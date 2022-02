Thầy giáo đã có vợ con bị tố xâm hại tình dục học sinh lớp 2 ngay tại lớp

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, sự việc xảy ra tại một trường tiểu học ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào sáng 24/2, một phụ huynh học sinh lớp 2 tại trường này đến gặp hiệu trưởng, báo lại việc ông N.T.T., giáo viên chủ nhiệm, có hành vi dâm ô đối với con gái mình tại lớp học trong giờ nghỉ trưa của ngày 23/2.

Theo lời bé gái, thì khi cả lớp đang nghỉ trưa, thầy giáo T, có gọi em lên bục giảng nơi thầy đang nằm, rồi lấy khẩu trang che mắt em sau đó thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngay sau đơn tố giác này, Công an TP Dĩ An đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát có mặt tại trường tiểu học trên để điều tra, xác minh và làm việc với thầy giáo T.

Thông tin trên Zingnews cũng cho biết thêm, ngay trong ngày 24/2, phòng GD&ĐT chỉ đạo trường tạm đình chỉ giảng dạy đối với ông N.T.T., phân công giáo viên khác dạy lớp đó thay ông T. Phòng cũng giao ban giám hiệu (một hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng) xuống thăm gia đình, trấn an tâm lý học sinh. Ông cho biết hiện tại, tâm lý gia đình đã ổn định.

"Trưa 24/2, phụ huynh xin nhà trường cho con tạm nghỉ học và sẽ đi học bình thường lại từ ngày 28/2", lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin thêm.

Được biết thầy giáo T đã có vợ và một con nhỏ.



Hiện phía công an chưa có kết luận chính thức và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

https://afamily.vn/thay-giao-da-co-vo-con-bi-to-xam-hai-tinh-duc-hoc-sinh-lop-2-ngay-tai-lop-20220226204206973.chn