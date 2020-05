Thao túng là gì: Sát thủ đáng sợ chốn công sở, đâm người khác bằng mũi dao "ngôn từ"

Chốn công sở nhiều thị phi là điều khỏi bàn cãi. Sẽ có những người luôn ghét bạn ra mặt và làm mọi thứ trực tiếp để cản trở con đường sự nghiệp của chúng ta. Nhưng ít nhất bạn còn biết thái độ của họ ra sao để "lựa cơm gắp mắm".

Đáng sợ hơn là những kẻ bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Nói cách khác đó là những người sếp, đồng nghiệp luôn thể hiện một đằng, suy nghĩ một nẻo. Họ vui cười, nói chuyện thoải mái là thế nhưng ẩn sau từng câu nói là sự thâm thuý, chọc ngoáy, mục đích để hạ bệ đối phương. Có một thuật ngữ rất hay để ám chỉ những người mang đặc điểm trên, đó là "kẻ thao túng". Trước hết, chị em nên hiểu bản chất của thuật ngữ này rồi hẵng tìm cách đối phó!

Kẻ thao túng là gì?

Thao túng là hành vi một ai đó nỗ lực tác động đến tâm tư, suy nghĩ của người khác theo cách gián tiếp. Không thể khẳng định thao túng chỉ mang tính tiêu cực, đôi khi ý đồ của đối phương là muốn bạn trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, trong xã hội hiện tại, nơi con người luôn tìm cách để vươn lên, cạnh tranh, thì thao túng dường như chỉ mang một màu sắc tiêu cực. Họ muốn bạn làm việc phi pháp, hoặc đơn giản chỉ là thấy tội lỗi với chính bản thân.

Thao túng chốn công sở được thể hiện rất rõ ràng. Bởi môi trường này thường xảy ra mâu thuẫn, cạnh tranh dẫn đến đôi bên luôn muốn mình được lợi hơn. Và ắt sẽ có kẻ sử dụng thao túng nhằm đạt được mục đích tăng lương thưởng, thăng quan tiến chức hay trở nên tốt đẹp trong mắt người khác.

Ví dụ: Bạn đến cuộc họp muộn 10 phút, trước đó đã nhắn với cấp trên về trường hợp của mình. Nhưng một đồng nghiệp khác vì ghen ghét với bạn nên đã mỉa mai trước mặt mọi người: "Ơ, cậu đến muộn à? Giá mà đi sớm một chút cho đường đỡ tắc thì giờ này đã có thể họp đâu vào đấy rồi đó. Hay là chúng ta đã hẹn họp sớm quá nên bạn ấy đến không kịp nhỉ? Ấy chết cảm thấy có lỗi quá!"

Bạn có thấy quen không? Sự thảo mai trong từng lời nói được thể hiện rất rõ, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám vì sự thật là chúng ta đến muộn, chúng ta không thể cãi lại được. Hơn nữa, lời nói của những kẻ thao túng thường rất cẩn trọng vì đã có "bài" sẵn, nếu giờ chúng ta nằng nặc phản biện sẽ trở thành kẻ vô duyên, xấu tính. Vậy phải làm sao để đối phó đây? 9 mẹo tâm lý này sẽ giúp chị em công sở chiến thắng!

1. Không nhận sự giúp đỡ của những kẻ thao túng

Thông thường, kẻ thao túng thường làm một việc gì đó cho bạn thể hiện sự giúp đỡ theo chiều hướng chủ động. Ví dụ như mời cafe, trà sữa hay rủ đi ăn một buổi, hoặc làm giúp bạn 1 deadline gấp nào đó mặc dù bạn không yêu cầu. Nhưng sau đó, những người này sẽ tỏ thái độ muốn bạn đáp trả lại công sức bằng một điều lớn lao hơn mà bạn thậm chí chẳng muốn. Vậy nên, đừng để họ có cơ hội giúp đỡ bạn chủ động. Hãy khước từ tất cả những "lòng tốt giả tạo". Và kẻ thao túng sẽ không còn bất cứ cớ nào để sai khiến bạn.

2. Hỏi ngược lại để đối phương cảm thấy bản thân vô lý

Thay vì đáp trả nóng vội, chị em có thể hỏi ngược lại những kẻ thao túng đúng với điều gì mà họ vừa nói. Phương thức này hiểu nôm na là "gậy ông đập lưng ông". Ví dụ, trong trường hợp đi họp muộn ở trên, sau khi đồng nghiệp mỉa mai, bạn có thể đáp: "Vậy nếu bạn ở hoàn cảnh của tôi, bạn nghĩ mình có thể đến đúng giờ được không?"

