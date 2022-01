Thật trùng hợp, đúng 1 tháng trước Trang Nemo xây thành công hình tượng bà chủ tốt nhờ bóc phốt nhân viên, giờ "mất trắng" vì ồn ào đánh người?

Trang Nemo (tên thật Nguyễn Hương Trang (sinh năm 1992) là cái tên không mấy xa lạ khi thường xuyên xuất hiện trên livestream để giới thiệu sản phẩm mà cô đang kinh doanh. Được biết, trước khi trở thành bà chủ sở hữu shop quần áo hoành tráng như hiện tại ở quận 1, TP.HCM thì Trang từng làm qua các công việc khác nhau như: nhân viên cửa hàng kính mắt, PG bán hàng và DJ.

Không phải chỉ "nổi" vì hay livestream mà Trang Nemo còn được biết đến với hàng loạt lùm xùm lớn nhỏ mà trận lớn nhất có lẽ là vụ bóc phốt nhân viên quỵt gần 300 triệu tiền hàng cách đây đúng một tháng trước, khiến cái tên Trang Nemo nổi bừng lên khắp mạng xã hội chỉ trong một đêm. Nhưng thật trùng hợp thay, đúng một tháng sau Trang Nemo lại tiếp tục "vạ" vào một vụ còn được xem là ồn ào không kém lần trước, khiến cơ quan chức năng cũng đã nhập cuộc.

Tố nhân viên quỵt 300 tiền hàng, xây dựng thành công hình tượng bà chủ trong mơ

Sự vụ diễn ra gần đây nhất là vào ngày 17/12, Trang Nemo lên mạng xã hội tố nhân viên bán hàng của cô "tuồn" đơn bán ra bên ngoài gây xôn xao.

"Bạn ấy tuồn hàng rất tinh vi. Sau khi shop tôi livestream, bán hàng xong bạn sẽ nhận đơn rồi chuyển nó về nhà cho mẹ, cho dượng và em trai để giao. Mấy lần bạn chuyển hàng từ shop đi, bạn nói là chuyển cho mẹ tôi, tôi cũng tin tưởng. Nhiều lần Tr. chuyển cho mẹ tôi thật, nhưng nhiều lần không", Trang Nemo chia sẻ.

Trang Nemo bức xúc vì đã đối đãi nhân viên như người nhà nhưng lại bị phản bội: "Tôi không tuyển thì thôi, nếu đã tuyển thì luôn coi nhân viên như người nhà của mình. Tôi đi ăn, đi chơi, đi du lịch ở khách sạn 5 sao đều dắt bạn theo. Khi bạn mắc Covid-19 tôi vẫn hỏi thăm, đám giỗ ba vẫn gửi quà qua. Khi biết chuyện Tr. tuồn hàng, tôi thật sự hụt hẫng và đau lòng lắm".

Sự việc sau đó được giải quyết theo thỏa thuận của hai bên, cô gái kia đã hoàn trả được 98 triệu 500.000 đồng. Đồng thời, ký cam kết mỗi tháng sẽ hoàn trả lại số tiền cho Trang.

Sau vụ việc này, Trang Nemo được "tuyên dương" như một bà chủ trong mơ bởi cái tâm và đãi ngộ tốt dành cho nhân viên của mình. Trong một lần livestream, Trang Nemo có nhắc đến nhu cầu cần tuyển dụng thêm nhân viên thì có hàng loạt người đã bình luận xin ứng tuyển.

Hẹn nói chuyện Trần My "ba mặt một lời" thành xô xát

Không thể bỏ qua sự việc làm xôn xao cõi mạng từ hôm qua (16/01) đến nay, câu chuyện xảy ra tại cửa hàng kinh doanh quần áo của Trang Nemo (Quận 1, TP.HCM).

Ban đầu chỉ là buổi hẹn gặp mặt giữa cô và Trần My để giải quyết mâu thuẫn từ việc Trần My sử dụng hình ảnh Trang Nemo và sản phẩm để bán hàng. Kèm theo đó, Trang Nemo cho rằng những lời Trần My tư vấn cho khách hàng là "thiếu kiến thức!".

Buổi gặp mặt được cả hai livestream trực tiếp trên trang cá nhân của mỗi người. Diễn biến vẫn diễn ra êm đềm khi Trần My thẳng thắn thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến Trang Nemo vì đã sử dụng hình ảnh của cô. Trang Nemo sau đó cũng bộc bạch rằng mong muốn Trần My thừa nhận lỗi sai và đưa ra lời khuyên cho Trần My trong việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Cả hai sau khi trao đổi với nhau rõ ràng thì cũng đã vui vẻ và trò chuyện rút kinh nghiệm bán hàng với nhau.

Những tưởng câu chuyện đã kết thúc êm đẹp và chị em thêm hiểu nhau hơn thì đột nhiên một cô gái tên K. xuất hiện xưng rằng là chị em ngoài xã hội đến cùng Trần My. Cô gái này cho rằng nếu Trần My cảm thấy không phục những lời Trang Nemo nói thì không cần phải xin lỗi.

Trang Nemo cho rằng cô gái này không liên quan đến sự việc giữa hai người thì không nên lên tiếng và yêu cầu cô gái kia ra khỏi cửa hàng. Sau đó, Trang Nemo đã tháo khẩu trang để nhìn mặt cô gái kia dẫn đến lời qua tiếng lại giữa đôi bên. Ngay sau đó đã diễn ra cuộc xô xát giữa cô gái kia và nhân viên của Trang Nemo. "Cuộc chiến" từ trong cửa hàng ra đến đường lớn khiến cho giao thông ùn tắc, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để giải quyết sự việc.

Đánh nhân viên vì làm mất điện thoại

Vụ việc đầu tiên khiến cái tên Trang Nemo được biết đến nhiều hơn trên mạng xã hội là vào 5/2019. Đoạn clip cô vì tức giận khi cho rằng nhân viên làm mất điện thoại nên đã "tung cước" lan truyền khắp nơi. Bởi vì giá trị điện thoại cao (khoảng 25 triệu đồng) nên cô quyết làm cho ra lẽ để đòi lại cho bằng được.

"Em gái mưa của chế. 5 giờ chiều hôm nay, Galaxy S10 của chế không có mặt tại cửa hàng thì bao nhiêu tiền, chế cũng kiếm cho bằng được nghe", Trang Nemo viết.

Sự việc nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội, nhiều người chỉ trích dữ dội về cách xử lý của Trang Nemo trước tình hình trên.

Trang Nemo trước khi trở thành "nữ hoàng" livestream đã vướng phải không ít "thị phi"

Xôn xao thông tin lộ clip nóng

Vào 11/2019, những tưởng sẽ "sóng yên biển lặng" để kinh doanh buôn bán thì cái tên Trang Nemo lại tiếp tục bị nhắc đến trên xã hội. Theo đó, một đoạn video clip được lan truyền khắp nơi ghi lại những cảnh nhạy cảm mà nữ chính trong đó bị cho rằng là Trang Nemo.

Trước thông tin đó, Trang Nemo liền đăng tải hình ảnh của nhân vật trong clip nóng lên kèm thái độ khá thờ ơ với vụ việc: "Không cần phải mua quần áo hay chân gà, mực nướng gì hết nè. Coi xong đúng sai tự hiểu, không nói nhiều".

Trang Nemo đã nổi thì càng thêm nổi, không phải chỉ với danh hiệu "nữ hoàng" livestream