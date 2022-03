The Face: Clip Anh Thư mặc sexy nhảy điệu "Cha Cha Cha", nhìn lóng lánh cỡ nào mà bị mang ra so với Thanh Hằng?

Ekip sản xuất chương trình truyền hình The Face Vietnam 2022 vừa tung ra đoạn clip có cảnh siêu mẫu Anh Thư nhảy điệu "Cha Cha Cha" trên nền đoạn nhạc chế của Như Quỳnh.

Clip Anh Thư nhảy Cha Cha Cha ở The Face

Anh Thư mặc chiếc váy trắng lấp lánh, khoe đường cong cơ thể mỹ miều. Nữ HLV thể hiện những bước chân điệu đà thu hút sự chú ý của người đối diện. Chiếc váy của Anh Thư khá ngắn, vậy nên trong quá trình nữ siêu mẫu di chuyển, netizen cứ gọi là nơm nớp lo sợ cô sẽ bị lộ hàng.

Anh Thư nhảy sexy ở trường quay The Face.

Dù khen Anh Thư xinh đẹp, netizen vẫn không quên so sánh nữ siêu mẫu với Thanh Hằng. Điều này cũng đúng thôi, bởi Anh Thư - Thanh Hằng làm người mẫu cùng thời, năm xưa Anh Thư đóng vai chính trong phim Tuyết nhiệt đới còn Thanh Hằng chỉ là nữ phụ. Chưa hết, ở The Face mùa trước, Thanh Hằng được mời làm huấn luyện viên. Với The Face mùa này, Thanh Hằng vắng mặt và Anh Thư xuất hiện.

Hình ảnh xinh đẹp của Anh Thư được BTC chương trình chia sẻ.

Nhiều khán giả cho rằng Anh Thư không thể sánh bằng Thanh Hằng. Dù nhiều năm về trước vị trí của Anh Thư có cao hơn Thanh Hằng đi nữa thì đến hiện tại, phải chấp nhận thực tế rằng Thanh Hằng đã bỏ xa Anh Thư. Dẫu vậy, vẫn có không ít khán giả bênh vực Anh Thư bằng lý lẽ rằng 2 siêu mẫu là 2 cá thể hoàn toàn độc lập, không nên so sánh sẽ làm tổn thương nhau.

Netizen so sánh Anh Thư với Thanh Hằng.

The Face Vietnam 2022 đang tiến hành ghi hình vòng đầu tiên với sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc. Không chỉ trai xinh gái đẹp mà ngay cả những bạn trẻ thuộc giới LGBT cũng đến casting. Ngoài ra, một số gương mặt từng gây sóng gió showbiz như Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên cũng tham gia thi thố ở chương trình này.

