Thấy vật thể lạ như bàn chân người chết thò ra dưới khúc gỗ, người đàn ông chụp ảnh đăng đàn hỏi cư dân mạng rồi ngã ngửa khi biết sự thật

Ngày 14/6 mới đây, nhân viên Dịch vụ Lâm nghiệp Ấn Độ (IFS), anh Susanta Nanda, đăng tải một bức ảnh lên tải khoản Twitter với chú thích: "Can you identify this animal?" (Bạn có biết đây là con vật gì không?).

Bức ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với 1.400 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhìn thoáng qua, sinh vật kỳ lạ này có vẻ như một bàn chân người có đầy đủ cả móng chân. Tuy nhiên, "bàn chân" kỳ quái ấy lại có màu xám xanh thò ra từ khúc gỗ khiến nhiều người không khỏi giật mình: "Có khi nào là bàn chân người chết hay không?".

Hình ảnh do anh Susanta Nanda đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong khi cư dân mạng tranh luận sôi nổi về danh tính của sinh vật quái dị này thì anh Susanta đã tự tìm được cho mình một câu trả lời.

Susanta cho biết đây thực chất là một loài nấm có tên khoa học là Xylaria polymorpha hay còn gọi là "Nấm ngón tay người chết". Nếu không am hiểu về loài nấm này thì rất có thể sẽ trúng độc của chúng.

Loài nấm này cao khoảng từ 3-10cm, đường kính 2,5cm, thân cứng, đầu tròn và thường mọc vào mùa xuân trên các cây gỗ mục. Hình dáng kỳ dị của nó khiến người ta liên tưởng tới những ngón tay đen mốc, mất hết sức sống của thây ma đang đội mồ sống dậy.

Nấm Xylaria polymorpha mọc ở nhiều nơi.

Tuy có vẻ ngoài kỳ dị nhưng loài nấm này khá có ích, chúng sử dụng hệ men để phân giải các chất hữu cơ, các cành lá khô của thực vật thành chất mùn, chất khoáng, các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản, đặc biệt là các chất khó phân giải như cellulose, lignin thành chất vô cơ. Đồng thời nó có thể đồng hóa các chất đơn giản thành các chất phức tạp giúp tăng độ phì nhiêu của đất.

Khi còn ở giai đoạn đầu, loại nấm này có phần đầu màu trắng giống hệt như phần móng tay của con người. Nhưng khi đến cuối chu trình sống của mình, loài nấm ngón tay người chết hóa đen và dần thối rữa. Ở giai đoạn này nó chứa các độc tố có khả năng "giết người". Vì vậy, nếu thấy chúng thì tốt nhất là hãy tránh xa ra.

Nấm ngón tay người chết không chỉ mọc trong rừng mà còn có thể xuất hiện trong vườn nhà, bất kỳ nơi nào ẩm ướt như cây gỗ mục, ẩn mình trong rêu, dưới các khe đá... Vì vậy người lớn nên cảnh giác và đề phòng trẻ nhỏ có thể đến gần và nhiễm độc của loài nấm này.

(Nguồn: Times Of India)