The Baby Sitters Club: Hiện tượng mới của Netflix gây chú ý với câu chuyện về cô bé chuyển giới gây xúc động mạnh

The Baby Sitters Club là bộ phim truyền hình dựa trên bộ tiểu thuyết dành cho thiếu nhi cùng tên của Ann M.Martin.

Tiểu thuyết The Baby Sitters Club xuất bản từ năm 1986 đến năm 2000. Tác phẩm được chuyển thể thành phim trên Netflix vào tháng 7/2020 gồm 10 tập phim dài 30 phút. Phần hai bao gồm tám tập xoay quanh sự trưởng thành của câu lạc bộ. So với phần một, The Baby Sitters Club 2 có sự thay đổi bằng việc xuất hiện thêm hai thành viên mới cùng tham gia vào câu lạc bộ trông trẻ.

The Baby Sitters Club dựa trên bộ tiểu thuyết dành cho thiếu nhi cùng tên.

Bộ phim kể về năm người bạn gồm Kristy Thomas, Mary Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill và Dawn Schafer ở Stoneybrook. Mỗi đứa trẻ đều có hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng có một điểm chung là thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ. Một Mary Anne mất mẹ từ lúc 18 tháng tuổi hay một Kristy có người cha bỏ đi phải sống cô đơn trong căn nhà của mình.

Mary Anne Spier phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ.

Mẹ Kristy là người luôn bận rộn với công việc để có thể trang trải cuộc sống gia đình, nuôi dưỡng bốn đứa con nhỏ. Thế nhưng, bà vẫn dành một sự quan tâm nhất định cho đứa con gái duy nhất. Khi Kristy muốn bỏ chuyến đi chơi với bạn để chăm sóc em trai, mẹ cô bé đã không đồng ý vì hy vọng con có những kỷ niệm cùng bạn bè. Sự bận rộn của mẹ vì phải sắp xếp công việc và chăm sóc con cái đã giúp Kristy có ý tưởng tạo nên một dịch vụ trông trẻ.

Bố Kristy bỏ đi và cô bé phải sống với một người mẹ bận rộn.

Dù The Baby Sitters Club tập trung khai thác tình bạn nhưng khán giả vẫn không khỏi xúc động về những câu chuyện gia đình được lồng ghép khéo léo trong bộ phim. Đó là hình ảnh người mẹ Kristy luôn đem đến những lời khuyên hữu ích nhất cho con gái và ủng hộ mọi quyết định của cô. Gia đình Kristy trở thành một điểm nhấn được khắc họa sâu sắc nhất để truyền tải thông điệp yêu thương.

Mẹ Kristy luôn là người đồng hành cùng với con gái.

The Baby Sitters Club khai thác tình bạn sâu sắc của các cô gái. Rắc rối gia đình và cuộc sống trở thành thử thách cho quá trình họ trưởng thành. Tình cảm gia đình là một trong những yếu tố làm nên thành công cho bộ phim. Các cô gái phải trải qua nhiều cảm xúc khác nhau từ hạnh phúc, đau buồn cho đến mất mát để lớn lên.

Khán giả đang chờ đợi phần 3 của bộ phim.

So với bản gốc, The Baby Sitters Club gây chú ý bằng việc xây dựng nhân vật cô bé chuyển giới. Nhiều khán giả đã không khỏi xúc động về tình tiết này của bộ phim. Thậm chí, nhà văn chuyển giới Dommu còn khen ngợi The Baby Sitters Club trên trang cá nhân: "Hãy tưởng tượng những đứa trẻ chuyển giới sẽ xem bộ phim này và thấy một phiên bản của chính họ được hiện thực hóa. Các cô bé ấy nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc".

The Baby Sitters Club gây chú ý với tình tiết cô bé chuyển giới.

The Baby Sitters Club đã gặt hái nhiều thành công với đề cử cho ba giải Daytime Emmys, hai giải (IMDb). Sau 2 phần, The Baby Sitters Club đang được chờ đợi sẽ ra mắt vào phần 3 trong năm sau. Trả lời câu hỏi về vấn đề này, Rachel Shukert - nhà sản xuất bộ phim cho biết: “Chưa có kế hoạch chính thức nào, nhưng tôi rất hy vọng. Tôi đã có những kế hoạch đó trong đầu về nội dung kịch bản cho phần 3".