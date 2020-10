Thấy cần câu bị trì kéo dữ dội, người đàn ông tưởng vớ được món hời ai ngờ là cá sấu hung tợn, kéo theo diễn biến gay cấn nghẹt thở

Vào ngày 15/10, đoạn clip được đăng tải trên trang Facevook Rod and Rifle Tackleworld Katherine và chỉ trong vài ngày đã được chia sẻ lại 10.000 lần. Trong đoạn clip, có thể thấy người đàn ông Trent de With đang đi câu cá thì chiếc cần cong lại dữ dội như thể một con cá rất to đã cắn câu. Trent dùng hết sức để kéo cần lên thì đó đúng là một con cá to, không chỉ vậy, nó còn được mệnh danh là hung thần của vùng sông nước: Cá sấu. Sự xuất hiện của con vật khiến niềm háo hức vì tưởng câu được cá to của nhân vật chính tan theo mây khói.



"Việc câu nhầm cá sấu này xảy ra khá thường xuyên và con cá sấu này rất muốn ăn miếng mồi trên cần. Bạn sẽ phải chiến đấu với nó cho đến khi dây câu đứt hoặc mắc câu rơi ra khỏi miệng con vật. Có thể thấy cần câu và dây câu này có chất lượng khá tốt" - Trent chia sẻ với Dailymail. Anh cho biết việc này xảy ra khá thường xuyên và có lẽ do có nhiều kinh nghiệm như vậy nên hành động của Trent khi đối mặt với cá sấu khiến nhiều người cảm thấy khó tin.

Trent cho biết đoạn clip được quay vào ngày 12/10 trong một chuyến đi câu của anh cùng người yêu. Họ đã bắt được một số lượng lớn cá chẽm.

"Khi đó, chúng tôi đang ở trên sông Victoria, cách Katherine 3 tiếng đồng hồ về phía Tây. Đây là khu vực câu cá nổi tiếng" - Trent cho biết.

Đoạn clip cho thấy con cá sấu cắn câu và không chịu nhả móc câu ra, nó trồi lên và lặn xuống mặt nước rất nhiều lần. Trong clip có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Trent khi anh đang cố gắng vật lộn với con cá sấu đến nỗi chiếc cần câu suýt gãy làm đôi. Cuối cùng, móc câu rơi ra khỏi miệng con cá sấu và con vật từ từ bơi đi xuống dưới lòng sông.

"Tôi đã lấy lại được móc câu mặc dù hình dạng của nó không được thẳng như ban đầu nữa" - Trent viết trên caption.

Nhiều người xem đoạn clip không tránh khỏi cảm giác rùng mình, lỡ như có xui xẻo mà rơi vào tình huống như Trent thì chỉ biết bỏ của chạy lấy người chứ chẳng đủ can đảm mà kéo cần câu. Thêm nữa, việc Trent nỗ lực chiến đấu với con vật to lớn và dữ tợn mà không sợ bị nó lôi xuống nước và trở thành con mồi ngược lại của nó cũng khiến nhiều người mắt mắt tròn mặt dẹt. Trong khi đó, một bộ phận hài hước và lạc quan hơn thì thấy ấn tượng với sức bền của dây câu.

"Ai nói câu cá không tốn calo?", "Chẳng có gì đặc biệt khi nó xảy ra ở Úc", "Làm sao mà sợi dây câu có thể chịu đựng sức nặng của một con cá sấu thế kia?" - trích một vài bình luận của dân mạng.

(Nguồn: Dailymail)