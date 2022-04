Thấy vợ đi chơi về muộn mà chưa nấu cơm, chồng nổi đóa rồi sau đó phải lặng người vì một câu nói của đối phương

Có một số chị em phụ nữ thay đổi rất nhiều sau khi lấy chồng. Điều này là rất dễ hiểu, bởi đè nén lên chúng ta là biết bao nghĩa vụ, trách nhiệm. Không chỉ với chồng con mà còn là với gia đình nội ngoại hai bên. Với những ai biết kiểm soát, cân bằng tốt, mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Tuy nhiên, cũng không ít người phải chịu sự mệt mỏi vì hi sinh bản thân quá nhiều. Họ thậm chí còn quên mất những sở thích, thú vui của mình. Câu chuyện của C. dưới đây là một ví dụ như vậy.

Thấy vợ đi chơi về muộn mà chưa nấu cơm, chồng nổi đóa

Vì C. làm dâu trưởng nên cô phải gánh trên vai rất nhiều áp lực cũng như trách nhiệm. Trước đây khi chưa lấy chồng, C. đã lường trước song cô mới chỉ thấy được 1 phần nổi. Hiện thực phũ phàng đến với C. khiến cho cô tỉnh ngộ, quả là để duy trì, xây dựng một cuộc hôn nhân cần rất nhiều công sức của cả hai.

Nhà chồng C. chỉ có mỗi một con trai, lại hay phải tổ chức đám giỗ và các sự kiện tập trung ăn uống, thành ra C. khá vất vả. Cũng may cô được các em gái của chồng giúp đỡ, tuy nhiên mỗi lần về quê với C. đều giống như một cơn "ác mộng". Không chỉ vậy, khi C. sinh em bé đầu lòng, cô còn bận bịu nhiều hơn. Tuy chồng C. sẽ lo về kinh tế, nhưng chỉ tính việc nhà và chăm em bé với người phụ nữ này đã là vô cùng vất vả rồi.

Suốt hơn 3 năm đầu hôn nhân, C. cứ bị cuốn theo sự bận rộn. Cô quên mất bản thân mình thích gì, đó là sở thích đọc sách, làm bánh... Tới khi con trai nhỏ lớn hơn, C. quyết định sẽ phải chiều chuộng mình một chút. Tuy nhiên, điều làm cô trăn trở là chồng mình tính rất gia trưởng, nghiêm khắc. Anh ít khi thông cảm với vợ, thậm chí, nếu thấy điều gì đó chưa hài lòng cũng sẽ phê bình thẳng mặt.

Một lần, trong ngày nghỉ lễ, C. gửi con ở nhà ngoại, cô cũng rủ chồng lên phố chơi vì lâu rồi hai người chưa ra ngoài. Song chồng C. bảo muốn ở nhà tại sợ đường đông, chen chúc nhau. Do đó, C. một mình tới nhà sách. Cô thích đọc sách, nhất là những tiểu thuyết nổi tiếng. Lạc trong thế giới nhà sách vài tiếng đồng hồ, C. chọn cho mình một số quyển hay rồi về nhà.

Chồng thấy vợ về muộn mà chưa nấu cơm, anh càu nhàu, phàn nàn thậm chí nổi đóa. Chồng C. quát vợ nặng nề khiến cho cô rất bất ngờ. Trước đó, C. đã dặn chồng ngày nghỉ lễ ăn cơm muộn chút cũng được. Khi bị đối phương trách mắng, C. chỉ nói một điều mà chồng phải lập tức cúi đầu:

"Đã hơn 3 năm rồi, tôi không được thảnh thơi như ngày hôm nay".

Cô còn nói tiếp: "Tôi hi sinh vì anh và gia đình nhiều, cũng chỉ mong có phút giây được nghỉ ngơi, dành thời gian cho sở thích riêng. Anh muốn tôi lúc nào cũng sống trong những trăn trở, lo âu đúng không?". Lúc này, chồng C. mới nhận ra, bản thân trước giờ không hề hiểu vợ, anh còn lãng quên rằng vợ rất thích tới nhà sách để mua và khám phá...

Trong hôn nhân, có 2 điều mà phụ nữ nên nhớ

Đừng quên những sở thích của bản thân và hãy dành thời gian chiều chuộng chính mình

Bạn đã vất vả nhiều rồi, vì gia đình, vì chồng vì con. Và bạn rất xứng đáng để nhận được những niềm vui, sự thỏa mãn. Nếu cảm thấy khó kiếm tìm sự thoải mái từ người khác, hãy tự tạo ra cho chính bản thân. Những sở thích thời trẻ, chúng ta hoàn toàn có thể tìm lại. Chẳng hạn như đọc sách, cắm hoa, làm bánh, thêu thùa. Chính giây phút được làm việc mình muốn, bạn sẽ thấy thoải mái, dễ chịu và giảm được nhiều áp lực.

Nếu chồng sống quá gay gắt, hãy chỉ thẳng ra vấn đề

Nhiều người chọn im lặng, nín nhịn để cho qua chuyện, êm cửa ấm nhà. Nhưng lâu dần, hẳn là bạn sẽ mệt mỏi vô cùng, bởi sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Hãy mạnh mẽ đứng lên tìm tiếng nói cho bản thân, thuyết phục chồng tôn trọng. Giao tiếp là chìa khóa hiệu quả, đừng để lãng phí thời gian và sự hi sinh của mình.

