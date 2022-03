The Face: Hết bị chê catwalk quê mùa, Anh Thư lại đòi chỉ quay clip bằng app, sợ xấu hay gì thế này?

Trong số 3 HLV The Face Vietnam 2022, Anh Thư là người gây tranh cãi bậc nhất. Lý do là trước khi nhận lời ngồi vào ghế nóng, Anh Thư đã dừng hoạt động nghệ thuật 10 năm để tập trung chăm lo cho gia đình.

Anh Thư.

Trong buổi ghi hình đầu tiên, Anh Thư bị chê catwalk lỗi thời, quê mùa. Điều này cũng tạm được lý giải rằng là vì Anh Thư không thường xuyên đi diễn nên có thể chơi lỗi nhịp một chút.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, netizen còn soi ra được khoảnh khắc Anh Thư không chịu quay hình bằng camera thường mà nhất quyết đòi được quay bằng app. Dù biên tập của chương trình The Face đã cố trấn an rằng dù quay bằng camera thường thì Anh Thư vẫn rất xinh đẹp nhưng nàng siêu mẫu vẫn không tránh được cảm giác bất an.

Anh Thư nhất mực phải được quay hình bằng app.

Anh Thư khẳng định: "Quay bằng app chị mới cho quay nha. Chị không thích đâu, chị không thích sự thật. Qua app mới tự tin, vì qua app nó mịn". Sau đó, khi Nam Trung chia sẻ rằng Anh Thư nên lên hình bằng camera thường vì trông cô lúc này rất xinh đẹp, nữ siêu mẫu mới để cho nhân viên quay phim làm việc tiếp.



Hình ảnh xinh đẹp của Anh Thư ở The Face.

Thật ra thì tâm lý sợ già xấu khi quay hình bằng camera thường là điều dễ hiểu, đặc biệt lúc quay hậu trường, ống kính camera thường có thể làm lộ ra khuyết điểm trên mặt Anh Thư.

Tuy nhiên, nhìn Anh Thư vẫn xinh đẹp, nuột nà lắm mà. Có vẻ như HLV của The Face hơi lo xa rồi đấy nhé. Không cần quay hình bằng app thì cô vẫn dư sức thuyết phục netizen bởi vẻ ngoài cuốn hút của mình.

https://afamily.vn/the-face-het-bi-che-catwalk-que-mua-anh-thu-lai-doi-chi-quay-clip-bang-app-so-xau-hay-gi-the-nay-20220326112256527.chn