Nam du khách lao vào 7 con hổ trắng, phản ứng của đàn hổ làm ai cũng toát mồ hôi cảm thán "Chỉ có thể là ông bà độ!"

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hôm 23/10 mới đây, tại Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh đã xảy ra sự cố rợn người.

Cụ thể, một người đàn ông đang ngồi trên xe du lịch tự lái, khi đi ngang qua khu vực đàn hổ trắng thì người này đột ngột nhảy xuống xe rồi lao thẳng tới bầy thú dữ. Cảnh tượng gây hoảng sợ được một du khách đi cùng quay lại, sau khi đăng tải lên mạng đã khiến cộng đồng mạng được một phen khiếp vía.

Hành động bạo gan của người đàn ông cũng nhận nhiều lời chỉ trích vì quá nguy hiểm, không tuân thủ quy định an toàn, thậm chí có thể khiến cho anh ta nhận lấy cái chết một cách thảm thương.

Theo lời kể của các nhân chứng, thời điểm đó, người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu bỗng nhiên cao hứng muốn tiếp cận đàn hổ. Bất chấp lời can ngăn của những người khác, anh ta đã nhảy ra khỏi xe và chạy về phía đàn hổ. Sau khi tiếp cận các con vật, người này ngồi thụp xuống đất. Nhân chứng cho biết: "Khoảng cách hơi xa nên tôi không biết là anh ta đang giả tiếng hổ kêu hay là đang khóc nữa!".

Lúc này 7 con hổ trắng dữ tợn chỉ đi qua đi lại, có con thì ngồi xổm nhìn vào kẻ gây rối nhưng hoàn toàn không hề có phản hứng hung hăng nào. Ai trông thấy cảnh này cũng sợ đến xanh mặt, phải công nhận nam du khách này "được ông bà độ" nên mới không bị đàn thú dữ tấn công.

Có 4-5 nhân viên vườn thú lập tức có mặt tại hiện trường, mang theo các dụng cụ cần thiết để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Cảnh quay cho thấy các nhân viên phải ra sức can ngăn một du khách khác vì người này cũng định chạy đến khuyên nhủ người đàn ông kia quay trở lại xe. Các du khách có mặt, ai nấy đều sốc không nói nên lời trước tình huống nguy hiểm bất ngờ.

Được biết sau khi đưa được nam du khách về nơi an toàn, quản lý công viên hoang dã đã trình báo sự việc cho cảnh sát. Hiện tại cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra. Về vấn đề xử phạt và trách nhiệm về hành vi gây rối và mất an toàn của nam du khách, chưa rõ cảnh sát sẽ có quyết định thế nào.

Nhân viên của công viên giải thích, khu tự lái trong công viên chủ yếu để du khách ngắm động vật hoang dã từ xa. Quy định của công viên nêu rõ du khách được phép mở cửa sổ phía trên nóc xe để ngắm cảnh, nhưng không được phép xuống xe.

Theo báo cáo, khu vực tự lái của Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh áp dụng công nghệ bảo vệ an toàn năm lớp. Trong khu vực này, công viên có bố trí cẩn thận các biện pháp cách ly an toàn giữa khách du lịch và các con vật, bảo đảm du khách có được trải nghiệm chân thật gần gũi nhất với thế giới tự nhiên nhưng vẫn được bảo vệ. Bên cạnh đó, mỗi khu vực của công viên đều có các nhân viên an ninh túc trực kiểm tra, và du khách sẽ được nhắc nhở bất cứ lúc nào họ vi phạm nội quy an toàn.

