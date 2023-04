Thảo Trang chưa từng làm điều này suốt 15 năm đi hát

Một Thảo Trang “chịu chơi”

Hiện tại, “Trời sinh một cặp” mùa 7 đã phát sóng được 6 tập với nhiều chủ đề thú vị. Từng là giám khảo khách mời của chương trình nhưng năm nay, Thảo Trang trở thành đội trưởng dẫn dắt 3 thí sinh Ngô Kinh Lâm, Trần Vân và Jenna Anh Phương. Đảm nhận vai trò mới, nữ ca sĩ gặp không ít áp lực nhưng với cô, đây là một trải nghiệm mới mẻ nên “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu”.

Vẫn là một Thảo Trang biến hóa với nhiều hình ảnh khác nhau, dòng nhạc khác nhau nhưng sự xuất hiện của cô luôn hỗ trợ cho các học trò, giúp họ tỏa sáng. Nếu ở vòng mở đầu với chủ đề “Bài hát đầu tiên”, Thảo Trang sâu lắng khi trình diễn bản tình ca All Of Me cùng Ngô Kinh Lâm hay gợi cảm bên Jenna Anh Phương với Get out of my life; thì sang vòng 2 - “Những nốt nhạc đầu tiên” - nữ đội trưởng lại trẻ trung và “cưa sừng” thành công để thể hiện nét tươi vui của ca khúc quen thuộc “Đi học” bên Trần Vân.

Ngay đến giám khảo khách mời Giang Hồng Ngọc cũng dành lời khen vì Thảo Trang đã bỏ qua hình ảnh sexy, bốc lửa thường thấy để cùng học trò Trần Vân hóa thân thành những cô gái xinh đẹp vùng núi Tây Bắc.

Trong suốt 15 năm ca hát, Thảo Trang luôn được nhớ đến với thế mạnh là sự biến hóa, chịu khó thay đổi để làm mới bản thân. Ở chương trình này, nữ ca sĩ vẫn giữ vững phong độ nên khán giả càng thêm tò mò, liệu rằng Thảo Trang sẽ còn xuất hiện với những hình ảnh nào.

Nghiêm khắc nhưng không áp đặt

Tại “Trời sinh một cặp” mùa 7, đội trưởng Thảo Trang lần đầu thử sức hướng dẫn cho đàn em về ca hát. Từ trước tới nay, khán giả dễ dàng thấy một Thảo Trang đầy năng lượng, luôn “cháy” hết mình trên sân khấu với những bản EDM sôi động, hay có lúc sâu lắng với ballad. Đó là một Thảo Trang ca sĩ - tự do “tung hoành” nên có thể làm điều mình thích, còn ở vị trí đội trưởng, nữ ca sĩ phải nỗ lực rất nhiều bởi không đơn giản chỉ là dạy hát.

Team của Thảo Trang gồm 3 thí sinh nhưng mỗi người một nơi. Vì vậy, nữ ca sĩ sẽ gửi bài tập cơ bản để Ngô Kinh Lâm, Jenna Anh Phương và Trần Vân tự tập luyện trước ở nhà.

“Đến khi gặp nhau, tôi sẽ hướng dẫn kỹ cho từng bạn để họ thể hiện tốt nhất có thể, thậm chí có những ngày các bạn tập đến đau cổ họng. Mặc dù có phần bất lợi về thời gian nhưng việc đưa bài trước để tự tập luyện có thể giúp các bạn chủ động hơn, khi gặp nhau tôi chỉ cần sửa thêm vài chỗ hoặc góp ý để phần trình diễn ấn tượng” - Thảo Trang chia sẻ.

Nữ đội trưởng kể: “Lần đầu làm đội trưởng, training cho các bạn, tôi gặp nhiều áp lực và căng thẳng. Bản thân cũng từng là thí sinh ở một cuộc thi, tôi hiểu rõ sẽ áp lực thế nào khi chọn bài rồi dàn dựng ra sao để phần trình diễn bắt mắt, ấn tượng trên sân khấu. Nhưng ngày trước có áp lực bao nhiêu thì vẫn là mình nên sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn ở đây là 3 người em - 3 cá tính khác nhau.

Tôi không áp đặt, bắt các bạn phải nghe lời mình vì cái gì cũng vậy, tùy thuộc vào khả năng mỗi người nên tôi chỉ làm sao để 3 bạn có thể biến hóa, tiến bộ nhiều nhất về khả năng qua từng vòng thi”.

Khác biệt cá tính nhưng đồng điệu

Đây là một trong những yếu tố khiến team Thảo Trang tại “Trời sinh một cặp” trở thành đối thủ đáng gờm của đội Hồ Trung Dũng và đội Thanh Duy. Thảo Trang tâm sự, Ngô Kinh Lâm - Jenna Anh Phương - Trần Vân có cá tính khác biệt nhưng khi vào việc, cả 3 rất tập trung và sẽ lắng nghe những gì mà đội trưởng góp ý. Vì vậy, cả team chưa bao giờ xảy ra xích mích. “3 bạn đều sở hữu khả năng thanh nhạc tốt, nắm vững tiết tấu và có thể hát được nhiều thể loại khác nhau. Như Jenna thì phù hợp Pop Dance, Ngô Kinh Lâm là Glam Rock - R&B còn Trần Vân lại là nhạc kịch. Mặc dù mỗi người một phong cách nhưng tôi và 3 thí sinh của mình đều có điểm chung là nguồn năng lượng dồi dào, không ngại vượt qua thử thách” - Thảo Trang nhận xét về team của mình.

Bên cạnh đó, Ngô Kinh Lâm - Jenna Anh Phương - Trần Vân đều xuất thân là diễn viên nên đã có kinh nghiệm hóa thân vào nhiều hình tượng khác nhau, luôn sẵn sàng đổi mới bản thân".