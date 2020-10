Thay bỉm rồi đưa con về phòng ngủ, không ngờ đây là lần cuối cùng người mẹ nhìn thấy con vì sự cố không ngờ trong đêm

Mặc dù đã gần 16 năm trôi qua, nhưng chị Kimberly Amato, sinh sống tại Massachusetts (Mỹ), vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh khiến cô con gái nhỏ của chị, Meghan (3 tuổi), ra đi mãi mãi sau khi một chiếc tủ đựng quần áo đổ trúng người.

Cô bé Meghan đã ra đi mãi mãi sau khi bị tủ đựng quần áo đổ ập trúng vào đầu.

Chị Kimberly nhớ lại: "Hôm đó là ngày 18/12/2004. Buổi tối, tôi mở bộ phim hoạt hình Frosty the Snowman để Meghan ngồi xem cùng anh trai song sinh Ryan và em trai Kyle. Tranh thủ lúc đó tôi đi nấu bữa tối. Sắp đến giáng sinh rồi, bọn trẻ đều mong ngóng được nhận quà. Meghan đã chuẩn bị túi bánh quy để ngày mai nướng cùng với Ryan và Kyle. Thế nhưng, mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch.

Đêm hôm đó, tôi cho Meghan và Ryan đi ngủ vào khoảng lúc 10 giờ. Hai đứa trẻ tự ngủ ở phòng riêng của mình. Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng, Meghan qua phòng, đánh thức tôi dậy và nói rằng: 'Mẹ ơi, con ị thối'. Tôi thay bỉm cho con, rồi đưa con về phòng ngủ lại. Tôi đâu thể ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con còn sống".

Chiếc tủ quần áo gây ra cái chết của Meghan.

Sáng hôm sau, bà mẹ 3 con bị đánh thức dậy bởi tiếng hét kinh hoàng của chồng. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên chị đã ngủ quên mất. Nhưng điều khiến chị sợ hãi là tiếng khóc của chồng khi anh gọi chị qua phòng của Meghan. Linh cảm cho chị biết đã có điều gì đó không ổn xảy ra.

"Tôi đã bay qua phòng của con. Tôi nghĩ chân tôi chỉ chạm đất 3 lần trong suốt cả quãng đường. Và đập vào mắt tôi là Meghan đang nằm mắc kẹt bên dưới tủ quần áo bị đổ sập. Con đã vô hồn", chị Kimberly đau đớn kể.

Theo như suy đoán, có vẻ như cô gái nhỏ Meghan đã cố gắng trèo lên tủ để lấy quần áo của mình. Ngay lúc đó, cái tủ đổ sập và rơi trúng đầu của đứa trẻ. Cả nhà đã không ai nghe thấy tiếng động này, cho đến khi bố của bé gái phát hiện ra.

Meghan được đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, sau đó được chuyển đến bệnh viện lớn hơn. Song, mọi nỗ lực đều chẳng thể níu tay cô bé ở lại. Các bác sĩ kết luận đứa trẻ chết vì bị ngạt thở.

Các bác sĩ kết luận Meghan chết vì ngạt thở.

Chị Kimberly cho biết: "Trong thâm tâm, tôi biết con đã đi rồi, nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, tôi cũng chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện đó. Tôi nhớ mình đã gục đầu xuống và hít thở thật sâu. Tôi nhớ tôi đã bình tĩnh hỏi bác sĩ liệu rằng mình có thể gặp con không? Một lát sau, y tá cho phép tôi ôm Meghan trong tay. Mẹ con tôi cách nhau một tấm chăn.

Con tôi, đứa con gái nhỏ ồn ào của tôi. Meghan yêu tất cả các loài động vật, từ con sâu bướm, chim chóc cho đến con mèo yêu quý của mình. Tất cả mọi con vật trong mắt con đều có tên là Duncan. Con được tất cả mọi người yêu quý. Nhưng bây giờ thì con lại rời bỏ mọi người mà đi".

Sau tai nạn tang thương xảy ra với con gái của mình, chị Kimberly đã lên tiếng kêu gọi các bậc cha mẹ khác nâng cao cảnh giác với các đồ vật trong nhà, và cố định mọi thứ vào tường là lựa chọn an toàn nhất.

"Xin hãy đóng chặt những đồ vật to lớn trong nhà, đặc biệt là tủ quần áo, tủ chén, tivi… vào tường bởi đó là cách duy nhất để ngăn chặn sự đổ sập của chúng. Đồng thời bạn phải dặn dò con tuyệt đối không được đu hay trèo lên tủ, bàn ghế để tránh bị chúng đổ vào người gây nguy hiểm", chị Kimberly nhắn nhủ.

Làm thế nào để bảo vệ con trước những tai nạn bất ngờ xảy ra trong nhà?

Trong một báo cáo vào năm 2019, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cho biết từ năm 2000 đến năm 2018, riêng tại Mỹ đã có 556 trường hợp tử vong do tai nạn. Trong số đó, có đến 83% là trẻ từ 1 tháng đến 14 tuổi, nhưng nhiều nhất là từ độ 1 – 4 tuổi. Những đồ nội thất như tủ quần áo, giá sách, ngăn kéo, kệ TV, bàn làm việc là những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn thương tích và tử vong, chiếm tỉ lệ từ 60 – 76% trong tổng số các vụ tai nạn ở trẻ em.

Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn đồ đạc đổ sập lên người trẻ đều là do các bé trèo leo lên chúng (Ảnh minh họa).

Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn đồ đạc đổ sập lên người trẻ đều là do các bé trèo leo lên chúng. Khi các ngăn kéo được mở, hoặc khi trẻ đu bám leo trèo ở trên tủ kệ, chúng sẽ trở nên bị nặng ở phía trước và phía trên. Do đó, nó sẽ dễ dàng bị đổ ập do một số áp lực và trọng lượng.

Bà Emily Samuel, giám đốc của tổ chức an toàn trẻ em phi lợi nhuận Safe Kids Wordwide, bày tỏ: "Nhà không phải là một nơi tuyệt đối an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Trên thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến trẻ em xảy ra ở nhà chứ không phải ở nơi công cộng. Và chúng tôi thật sự đau lòng khi phải nghe tin về một đứa trẻ hoặc một gia đình bị ảnh hưởng bởi một chấn thương hoàn toàn có thể phòng tránh được".

Do đó, qua câu chuyện của bé Meghan, bà Emily đã đưa ra một số lời hướng dẫn dành cho cha mẹ để bảo vệ con của mình khỏi những tai nạn bị đồ vật đổ vào người như sau: - Sử dụng đồ nội thất chắc chắn được thiết kế dùng để giữ TV, chẳng hạn như giá đỡ TV treo tường. - Gắn TV và tất cả các đồ nội thất to lớn nặng vào tường nhằm ngăn chúng đổ xuống. - Loại bỏ các vật dụng có thể khiến trẻ em leo trèo lên tủ đựng đồ hoặc TV, chẳng hạn như đồ chơi, bàn ghế,…

Nguồn: Cafemom, ABCNews