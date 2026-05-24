Thấy gì từ việc Ngọc Sơn, Duy Mạnh tự nguyện xét nghiệm ma tuý?

Những ngày qua, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng khi liên tục cập nhật thông tin về các chuyên án triệt phá tội phạm ma túy. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, theo dõi sát diễn biến và dành lời khen cho các chiến sĩ thông qua những bài đăng chính thức được công bố trên fanpage.

Tuy nhiên bên cạnh những phản ứng tích cực, một bộ phận cư dân mạng lại bắt đầu "bẻ lái" câu chuyện theo hướng khác. Từ các bài đăng teaser hay thông báo sẽ cập nhật thêm thông tin mới về chuyên án, nhiều diễn đàn bất ngờ réo tên hàng loạt nghệ sĩ dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ cơ quan chức năng. Thậm chí, không ít người còn tràn vào trang cá nhân của các nghệ sĩ để lại bình luận nghi ngờ, suy diễn và yêu cầu lên tiếng.

Các nghệ sĩ đồng loạt có động thái giữa bàn tán

Trong một bài đăng thông báo sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin liên quan đến các đối tượng trong chuyên án ma túy, Diệp Lâm Anh bất ngờ để lại bình luận ngắn gọn: "Con beat số mấy đây?". Dù không đề cập hay nhắc tên bất kỳ ai, màn tương tác này vẫn nhanh chóng bị chụp màn hình và lan truyền rộng rãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Từ một câu bình luận đơn giản, hàng loạt bài đăng bắt đầu xuất hiện theo hướng suy diễn, thậm chí gán ghép tên của nhiều nhân vật khác và cho rằng Diệp Lâm Anh đang "ẩn ý" nhắc đến ai đó giữa lúc showbiz liên tục có những ồn ào liên quan đến chất cấm. Chính điều này khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội suốt nhiều giờ liền.

Bình luận của Diệp Lâm Anh kéo cô vào ồn ào

Cho đến tối 22/5, Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng để làm rõ sự việc. Chia sẻ với chúng tôi, cô cho biết cô cảm thấy đáng tiếc khi mạng xã hội hiện xuất hiện quá nhiều thông tin tiêu cực bắt nguồn từ suy diễn, cắt ghép và quy chụp thiếu kiểm chứng. Nữ ca sĩ nhận định chỉ từ một comment đơn giản nhưng qua nhiều fanpage giật tít và dẫn dắt, câu chuyện đã bị đẩy đi xa hoàn toàn so với ý nghĩa ban đầu.

Diệp Lâm Anh nhấn mạnh việc cô tương tác với fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM không phải điều bất thường vì từ trước đến nay cô đã nhiều lần theo dõi, ủng hộ các hoạt động của lực lượng phòng chống ma túy. Theo Diệp Lâm Anh, bình luận dưới bài đăng xuất phát từ sự quan tâm tới chiến dịch và công việc của các cán bộ công an chứ không nhắm đến bất kỳ cá nhân nào.

"Tuy nhiên, từ một comment không nhắc tới bất kỳ cá nhân nào, một số page đã cố tình dẫn dắt theo hướng 'ẩn ý', tạo liên tưởng và biến nó thành câu chuyện drama giữa người này với người khác. Đó không phải điều tôi muốn hướng tới", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Diệp Lâm Anh phải lên tiếng gấp sau những tranh cãi

Tương tự, trưa 22/5, SOOBIN, Quân A.P, Hoa hậu Kỳ Duyên hay Trịnh Thăng Bình đồng loạt có động thái trên mạng xã hội giữa lúc bị cư dân mạng réo tên vô căn cứ. Người đăng ảnh selfie, người check-in tập gym, đi gội đầu hay chia sẻ lịch trình đời thường như một cách ngầm phủ nhận các suy diễn đang lan truyền.

Ngọc Sơn - Duy Mạnh tự nguyện xét nghiệm ma tuý

Cũng từ làn sóng bàn tán ngày càng hỗn loạn, hai nghệ sĩ gây chú ý hơn cả lại là Ngọc Sơn và Duy Mạnh khi quyết định làm điều chưa từng có: tự nguyện test chất cấm và công khai kết quả với công chúng.

Đầu tiên là danh ca Ngọc Sơn. Nguồn cơn khiến "ông hoàng nhạc sến" bị gọi tên xuất phát từ đoạn clip cũ, và nam ca sĩ bị soi biểu cảm như mắt trợn, thiếu bình tĩnh và liên tục nhai thứ gì đó trong lúc trò chuyện. Từ những khoảnh khắc này, nhiều đồn đoán tiêu cực liên quan đến đời tư của anh bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, khiến không ít khán giả bàn tán và hoang mang.

Trước những thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, Ngọc Sơn đã nhanh chóng có động thái lên tiếng để bảo vệ danh dự cũng như hình ảnh cá nhân. Nam ca sĩ chủ động đến Bệnh viện Gia Định, TP.HCM để thực hiện xét nghiệm ma túy nhằm chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Theo chia sẻ từ Ngọc Sơn, ngay sau khi nghe những tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội, anh đã chủ động trình báo với công an phường để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình. Sau đó, nam danh ca đến bệnh viện tiến hành kiểm tra và xét nghiệm các chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với tất cả các loại ma túy. Nam ca sĩ cũng trực tiếp cầm tờ kết quả xét nghiệm xuất hiện trước truyền thông để công khai thông tin với khán giả.

Ngọc Sơn tự nguyện xét nghiệm ma tuý để dập tắt tin đồn

Không riêng gì danh ca Ngọc Sơn, sáng 23/5, ca sĩ Duy Mạnh cũng khiến mạng xã hội xôn xao khi công khai que test ma túy trên trang cá nhân.

Duy Mạnh cho hay: "Cho mình hỏi các cậu chút. Tối nay bận làm sinh nhật tiếp bạn. Về nhà test thử thấy hiện lên 2 vạch. Thế này là âm tính hay dương tính hả các bạn nhỉ? Để mai mình lên bệnh viện thử máu cái cho chính xác nhỉ".

Trong hình ảnh được đăng tải, que thử hiển thị 2 vạch, nghĩa là dấu hiệu âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng thông thường. Duy Mạnh cho biết anh sẽ tiếp tục đến cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và chính xác hơn. Bởi lẽ thực tế que thử nhanh chỉ mang tính sàng lọc ban đầu và chưa thể xem là kết quả có giá trị chuyên môn tuyệt đối. Để có kết luận chính xác về mặt y khoa hoặc pháp lý, nhiều trường hợp vẫn cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu tại cơ sở y tế.

Ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng ảnh tự test ma tuý

Giới hạn của tin đồn

Từ những câu chuyện vừa qua, nhiều người cũng bắt đầu nhắc đến giới hạn của tin đồn trên mạng xã hội. Chỉ từ một bình luận, một biểu cảm trong clip cũ hay vài dòng teaser chưa rõ nội dung, hàng loạt nghệ sĩ đã bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy suy diễn, bị réo tên và đối diện với những bình luận tiêu cực dù chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng.

Đặc biệt với những thông tin liên quan đến pháp luật hay chất cấm, việc lan truyền tin đồn thiếu kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến công việc, hợp đồng và cuộc sống của nghệ sĩ. Trong thời đại mạng xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt, chỉ vài giờ đồng hồ cũng đủ để một cái tên trở thành tâm điểm tranh cãi. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng công chúng cần tỉnh táo trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tránh biến những suy đoán vô căn cứ thành áp lực và tổn hại thật sự đối với người khác.