Hoặc nếu đồng nghiệp yêu cầu bạn làm hộ bản báo cáo, hãy đối đáp thẳng "Thế mai bạn chạy deadline cho tôi cả ngày nhé?". Kẻ thao túng sẽ nhận ra mình đã bị "bắt bài" và nhanh chóng phải rút lui thôi.

3. Dùng tên thật của kẻ thao túng để nói chuyện

Điều này không chỉ làm đối phương thấy dễ chịu mà ngay cả bạn cũng tránh bị lợi dụng. Ý tưởng này không hề mới, bởi trước đây trong cuốn sách "How to Win Friends and Influence People" (Làm thế nào để chiến thắng bạn bè và những người có ảnh hưởng), tác giả Dale Carnegie đã nói về tầm quan trọng của việc sử dụng tên người khi giao tiếp. Theo đó, mọi người có xu hướng trở nên thân thiện hơn khi được gọi bằng tên mà họ yêu thích (thường là tên thật, biệt danh).

4. Nhìn thẳng vào mắt đối phương

Chỉ từ chối thôi là chưa đủ, nếu bạn gặp phải một kẻ thao túng dày dạn kinh nghiệm, hãy thử nhìn thẳng vào mắt họ để làm người ta mất tập trung. Cách nhìn thẳng vào mắt và từ chối này rất hiệu quả và khiến người đối diện phân tâm, từ đó họ thấy mình bị khước từ phũ phàng mới buông tha.

5. Đừng để kẻ thao túng kết luận vội vã

Công thức chung của kẻ thao túng sẽ là viện vào một hành vi sai lầm của bạn rồi khái quát theo kiểu "Bạn lúc nào cũng thế!". Nhiều người bị động và chỉ biết câm nín, trong khi đồng nghiệp khác sẽ bị kẻ thao túng dắt mũi. Tuy nhiên tỉnh táo lên nào chị em, hãy đáp lại thẳng thừng, kiểu "Có thể bạn nói đúng, nhưng thử lấy ví dụ về một lần khác tôi làm sai tương tự xem nào?"

6. Lặp đi lặp lại ý kiến cá nhân

Một cách thức khác làm đối phương chắc chắn khó chịu và từ bỏ lợi dụng đó chính là lặp đi lặp lại quan điểm cá nhân của bạn. Ví dụ bạn không đồng ý làm việc gì, dù kẻ thao túng có nói ra sao, hãy cứ đáp "Tôi không muốn tranh luận nữa!" Vài lần như vậy chắc chắn đối phương sẽ rút lui mà thôi!

7. Thả lỏng bản thân và đừng quan tâm

Quả thực, mồm liền tai, người nào nói người ấy nghe. Hãy tưởng tượng một khung cảnh tuyệt đẹp mà bạn thường ao ước đang hiển hiện trước mặt. Đừng để những lời nói gây tổn thương kia lọt vào tai nhé!

8. Giữ khoảng cách vật lý

Những kẻ thao túng chốn công sở thường cho rằng nếu họ đụng chạm vào cơ thể bạn như đặt tay lên vai, chạm vào lưng... thì họ sẽ dễ sai khiến được bạn hơn. Vì thế, đừng để họ có cơ hội được tiến gần bạn nhờ vả. Hãy giữ khoảng cách, hợp lý hơn cả là trao đổi công việc thông qua văn bản, email để vừa giữ chuyên nghiệp vừa không bị nhờ vả một cách quá đáng.

9. Hiểu bản thân mình

Những kẻ thao túng thường chỉ bắt nạt được những ai đó không hiểu bản thân họ, để rồi sau khi nghe những lời thảo mai kia, chúng ta bắt đầu cảm thấy tội lỗi, xấu hổ. Khi nghe một lời phàn nàn của kẻ thao túng, hãy hỏi lại bản thân rằng mình có thực sự như vậy không? Nếu có, hướng đi tốt nhất là gì? Giải thích hay im lặng? Còn nếu sai hoàn toàn sự thật, xin chúc mừng, bạn sẽ không thể bị tác động bởi đồng nghiệp hay cấp trên đâu!

Hi vọng chị em sẽ ngày một tôi luyện tinh thần thép để đương đầu với kiểu người lươn lẹo, xảo trá và đầy mưu mô chốn công sở này nhé!

Tham khảo B.S