Thầy Phan Khắc Nghệ nói về học trò thủ khoa đạt 3 điểm 10: Là trường hợp đặc biệt, đạt thành tích cao nhờ 1 yếu tố

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ghi nhận 4 thí sinh giành được 3 điểm 10. Trong đó, lần đầu chứng kiến thí sinh giành 3 điểm 10 mà không phải bài thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội.

Đó là trường hợp của thí sinh Võ Thị Kim Anh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) khi các môn đạt điểm 10 của em là Toán, Hóa học, Sinh học. Điểm các môn còn lại của em là Ngữ văn (5.50 điểm), Vật lý (7.25 điểm) và tiếng Anh (8.60 điểm). Em không chỉ trở thành thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa toàn quốc năm nay.

Học sinh top trên của lớp giỏi nhất trường

Võ Thị Kim Anh là học sinh lớp 12 Toán 1, lớp học hội tụ những học sinh ưu tú nhất trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Thầy Phan Khắc Nghệ, Phó hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo dạy môn Sinh lớp Toán 1 cho biết, 3 điểm 10 của Kim Anh là điều không quá bất ngờ vì trong quá trình học, em luôn là một học sinh giỏi, lọt top trên, khoảng 10 - 15 của lớp, và có ý thức tự học tốt. Thầy cho biết, kể từ năm 2018 tới nay, trường Chuyên Hà Tĩnh mới có một thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 3 môn thi.

Thầy Phan Khắc Nghệ và em Võ Thị Kim Anh.

"Từ năm 2017 trở về trước, trường có rất nhiều em đạt ba điểm 10. Năm ngoái trường cũng có một trường hợp đạt 29,75, là á khoa khối B toàn quốc. Nhưng từ 2018 tới nay, Kim Anh là học sinh đầu tiên đạt được thành tích này. Theo đánh giá của tôi, những năm gần đây đề thi tốt nghiệp khó hơn, đạt 30 điểm là điều rất khó. Cá nhân tôi và các thầy cô trong trường đều rất vui khi một học sinh của trường đạt được kết quả này".

"Lớp 12 Toán 1 có rất nhiều em giỏi, nếu bình thường sẽ thừa sức đạt 3 điểm tuyệt đối. Nhưng trong thi cử đôi khi cần cả yếu tố may mắn, không chỉ ở trường chuyên Hà Tĩnh mà cở các trường khác cũng vậy. Nhiều em bị vấn đề tâm lý, có sai sót nên mất điểm. Cho nên ngoài giỏi kiến thức thì tâm lý là vô cùng quan trọng.

Theo thống kê sơ bộ lớp 12 Toán 1 khá nhiều em đạt điểm 10. Riêng môn Hóa có 4 em có điểm tuyệt đối. Năm nào cũng có khoảng 20 em đậu Y Đa khoa của trường ĐH Y Hà Nội. Riêng lớp Toán 1 năm ngoái có 8 em đậu Y khoa!", thầy Nghệ cho biết.

Muốn trở thành bác sĩ vì mơ ước được giúp người, giúp đời

Trong ba môn đạt điểm 10, Kim Anh nổi trội nhất môn Toán, môn Sinh thì em mới tập trung học từ lớp 11 để thi vào khối B. Được biết, Kim Anh có bố mẹ lao động tự do, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Trong quá trình học, các khoản nội bộ như tiền quỹ lớp, tiền học chiều... đều được nhà trường quan tâm, hỗ trợ.

"Kim Anh theo tôi là một trường hợp khá đặc biệt, là học trò nghèo vượt khó. Ngoài học ở lớp, em gần như tự tìm tòi, tự học. Với điểm số này, trong điều kiện gia đình như thế là khá hiếm", thầy phó hiệu trưởng chia sẻ.

Trở thành thủ khoa với 3 điểm 10, Kim Anh cho hay, sau khi thi về, em đã ước tính được số điểm của mình. Với kết quả này, Kim Anh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội.

Tuy nhiên, cô bạn cũng thừa nhận số điểm mình đạt được một phần cũng do may mắn. Bởi 1-2 câu trong đề thi Toán em còn chút lưỡng lự, chưa quá chắc chắn, tuy nhiên rất may phán đoán của em vẫn chính xác. Hai bài thi môn Hóa học và Sinh học, Kim Anh xử lý được một cách trọn vẹn trong khả năng của mình.

Trong các kỳ thi thử do Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức trước đó, Kim Anh cũng đều có điểm số vào top 3 của lớp chuyên Toán. Cô bạn cũng có thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học THPT, từng 2 lần giành giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh lớp 10 và lớp 12.

Thầy Nguyễn Công Hoàn, hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng cho biết, với phong trào giảng dạy, học tập cũng như sinh hoạt ngoại khóa nhiều năm của trường cùng với nỗ lực của các em, rất nhiều năm trường Chuyên Hà Tĩnh có học sinh là thủ khoa, á khoa. Kết quả mà Kim Anh đạt được vì thế khiến các thầy cô rất vui nhưng không quá bất ngờ.

Được biết, anh trai của Kim Anh cũng có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, hiện đang là sinh viên Học viện cảnh sát.