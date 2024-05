Thông tin Justin Bieber và Hailey Bieber sắp lên chức bố mẹ đã gây chấn động truyền thông toàn cầu. Người hâm mộ và nhiều ngôi sao showbiz đã gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ của nam ca sĩ.

Đặc biệt, Justin Bieber còn nhận được lời chúc mừng từ "tập thể người yêu cũ" Caitlin Beadles và Sofia Richie. Bình luận của 2 cô gái này trên Instagram của Justin khiến nhiều fan vô cùng thích thú. Sau khi chia tay, họ vẫn có thể làm bạn và thực tâm chúc mừng cho hạnh phúc mới của nhau.

2 bạn gái cũ của Justin Bieber là Caitlin Beadles và Sofia Richie đều để lại lời chúc mừng nam ca sĩ lên chức bố

Điều này hoàn toàn trái ngược với phản ứng của Selena Gomez - tình cũ sâu đậm và ồn ào nhất của nam ca sĩ. Sau khi Justin vừa thông báo lên chức bố, Selena Gomez liền "flex" hình ảnh nắm tay tình tứ tình mới Benny Blanco. Đồng thời, ca sĩ 32 tuổi cũng đăng ảnh bạn trai chung khung hình với các bạn diễn trong Only Murders in the Building để quảng bá dự án mới của Benny Blanco.

Động thái của Selena Gomez gây bàn tán khắp mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang so kè hạnh phúc với vợ chồng Bieber - Hailey. Trong khi đó, cũng không ít ý kiến cho rằng hành động của Selena Gomez vừa ngầm khẳng định tình cảm với Benny Blanco, vừa ẩn ý thông điệp rằng cô và Justin giờ đây đều đã có hạnh phúc riêng, không còn liên quan đến nhau.

Sau khi Justin Bieber - Hailey Bieber thông báo sắp đón con đầu lòng chào đời...

... Selena Gomez liền chia sẻ bức ảnh cô và bạn trai Benny Blanco nắm chặt tay nhau trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cũng có bài đăng quảng bá dự án mới cho Benny Blanco

Cách đây không lâu, Selena cũng vướng nghi vấn "đá đểu" Justin - Hailey bằng cách viết caption "My best fwend" theo phong cách của Justin

Mối quan hệ giữa Selena Gomez - Justin Bieber - Hailey Bieber luôn là tâm điểm của truyền thông nhiều năm qua. Justin - Hailey kết hôn vào năm 2018, chỉ 1 thời gian ngắn sau khi nam ca sĩ chia tay Selena. Kể từ đó đến nay, Hailey và Selena liên tục vướng tin đồn xem nhau như kẻ thù "không đội trời chung". Xuất hiện trong podcast Call Her Daddy vào tháng 9/2023, Hailey cho biết cô và Selena từng trò chuyện với nhau sau lễ cưới. Nữ người mẫu khẳng định cô và tình cũ của chồng không có sự ganh ghét hay thù địch. Hailey chia sẻ rằng cô rất tôn trọng đàn chị Selena và cả 2 đều đã sẵn sàng bước tiếp.



Hailey - Selena liên tục vướng tin đồn xem nhau như kẻ thù "không đội trời chung"

Tuy nhiên, Hailey được cho là có hành động trái ngược với tuyên bố về mối quan hệ giữa cô và Selena. Nữ người mẫu liên tục bị phát hiện có nhiều động thái tiêu cực hướng đến Selena Gomez. Tháng 2/2023, Hailey Bieber bị tố hùa với Kylie Jenner bắt nạt, giễu cợt Selena sau khi nữ ca sĩ chia sẻ về việc cô làm hỏng lông mày của mình. Vụ việc khiến vợ Justin bị chỉ trích và "bay màu" hàng triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân. Sự việc chỉ lắng xuống sau khi Selena bất ngờ lên tiếng bảo vệ bà xã Justin Bieber giữa tâm bão ồn ào.

Cũng trong năm ngoái, Hailey bị netizen soi ra nhiều bằng chứng cho thấy nữ người mẫu cố gắng bắt chước Selena Gomez từng li từng tí, từ lời nói, hình xăm đến phong cách thời trang. Ngay lập tức, nghi vấn Hailey ám ảnh vì Selena, muốn trở thành bản sao của đàn chị bỗng xuất hiện rầm rộ.

Cuối tháng 3 vừa qua, Hailey Bieber bỗng tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì nghi vấn cà khịa tình địch Selena. Hailey đã đăng story thông báo cô đang lắng nghe ca khúc Jolene (Beyoncé) kèm icon gương mặt giận dữ. Đáng nói, ca từ bài hát là lời cảnh cáo không được đến gần chồng mình của chính thất dành cho tiểu tam. Từ đây, bà xã Justin bị cư dân mạng nghi ngờ đăng story dằn mặt Selena, đồng thời nhắn nhủ tình địch hãy tránh xa người bạn đời của cô.

Sau khi Hailey bị tấn công dồn dập, thậm chí nhận được tin nhắn đe dọa, Selena Gomez cầu xin fan ngừng gửi lời công kích đến đàn em. "Hailey Bieber đã liên hệ và cho tôi biết cô ấy nhận được những lời dọa giết cùng nhiều tin nhắn tiêu cực. Tôi nghĩ không ai đáng phải chịu sự ghét bỏ hay bắt nạt và cô không đại diện cho điều tồi tệ đó. Tôi luôn ủng hộ lòng tốt và thực sự muốn tất cả chuyện này dừng lại", Selena chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khi được đàn chị bảo vệ, Hailey Bieber viết lời cảm ơn Selena. Điều này cho thấy Hailey Bieber và Selena Gomez không có mối quan hệ căng thẳng, ghét bỏ nhau như dân tình đồn thổi.



1 bộ phận khán giả cho rằng Hailey luôn có hành động công kích, xem Selena như tình địch vì sợ nữ ca sĩ sẽ quay lại cướp chồng mình

Về phía Selena Gomez, cô công khai bạn trai mới Benny Blanco vào tháng 12/2023. Thời gian qua, cả 2 thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, và gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ tình cảm của cặp đôi bền chặt bất chấp khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn. Thậm chí Selena Gomez đã tính đến chuyện kết hôn với Benny Blanco.



Selena Gomez đang rất hạnh phúc bên Benny Blanco

