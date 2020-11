Thấy bụng mèo hoang trương phình khác thường, nhân viên cứu hộ tưởng sắp đẻ nhưng khi mổ ra ai nấy cũng giật mình

Đầu tháng 12 năm 2017, một con mèo kỳ lạ toàn thân lông ướt sũng nước, cái bụng thì trương phình xuất hiện tại một ngôi nhà ở làng Strensall, gần hạt Yorkshire (Anh). Chủ nhân của ngôi nhà còn nghĩ rằng con vật tội nghiệp đang mang thai sắp sinh nên vội vàng đưa nó đến cầu cứu các nhân viên của Hiệp hội hoàng gia bảo vệ động vật (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - RSPCA).

Con mèo với cái bụng dưới to bất thường.

Theo lời của gia đình, con mèo đột ngột xuất hiện tại nhà của họ và khiến cho mọi người tò mò bởi cái bụng trương phình của nó. Sau khi quan sát kĩ lưỡng, họ phát hiện bụng của con vật có dấu hiệu lạ và biểu hiện của con mèo cũng có vẻ như nó đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ nhanh chóng nhờ đến sự giúp đỡ của đội viện trợ nhằm cứu chú mèo khỏi những tiếng rên rỉ đau đớn.

Bác sĩ Leanne Honess đã trực tiếp đứng ra để kiểm tra và điều trị cho con mèo. Kết quả chụp X quang cho thấy một con chip nhỏ được gắn trên thân của con mèo, đồng thời cũng phát hiện ra một sinh vật lạ "khá nguyên vẹn" nằm trong dạ dày của con vật.

Ảnh chụp X quang cho thấy dạ dày của con mèo đã bị lấp đầy bởi một con chuột.

Lúc này, thông tin về con mèo hoang cũng được sáng tỏ. Tên của con vật là Rosie. Nó không phải là một con mèo hoang như mọi người tưởng. Rosie đã được một gia đình ở hạt Yorkshire nhận nuôi từ khi nó chỉ là một con mèo con. Khi được phát hiện, Rosie đã 9 tuổi. Nó bỏ nhà đi vào khoảng 5 tháng trước đó.

Sau khi tiến hành mổ bụng con vật, bác sĩ Leanne giật mình nhận ra đó là một con chuột với kích thước thước khá lớn đang nằm gọn gàng trong bụng của Rosie.

Không biết vì lý do gì con mèo đã nuốt chửng cả con chuột vào bụng, khiến dạ dày không thể tiêu hóa được và vì thế mà bụng nó cứ trương phình lên như chửa sắp đẻ.

Đại diện của tổ chức RSPCA cho biết cô mèo may mắn đã được các bác sĩ thú y cứu kịp thời sau khi loại bỏ con chuột trong bụng nó. Con mèo nặng 3,6kg, trong khi con chuột nặng khoảng 300gr, điều này đồng nghĩa với việc nó chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể của Rosie. Chẳng khác gì một người 70kg nuốt chửng một con gà tây nặng 6kg.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, Rosie lại có thể vui vẻ chạy đi săn chuột mà không phải vác cái bụng trương phình khó chịu và đặc biệt là tính mạng của nó đã được an toàn nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất thành công.

(Nguồn: Mirror)