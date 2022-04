Thế chân Lisa quảng cáo đồ bình dân, Han So Hee liệu có sang bằng "búp bê Thái"?

Bên cạnh việc là đại sứ toàn cầu của Celine, Lisa còn từng là người mẫu quảng bá cho hãng thời trang bình dân Penshoppe. Tuy nhiên mới đây, Penshoppe vừa công bố người mẫu mới, đó chính là nữ diễn viên Han So Hee. Vậy khi cùng khoác lên mình những món đồ thời trang bình dân, liệu Han So Hee có thu hút được bằng Lisa khi xưa; hay nữ diễn viên sẽ bị cái bóng quá lớn của nàng búp bê Thái lấn lướt?



Sau thời gian dài gắn bó với Lisa thì mới đây, Penshoppe vừa công bố người mẫu mới của hãng, đó là nữ diễn viên Han So Hee. Cùng quảng cáo thời trang bình dân, Han So Hee và Lisa đã tạo ra màn so kè thú vị.



Khi quảng bá cho những món đồ của Penshoppe, Lisa mang đến hình ảnh năng động, trẻ trung hợp nhãn giới trẻ.

Cô thường diện những item, cơ bản như áo thun, áo crop top, quần jeans, váy liền... Dù đều là những thiết kế cơ bản, không quá cầu kỳ nhưng Lisa, nhờ nhan sắc xinh đẹp và thần thái thu hút, vẫn tạo cảm giác ấn tượng khó rời mắt.

Đặc biệt, dù diện toàn đồ bình dân nhưng Lisa vẫn tạo cảm giác ấn tượng như đang diện hàng hiệu đắt đỏ, cô được khen đã nâng cấp đồ bình dân, "diện hàng chợ sang như hàng hiệu". Vóc dáng chuẩn chỉnh như búp bê Barbie, mọi món đồ mà Lisa diện lên đều nhanh chóng thành hot item được người người tìm mua theo.

Về phần Han So Hee, trái ngược với vẻ tươi tắn, trẻ trung, rạng rỡ của Lisa, Han So Hee lại gắn bó với hình ảnh nền nã, đằm thắm khi quảng bá cho Penshoppe. Nữ diễn viên diện những bộ cánh có thiết kế tối giản, tông màu cơ bản tạo cảm giác khá đằm thắm, hơi hướng công sở rõ ràng. Đây là sự lựa chọn phù hợp với cả nhan sắc lẫn lứa tuổi và định hình phong cách mà Han So Hee đang hướng đến.

Han So Hee hiện đang là đại sứ toàn cầu của Balenciaga, còn về mảng bình dân, cô lại gắn bó với Penshoppe. Đây là bước đi khôn ngoan, vừa giúp nữ diễn viên chứng tỏ sự phủ sóng danh tiếng lại vừa giúp cô tiếp cận nhiều đối tượng khán giả khác biệt. Vì Penshoppe hướng đến đối tượng bình dân, đại chúng nên khi chụp ảnh quảng bá cho hãng, Han So Hee tạo dáng khá đơn giản, không cầu kỳ như khi chụp ảnh cho Valentino.

Hình ảnh và style của Han So Hee phù hợp với những cô nàng 20 - 30, chị em công sở trẻ trung.

Như vậy là dù cùng quảng bá thời trang bình dân nhưng Lisa và Han So Hee đã mang đến hình ảnh khác biệt hoàn toàn, bên trẻ trung, năng động, bên lại nền nã, đằm thắm. Đây thật là màn so kè khó mà phân định xem ai ấn tượng hơn.

