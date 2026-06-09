Thấy lãi suất tăng cao, tôi định lấy hết tiền đi gửi ngân hàng nhưng khi vừa mở két sắt ra, tôi lặng cả người

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, có 2 đứa con đang tuổi ăn học. Chồng tôi là người hiền lành, sống tình cảm và đặc biệt rất thương chị gái ruột.

Chị chồng tôi kinh tế không khá giả. Hai vợ chồng chị làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Bao năm nay vẫn ở trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ của bố mẹ để lại. Tôi từng nghĩ với điều kiện như vậy, nếu có xây nhà thì chị sẽ làm vừa sức mình, tích góp được đến đâu làm đến đó.

Thế nhưng tôi đã nhầm. Khi đến chơi vào ngày chị đổ móng, tôi giật mình khi thấy chị xây nhà hơn 100m2, bằng đúng mảnh đất được thừa kế. Tôi hỏi chồng anh chị lấy đâu tiền mà xây nhà to thế? Chồng tôi bảo chị gái nói xây một lần cho bằng người ta, sau này đỡ phải sửa. Lúc đó tôi còn nghĩ, chắc anh chị có tiền mà bấy lâu nay mình không biết.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi đợt vừa rồi lãi suất tăng cao nên tôi quyết định lấy hết tiền trong két đi gửi tiết kiệm. Do chồng đi làm nên tôi dự định kiểm tra xem chính xác bao nhiêu tiền, sẽ để phòng 50 triệu tiền mặt, còn lại gửi ngân hàng cho yên tâm. Thế mà mở két ra, bên trong chẳng có đồng nào ngoài chiếc kiềng vàng mẹ tôi tặng từ ngày cưới, tôi trân trọng cất giữ kỹ và vài giấy tờ quan trọng. Tôi hoang mang hoảng loạn gọi cho chồng, anh ngập ngừng rất lâu rồi mới thú nhận. Anh đã cho chị gái vay toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 600 triệu đồng để xây nhà.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng.

Đó là số tiền chúng tôi dành dụm từng chút một. Có những tháng con ốm, tôi vẫn cố xoay xở để không phải động đến khoản tiết kiệm ấy. Tôi còn dự định vài năm nữa sửa lại căn nhà đang xuống cấp.

Điều khiến tôi sốc hơn là hóa ra anh rể chị chồng chỉ có vài đồng tiết kiệm, vậy mà lại xây hẳn một căn nhà 3 tầng như thế.

Người ta xây nhà dựa vào khả năng tài chính của mình, còn chị chồng tôi thì vay mượn khắp nơi để cố làm một căn nhà vượt quá sức. Ngoài tiền của vợ chồng tôi, chị còn vay ngân hàng, vay họ hàng, vay bạn bè.

Tối hôm đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi không trách anh giúp chị gái. Người thân khó khăn thì giúp đỡ là chuyện bình thường. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh tự ý đem toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình cho vay mà không hề hỏi ý kiến vợ.

Anh không nhận sai mà quát lại tôi, anh bảo tôi rằng nếu hỏi thì tôi chắc chắn không cho mượn, trong khi chị gái anh đang rất bí, nếu không có tiền trả công thợ thì thợ sẽ nghỉ xây, đến lúc đó căn nhà dang dở, anh chị và các cháu không có chỗ ở.

Tôi thật không hiểu suy nghĩ của chị chồng và chồng mình, tại sao lại phải cố xây một căn nhà vượt sức của bản thân như thế, còn chồng tôi biết chuyện mà chẳng khuyên can, lại đi đồng tình với chị gái. Giờ tôi biết đòi thế nào số tiền mồ hôi nước mắt đấy đây?