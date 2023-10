"Thầy giáo Trấn Thành" được mời đóng Đất Rừng Phương Nam nhưng quá mờ nhạt, vai trò thua xa bản truyền hình

Đất Rừng Phương Nam đang là tựa phim điện ảnh hot nhất phòng vé Việt dịp cuối năm nay, sau hơn 3 ngày chiếu đầu tiên đã "phá mốc" 50 tỷ đồng doanh thu. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có nhiều khác biệt so với bản truyền hình năm 1997, đồng nghĩa với việc nhiều nhân vật mất đi vai trò quan trọng của mình.

Minh chứng lớn nhất khiến người xem hụt hẫng chính là nhân vật của NSƯT Công Ninh, thầy của Trấn Thành năm xưa khi anh còn theo học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Trong bản điện ảnh Đất Rừng Phương Nam, Công Ninh thủ vai ông Ba bắt rắn, ba của Cò và sau này đứng ra lo lắng, trông nom An và Xinh. Vào thời điểm công bố vai diễn, Công Ninh chia sẻ rằng bản thân anh được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đích thân mời tham gia mà không cần qua casting. Ban đầu nam diễn viên có chút chần chừ, sợ không qua được cái bóng của NSƯT Mạnh Dung trong bản truyền hình, song về sau anh đã nhận lời. "Tôi nhận ra mỗi thời, mỗi tác phẩm, mỗi đạo diễn sẽ có cách xử lý khác nhau, nên không còn e dè trước cái bóng lớn của đàn anh", Công Ninh cho biết.

Công Ninh đóng vai Ba bắt rắn

Mặc dù vậy, vai trò của nhân vật Ba bắt rắn trong Đất Rừng Phương Nam khiến nhiều khán giả thất vọng vì mờ nhạt, loáng thoáng. Ông Ba chỉ xuất hiện ở một số cảnh bên cạnh Cò (cũng là nhân vật ít đất diễn), hay khi được ông Tiều (Tiến Luật) nhờ trông nom tụi nhỏ.

So sánh với bản truyền hình năm 1997, rõ ràng ông Ba bắt rắn của NSƯT Mạnh Dung có nhiều đất diễn và vai trò hơn hẳn. Bên cạnh việc nhận trông nom bé An, ông Ba bắt rắn còn đồng hành với An và Cò trong cuộc hành trình rong ruổi, như việc tìm gặp lại Võ Tòng để khai khẩn đất hoang, xây dựng cuộc sống mới. Ngoài ra, ông còn đại diện cho nhà trai tại đám cưới của Võ Tòng và Út Trong, là người mà Võ Tòng vô cùng kính trọng. Ở tập 10 khi Võ Tòng bỏ mạng, ông Ba vô cùng đau lòng, đã tự mình học bắn cung để quyết trả thù cho anh.

NSƯT Mạnh Dung trong vai Ba bắt rắn bản truyền hình

Là hình ảnh đại diện cho người dân Nam Bộ chất phác, mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu thương, ông Ba bắt rắn lại gần như không có vai trò gì trong bản điện ảnh, chỉ có vài câu thoại ngắn ngủi. Song, người xem cũng hi vọng trong phần tiếp theo của Đất Rừng Phương Nam, nhân vật của Công Ninh sẽ có vai trò lớn hơn giống như được thể hiện trong bản phim 1997.