có quá nhiều đất diễn trong The glory - nguồn: Netflix

Năm 2022 toàn đóng phim "chất", nhan sắc ngoài đời gây thương nhớ

Bae Gang Hee là một tân binh của làng diễn. Cô mới chỉ bắt đầu đóng phim từ năm 2022 mà thôi. Dù vậy, mỹ nhân sinh năm 1997 đã may mắn được góp mặt trong những dự án chất lượng. Ngoài The glory, cô còn xuất hiện trong bom tấn Hoàn hồn (mùa 1) và Somebody - bộ phim giật gân do tài tử nổi danh Kim Young Kwang đóng chính.

Nhìn chung, Bae Gang Hee vẫn đang trên đường xây dựng danh tiếng và tìm kiếm chỗ đứng riêng cho mình. Cô sở hữu một kênh Instagram với 62.800 lượt follow. Đây là nơi nữ diễn viên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày trong cuộc sống với các fan:

Không cần trang điểm nhiều nhưng Bae Gang Hee vẫn vô cùng xinh đẹp - nguồn: Instagram diễn viên

Bae Gang Hee là một người có tâm hồn yêu động vật - nguồn: Instagram diễn viên

Với nhan sắc nổi bật, các fan tin rằng cô sẽ sớm trở nên nổi tiếng - nguồn: Instagram diễn viên

Bae Gang Hee có xứng đáng là "chiến thần mặt mộc"? - nguồn: Instagram diễn viên





Phần 1 của bộ phim The glory đã ra mắt toàn bộ 8 tập trên Netflix.