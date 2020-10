Thấy chai serum chống lão hóa có dấu hiệu này là tôi vứt ngay chứ không cố dùng tiếp

Nếu là một tín đồ làm đẹp, chắc chắn các nàng sẽ biết Serum vitamin C là một sản phẩm không thể thiếu để giúp chống lại sự lão hóa da. Đây là món skincare thần kỳ vừa giúp dưỡng trắng da, mờ thâm lại hạn chế hình thành các sắc tố nâu, bên cạnh đó nếu dùng trước khi bôi kem chống nắng thì nó còn giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn.

Trên thị trường mỹ phẩm hiện nay, bạn có thể tìm được rất nhiều loại Vitamin C với nồng độ khác nhau và giá cả cũng khác nhau nữa. Tuy nhiên đừng nghĩ rằng càng nồng độ cao thì càng tốt và cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần bôi vài tuần là da sẽ sáng lên. Việc sử dụng Vitamin C trong chu trình chăm sóc da tuy tốt thật, nhưng nó chỉ hiệu quả nếu bạn chọn đúng, bảo quản đúng.

Tôi đã bắt đầu sử dụng Vitamin C từ năm 26 tuổi và năm nay đã 30 tuổi, tôi khá hài lòng với làn da của mình. Tuy nhiên từ khi bắt đầu sử dụng, tôi đã phải vứt đi tới 2 chai serum vì tính cẩu thả và đôi lần đãng trí của mình.

+ Lần 1: Chai serum của tôi đã bị ngả nâu hoàn toàn do ban đầu không biết, nên tôi để ở ngoài và không cho vào tủ lạnh.

+ Lần 2: Mặc dù có cho vào tủ lạnh nhưng tôi không đóng chặt nắp, vậy nên chai serum đã ngả nâu chỉ sau khoảng hơn 1 tháng.

Sở dĩ serum Vitamin C cần được bảo quản là vì đây là chất dễ bị oxi hóa. Thậm chí nếu cố dùng Vitamin C đã bị oxi hóa thì da không những không trắng lên mà còn đen sạm đi, da càng dễ bắt nắng. Với L-ascorbic Acid (một dạng Vitamin C tinh khiết) chỉ khoảng 3 tháng sau khi mở nắp là đã có dấu hiệu oxi hóa. Khi đó Vitamin C sẽ thoái hóa thành Erythrulose - thành phần khiến da nhanh bắt nắng, khiến da nhanh bị lão hóa hơn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, Erythrulose cùng với Dihydroxyacetone (DHA) sẽ tăng các gốc tự do, tăng tốc độ tổn hại bởi ánh nắng mặt trời, làm hỏng DNA tự nhiên trên da.



Ngay sau khi nhìn thấy màu của serum Vitamin C ngả nâu vàng, màu đậm hơn màu ban đầu khi mở nắp là tôi đã bỏ đi, mặc dù lượng serum trong chai còn khá nhiều, nhưng nếu cố sử dụng thì da mặt tôi sẽ tanh bành khó có thể hồi phục được.

Đây là kinh nghiệm xương máu khi thêm serum Vitamin C vào chu trình chăm sóc da hàng ngày. Có khá nhiều người bạn của tôi thường chỉ nghe quảng cáo rằng dùng loại này loại kia tốt lắm nhưng lại không chú ý tới cách bảo quản, đến khi lọ serum ngả màu lại cứ tưởng rằng mình mua phải hàng fake.

Vậy nên, lời khuyên của tôi đó là: Ngay khi sở hữu lọ serum vitamin C thì bạn phải nghĩ ngay đến công đoạn bảo quản, tránh tình trạng để chai serum bị oxi hóa rồi cố dùng cho đỡ tiếc tiền. Và tôi cũng nói thật, cái sự tiếc tiền ấy sẽ làm cho mặt bạn không sớm thì muộn sẽ lão hóa nhanh hơn.