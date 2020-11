Thanh xuân không tuổi, câu chuyện tràn đầy năng lượng thể chất và tinh thần của người cao tuổi thời nay

Thế nhưng, cộng đồng mạng đang được truyền cảm hứng vì một thông điệp hoàn toàn khác! Dường như đang có một "định nghĩa" mới được lan tỏa về thanh xuân, một "Thanh Xuân Không Tuổi", vượt ra khỏi giới hạn thời gian! Ở đó, sắc màu thanh xuân được tô đậm từ nền tảng sức khỏe tốt cho tinh thần lạc quan để sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc ở người cao tuổi!



Tuổi 60, cha mẹ luôn thầm ao ước được sống lại năm tháng thanh xuân

Nếu có một hôm nào đó đi làm về sớm, thử ghé thăm cha mẹ lớn tuổi, chú ý quan sát đấng sinh thành ở tuổi 60, 70, bạn sẽ nhận ra thấp thoáng trong cuộc sống của họ nỗi cô độc, trầm lặng và khép kín.

Trừ những cụ may mắn có được những người con tâm lý, chịu khó lắng nghe, còn lại, hầu hết các cụ ít khi thổ lộ. "Con cái lớn rồi, có gia đình riêng của chúng, có nhiều mối bận tâm, mình than phiền chỉ làm chúng mệt mỏi và lo lắng thêm!", nhiều bậc cha mẹ tuổi 60-70 thường nghĩ thế.

Bước vào giai đoạn sau tuổi 50, và rõ rệt nhất là từ tuổi 60 trở đi, những giấc ngủ trở nên chập chờn, những bữa ăn trở nên nhạt nhẽo. Thêm vào đó, cảm giác cô độc mà không biết chia sẻ cùng ai, có thể gây nên những cơn trầm cảm. Bạn đã từng bao giờ chuyện trò với các cụ thật lâu chưa?

Có một "thanh xuân không tuổi" vẫn đang chờ các đấng sinh thành cao tuổi, khi ta biết nâng niu chăm chút

Rất nhiều đấng sinh thành tuổi 60-70 và cả những người con trưởng thành đã giật mình, xúc động trước đoạn clip Thanh Xuân Không Tuổi đầy tích cực, lạc quan, mang đến một "định nghĩa" mới về thanh xuân cho họ. Với "định nghĩa" mới mẻ này, thanh xuân không hề bị giới hạn bởi các cột mốc thời gian của tuổi tác, dù đã 50, 60 hoặc 70…

Thanh xuân của người lớn tuổi được tạo nên từ những đôi chân vẫn còn dẻo dai; những đôi tay vẫn còn rắn rỏi; những nhịp tim vẫn nhịp nhàng, khỏe mạnh; những gương mặt vẫn ngời lên sức sống, nụ cười lạc quan.

Một trái tim trẻ, một sức khỏe vững vàng, để trọn vẹn thanh xuân bên những người thân yêu nhất

Cao tuổi không có nghĩa là "lỡ nhịp" với cuộc sống sôi động bên ngoài. Trên thực tế, đúng như thông điệp của đoạn clip Thanh Xuân Không Tuổi đang lan truyền nhanh chóng, khi có nền tảng sức khỏe tốt, người lớn tuổi vẫn có thể thực hiện mọi điều yêu thích, có thể sống tích cực, truyền cảm hứng đến cho mọi người ở quanh mình.

Có 3 bí quyết giúp giữ gìn và tạo nên một sức khỏe tốt - nền tảng cho thanh xuân không tuổi. Các chuyên gia lĩnh vực lão khoa khuyên rằng: Thứ nhất, hãy tập luyện một môn thể dục hợp lý khoảng 30-60 phút mỗi ngày. Những môn phù hợp với người lớn tuổi bao gồm đi bộ, dưỡng sinh, bơi lội, đạp xe đạp, khiêu vũ… Thứ hai, hãy đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, để hiểu cặn kẽ từng vấn đề sức khỏe và xây dựng một nhịp sống hài hòa, phù hợp với thể trạng lẫn tinh thần. Và thứ ba, hỗ trợ về mặt dinh dưỡng chính là cách tốt nhất, quan trọng nhất để chăm sóc sức khỏe tổng thể, mở ra cuộc sống tươi đẹp sau tuổi 60. Cha mẹ rất cần được bổ sung các sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi, nhằm cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp hỗ trợ hệ xương khớp, tốt cho tim mạch, tăng cường sức đề kháng, ăn ngủ ngon… Bạn có thể tham khảo Sure Prevent Gold của Vinamilk, với công thức giúp bổ sung canxi, vitamin K2, collagen thủy phân rất tốt cho hệ xương khớp; omega 3, DHA giúp tim mạch khỏe mạnh; các vitamin A, C, vitamin nhóm B và chiết xuất tự nhiên từ mầm bông cải xanh glucoraphanin, giúp tăng sức đề kháng hiệu quả. Hai ly Sure Prevent Gold mỗi ngày là một trong những giải pháp bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lớn tuổi.

Thanh xuân đâu chỉ dành riêng cho tuổi trẻ. Một khi có sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan, thế hệ sau tuổi 60 vẫn có thể tận hưởng những tháng ngày tuyệt đẹp, như những hình ảnh trong đoạn clip Thanh Xuân Không Tuổi. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những hình ảnh ấy trong gia đình của chính mình, nơi có đấng sinh thành đang được chăm sóc mỗi ngày cho trái tim trẻ, cho sức khỏe vững vàng, để lan tỏa niềm cảm hứng sống lạc quan, dù ở độ tuổi nào…