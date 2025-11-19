Thắt lòng khoảnh khắc khiêng bệnh nhân thở ô xy qua vùng núi lở

Ngày 19-11, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 3 người bị bệnh nặng qua vùng sạt lở để chuyển lên tuyến trên.

Trước đó, chiều tối 18-11, TTYT khu vực Nam Trà My tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bệnh nặng, cần chuyển tuyến trên. Tuy nhiên, do đêm tối và đường sạt lở chưa đi lại được nên tập trung cứu chữa, chờ thông đường sẽ chuyển ngay.

Khu vực mỏ đá Trà Giác trên Quốc lộ 40B bị sạt lở nghiêm trọng

Khoảng 10 giờ sáng 19-11, khi tuyến đường Bắc Trà My - Trà Giác trên Quốc lộ 40B tạm thông, TTYT khu vực Nam Trà My đã chủ động phối hợp với TTYT khu vực Bắc Trà My, Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 3 – Trà My cùng chính quyền xã Trà Leng để phối hợp vận chuyển người bệnh.

Lực lượng chức năng che bạt, khiêng người thở bình ô xy qua vùng núi lở

Chặng đường vận chuyển vô vàn khó khăn, vất vả. Xe cứu thương tại Nam Trà My vận chuyển bệnh nhân đến mỏ đá Trà Giác - nơi sạt lở nặng. Lúc này, lực lượng dân quân thường trực xã Trà Leng cùng người nhà khiêng võng qua đoạn mỏ đá hết sức nguy hiểm, cam go.

Các bệnh nhân được đưa lên xe cấp cứu chờ sẵn để chuyển lên tuyến trên điều trị

Để bệnh nhân không bị ướt, cơ quan chức năng phải dùng một tấm bạt lớn, bố trí 4-5 người di chuyển cùng những người khiêng võng, vừa đi vừa che. Trong khi đó, một người phải đi sát bên để khiêng bình ô xy cho bệnh nhân thở.

Clip: Khoảnh khắc lực lượng chức năng khiêng bệnh nhân qua vùng núi lở hết sức gian nan và nguy hiểm (Clip: Trung tâm Y tế Khu vực Nam Trà My)

Clip: Bệnh nhân thở ô xy được khiêng bằng cáng qua vùng sạt lở, đưa lên xe cấp cứu để chuyển lên tuyến trên (Clip: Trung tâm Y tế Khu vực Nam Trà My)

Nhưng nhờ tinh thần trách nhiệm vì người dân của các lực lượng, bệnh nhân đã được đưa qua phía bên kia sạt lở nơi có xe cứu thương của TTYT khu vực Bắc Trà My đón nhận và tiếp tục chuyển lên tuyến trên.