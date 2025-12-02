Thẻ điểm LynkiD - Nối dài hành trình đặc quyền cho khách hàng MIK Group

Khi nhắc đến giá trị thương hiệu trong bất động sản, phần lớn vẫn nghĩ đến thiết kế, vị trí hay tiện ích. Thế nhưng, trong giai đoạn người mua nhà ngày càng tìm kiếm trải nghiệm toàn diện hơn, những yếu tố hữu hình đó dường như không còn đủ để giữ khách hàng ở lại.

MIK Group – một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam – nhìn thấy điều đó từ rất sớm. Họ hiểu rằng, một thương hiệu mạnh không thể tồn tại tách biệt khỏi đời sống của khách hàng, mà phải hiện diện ở nhiều khía cạnh hơn: tiện ích, tiêu dùng, phong cách sống. Và để mở rộng mối liên kết ấy, MIK Group lựa chọn hợp tác cùng LynkiD – nền tảng loyalty đang dẫn đầu trong việc kết nối hệ sinh thái thương hiệu.

Từ tháng 10/2025, hai bên cùng triển khai chương trình thẻ quà tặng số dành cho khách hàng mua nhà. Mỗi khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch sẽ nhận thẻ quà trị giá đến 8 triệu đồng, được kích hoạt tự động qua số điện thoại đăng ký mua nhà. Khi đăng nhập ứng dụng LynkiD và truy cập chuyên mục MIK Group, họ có thể xem thẻ quà và đổi điểm lấy ưu đãi trong hơn 10.000 lựa chọn từ 1.300 thương hiệu trải dài từ ẩm thực, du lịch, làm đẹp, thời trang đến điện máy, viễn thông và giải trí.

Thoạt nhìn, đây là một chương trình hậu mãi. Nhưng thực chất, nó mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới: chuyển hành trình chăm sóc khách hàng sang mô hình "hệ sinh thái mở". Thay vì khép lại mối quan hệ ở thời điểm bàn giao căn hộ, MIK Group tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống thường ngày, thông qua mạng lưới thương hiệu được kết nối qua LynkiD.

"Chúng tôi muốn mỗi giao dịch là điểm khởi đầu của hành trình mới," đại diện MIK Group chia sẻ. "Thẻ quà tặng không chỉ mang giá trị tri ân, mà còn là lời cam kết rằng khách hàng vẫn sẽ tiếp tục được chăm sóc, tận hưởng và gắn bó với MIK trong nhiều khía cạnh của cuộc sống."

Với LynkiD, đây là bước đi thể hiện rõ tiềm năng ứng dụng của công nghệ loyalty trong các lĩnh vực có chu kỳ sử dụng dài như bất động sản. Thay vì tạo ra ưu đãi ngắn hạn, nền tảng này tập trung vào việc xây dựng chuỗi tương tác dài hơi, nơi mỗi lượt đổi quà, mỗi điểm thưởng trở thành một lần thương hiệu xuất hiện trong đời sống khách hàng một cách tự nhiên và có ý nghĩa.

Theo báo cáo của Deloitte (2024), hơn 70% khách hàng có xu hướng quay lại với thương hiệu tạo được giá trị liên tục sau giao dịch, và 68% sẵn sàng giới thiệu thương hiệu đó cho người khác. Những con số ấy phản ánh chính xác điều MIK Group và LynkiD đang thực hiện: mở rộng sự gắn kết bằng giá trị thật thay vì lời hứa.

"Hợp tác với MIK Group giúp LynkiD thể hiện một điều: loyalty không còn là công cụ giữ chân khách hàng, mà là nền tảng để thương hiệu sống cùng họ mỗi ngày," đại diện LynkiD cho biết. "Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để kết nối những lĩnh vực tưởng chừng tách biệt - như bất động sản, bán lẻ, du lịch hay làm đẹp – trong cùng một hệ sinh thái tiêu dùng bền vững."

Từ một chương trình quà tặng, MIK Group và LynkiD đang định hình một mô hình hợp tác mới – nơi loyalty trở thành chất keo kết nối giữa sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu. Và trong hành trình ấy, "đặc quyền nối dài" không chỉ là khẩu hiệu, mà là một triết lý: mỗi giá trị trao đi đều có thể được nối dài, nếu thương hiệu mở rộng vòng tay để chia sẻ cùng những hệ sinh thái khác.

Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng giải pháp quà tặng số chuyên biệt dành cho phân khúc khách hàng cao cấp có thể liên hệ với LynkiD qua hotline 1900 636 835, email partner@lynkid.vn hoặc website: https://lynkid.vn/partners để được tư vấn và đồng hành trong quá trình thiết kế hệ thống Private Gifting phù hợp với định vị thương hiệu.