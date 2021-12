Vị Hoàng đế bất nhân bất nghĩa nổi tiếng nhà Tống: Nghe tường tận câu chuyện của tên bạo quân mà khiến hậu thế khiếp vía

Nam - Bắc triều là một trong những thời kì lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc và là đề tài hấp dẫn thường được các nhà làm phim xứ sở tỷ dân ưa chuộng. Tồn tại 160 năm với 4 triều đại Lưu Tống, Tề, Lương, Trần, không hiểu vì sao trong giai đoạn này minh quân lại ít mà bạo quân lại nhiều.

Trong đó, Lưu Tống Tiền Phế Đế hay nhân vật thường được hậu đế biết với tên húy là Lưu Tử Nghiệp có thể được xem là bạo quân nổi tiếng nhất với những chiến tích khiến người ta rùng mình.

Lưu Tử Nghiệp (449-465), tuy tuổi đời và thời gian trị vì cũng chẳng lâu nhưng ông đã được mệnh danh là hoàng đế biến thái nhất nhì lịch sử Trung Hoa. Năm 464 sau khi Lưu Tống Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn băng hà, Lưu Tử Nghiệp bấy giờ là thái tử hiển nhiên lên ngôi kế vị. Thân là con trưởng của vua, từ bé đã nhìn quần thần hoàng tộc âm mưu quỷ kế đa đoan nên dù lên ngôi lúc chỉ mới 15 tuổi, Lưu Tử Nghiệp đã thông minh hơn người.

Nhưng sự thông minh ấy lại được ông tận dụng không đúng chỗ mà biến nó thành sự chuyên quyền của một bạo quân, tìm đủ mọi cách để thỏa mãn dục vọng bản thân. Ỷ mình là hoàng đế có vị trí cao không ai bằng, Lưu Tử Nghiệp cho mở những cuộc thác loạn ép buộc các vương phi, cung nữ phải đến tham dự và trở thành món đồ cho các thuộc hạ của ông lựa chọn. Nếu dám phản kháng, Lưu Tử Nghiệp sẽ sai người đánh mắng hoặc chặt đầu tùy tâm trạng.

Do lúc vua cha còn sống, Lưu Tử Nghiệp không được yêu mến, thường xuyên bị mắc lỗi, thậm chí Hiếu Vũ Đế còn từng định truất ngôi thái tử của ông nên Lưu Tử Nghiệp sinh thù trong lòng. Ngay khi lên ngôi ông đã ra lệnh xóa bỏ những luật do Hiếu Vũ Đế từng ban. Thậm chí còn cợt nhả chê bai tranh chân dung của cha rằng phải vẽ cái mũi to hơn thì mới giống một kẻ nghiện rượu như Hiếu Vũ Đế.

Sự hoang dâm vô độ của Lưu Tử Nghiệp còn khiến hậu thế kinh hãi đến mức ông còn thích cả chị gái ruột của mình là Sơn Âm công chúa. Vốn trong xã hội xưa phụ nữ phải giữ tam tòng tứ đức, ấy thế mà vị Sơn Âm công chúa này cũng một chín một mười với em trai mình.

Tuy đã có chồng nhưng lại đam mê nam sắc, suốt ngày vòi vĩnh Lưu Tử Nghiệp ban nam sủng để thỏa mãn dục vọng bản thân. Chẳng thế mà sau này có lời đồn, rất có thể Sơn Âm công chúa và Lưu Tử Nghiệp đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo là loạn luân với nhau.

Ngoài mối quan hệ thân thiết kì lạ với Sơn Âm công chúa, Lưu Tử Nghiệp còn nổi tiếng với hành vi dâm loạn cùng cô ruột là Tân Thái công chúa. Không chỉ phát sinh quan hệ, Lưu Tử Nghiệp còn quyết định lấy bà về làm thiếp dù bà cũng đã có chồng.

Sau khi đón Tân Thái công chúa vào cung, Lưu Tử Nghiệp phong bà làm phi, đổi thành họ Tạ, người trong cung thường gọi bà là "Tạ nương nương" để tránh điều tiếng dư luận.

Không dừng lại ở đó, do bản tính đa nghi và khát máu, ông còn ngược đãi tông thân, các chú bác của ông người thì bị nhốt vào cũi, người bị sát hại một cách tàn bạo rồi moi ruột, cắt tứ chi, móc mắt đem đi ngâm mật.

Các em trai của ông người thì bị buộc uống thuốc độc tự vẫn, người lại bị ông ra tay sát hại khi còn chưa trưởng thành. Trong suốt thời gian trị vì, Lưu Tử Nghiệp ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc và máu tươi, hoàn toàn không để ý đến quốc sự khiến lòng dân và triều thần căm phẫn.

Và điều gì đến cũng phải đến, lên ngôi chỉ mới hơn một năm, Lưu Tống Tiền Phế Đế Lưu Tử Nghiệp bị lập mưu ám sát và chết bất đắc kì tử vào năm 16 tuổi. Rõ là một thiếu niên còn chưa trưởng thành nhưng với khoảng thời gian trị vì đen tối của mình, Lưu Tử Nghiệp đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong những bạo quân khiến muôn dân khiếp sợ nhất.

