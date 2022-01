Thấy cảnh kỳ lạ trong ổ công tắc bật đèn đường, 120 gia đình trong làng đồng lòng làm một hành động khiến cả thế giới cảm động tán dương

Sự việc xảy ra vào khoảng giữa năm 2020 tại ngôi làng Pothakudi, quận Thiruvarur, phía Nam bang Tamil Nadu (Ấn Độ) và đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cư dân mạng, được tán dương trên truyền thông. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó lại khiến nhiều người cảm động và tán dương.

Theo tờ The Hindu Times, một người dân trong làng tên Karuppu Raja được phân công nhiệm vụ bật đèn đường cho dân làng di chuyển an toàn mỗi khi trời tối. Hôm đó, như mọi ngày, Karuppu với tay lên bảng công tắc để bật điện thì bị giật mình bởi sờ dính một "nhúm lông tơ". Anh soi kỹ thì thấy một con chim non vẫn chưa mở mắt.

Cảnh tượng bên trong hộp công tắc đèn khiến Karuppu không nỡ chạm vào.

Thanh niên 25 tuổi đi bộ về nhà mà không bật 35 ngọn đèn đường của làng. "Tôi không thể nhẫn tâm", anh nhắn qua điện thoại. Karuppu sau đó đã chụp một số bức ảnh về cái tổ trên điện thoại của mình và chia sẻ chúng trên nhóm WhatsApp của dân làng.

"Tôi nói với dân làng rằng tôi hy vọng chúng tôi có thể hạn chế sử dụng đèn đường để đàn chim non được trú ẩn trong chiếc hộp công tắc đèn ấy", anh giải thích. "Sau đó, tôi nhìn thấy 3 quả trứng và cảm thấy rằng mẹ chim nên được yên ổn để ấp trứng".

Được biết, nhà của Karuppu cách chiếc hộp công tắc rất xa và anh tình nguyện bật công tắc chính hàng ngày mỗi khi chiều xuống. Con chim mẹ đã len lỏi làm tổ sâu bên trong chiếc hộp, và nếu anh bật đèn hàng ngày có nghĩa là mẹ con nhà chim sẽ bị giật mình, hoảng sợ mỗi lần như thế.

"Chim mẹ đã chọn ngôi làng của chúng tôi để trốn nương thân và tôi cảm thấy chúng tôi cần phải cho nó thấy đây là nơi an toàn", Karuppu nói thêm.

Pothakudi có 120 gia đình, đa số làm nông nghiệp. Karuppu đã thuyết phục tất cả họ đồng ý để đèn đường tắt trong 35 đêm. "Nó không dễ dàng," anh kể lại. "Tin nhắn WhatsApp thành công ở một mức độ nhất định, nhưng tôi vẫn cất công đi từng nhà để giải thích tình hình".

35 ngọn đèn đường là được xem là "huyết mạch" của làng Pothakudi vào ban đêm. Nếu không có đèn, toàn bộ ngôi làng sẽ không còn gì khác ngoài một khoảng tối đen như mực, điểm xuyết bởi một vài ánh sáng lấp ló từ cửa sổ của những ngôi nhà. Karuppu nói: "Phụ nữ trong làng của chúng tôi không dám bước ra ngoài sau khi mặt trời lặn".

Rồi 35 ngày sau, Karuppu đã vô cùng hạnh phúc khi thấy đàn chim non chào đời an toàn. Người dân trong làng cũng vui mừng khôn xiết khi tất cả những hy sinh của họ đã không vô ích.

Câu chuyện này sau đó cũng trở thành một bài học quý giá cho trẻ em trong làng. Karuppu nói: "Những con chim đã dạy bọn trẻ điều mà không một lớp học nào có thể làm được. Các cậu bé trong làng thường hỏi tôi mỗi khi chúng nhìn thấy tôi rằng 'Anh ơi, các bạn nhỏ bây giờ có lớn hơn không?'".

Khi những con chim non lớn lên, ngôi làng đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngay trước cuộc trò chuyện của phóng viên tờ Hindu Times với Karuppu, một quan chức thuộc Hội đồng Lập pháp Ấn Độ (MLA) thậm chí đã gọi cho Karuppu, nói rằng ông muốn đến thăm ngôi làng để thể hiện sự cảm kích của mình.

Tháng 7/2020, những con chim non đã bay đi khỏi cái tổ ấm áp nơi chúng chào đời, nhưng sự phấn khích vẫn chưa tắt ở làng Pothakudi.

Nguồn: The Hindu Times

