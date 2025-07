Theo thông báo từ nhà sản xuất, Running Man Việt mùa 3 sẽ lên sóng sau vài năm vắng bóng trong cuộc đua độ hot của chương trình truyền hình thực tế. Năm nay, dàn cast có 3 thành viên cũ trở lại là Trấn Thành - Liên Bỉnh Phát - Lan Ngọc và 4 nhân vật mới toanh là Anh Tú Atus - Quang Trung - Quang Tuấn - Quân A.P, ngoài ra diễn viên Lê Nhân có vai trò gây tò mò là "Người dựng truyện".

Nếu như Trấn Thành nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, nhiều người hóng anh trở lại thì Quân A.P lại vướng vào một cuộc tranh luận dữ dội từ khi mới rộ hint tham gia chương trình. Trên Fanpage Running Man Việt Nam giới thiệu về cast cuối cùng là: "Đây sẽ là một gương mặt mới lạ đối với đội hình của chúng ta tuy nhiên, theo như Thám tử tôi dò thám thêm được thì anh ấy được ghi nhận là một người 'Nhìn tưởng vậy mà chưa chắc gì là vậy'".

Quân A.P khiến khán giả chia phe, một bên tò mò và ủng hộ nam ca sĩ thử sức ở lĩnh vực mới, một bên đặt hoài nghi liệu Quân A.P này có đủ sức nặng để làm nên khác biệt, hay chỉ là lựa chọn… tạm thời, chốt vội phút chót?

Quân A.P là thành viên cuối cùng được công bố trong dàn cast Running Man Việt mùa 3

Theo một số nguồn tin được lan truyền, ban đầu Running Man Vietnam mùa 3 đã "nhắm" đến một nhân vật Gen Z đình đám để làm mới đội hình, hứa hẹn mang lại năng lượng trẻ trung và cá tính. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm ghi hình, nhân vật này vướng bê bối tình ái nên bị loại khỏi danh sách. Tiếp đó, chương trình đã thương thảo với một ứng viên khác cũng hot và đông fan không kém nhưng không đạt được thoả thuận. Trong thế "chạy deadline", Quân A.P được cho là người được lựa chọn thay thế vội vàng. Một thông tin khác cũng rầm rộ là do nam ca sĩ hoạt động chung ekip truyền thông với Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus - 2 thành viên đã được công bố trước đó nên đôi bên dễ dàng hợp tác hơn.

Về mặt hình ảnh, Quân A.P sở hữu nhiều yếu tố lý tưởng để góp mặt trong một chương trình thực tế như gương mặt sáng, ngoại hình thư sinh dễ tạo thiện cảm, lượng fan ổn định và đời tư không quá ồn ào. Nam ca sĩ có nghiêm túc trong nghệ thuật, định hướng rõ ràng, không chạy theo chiêu trò. Đây là điểm cộng đáng giá khi đặt giữa một dàn cast vốn đã quá nhiều màu sắc, hài hước thì một mảnh ghép "trầm" đôi khi lại là điều cần thiết để cân bằng không khí chương trình.

Quân A.P vướng tranh cãi lớn ngay từ khi "ra mắt", nhiều người lo lắng anh sẽ nhạt, không theo kịp tiến độ dàn cast toàn người hài hước, hoạt ngôn

Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của Quân A.P chính là thiếu kinh nghiệm sân chơi thực tế. Trước đó, trong một vài lần xuất hiện tại gameshow hay chương trình tương tác như Anh trai say hi, nam ca sĩ vẫn giữ phong cách nói năng nhỏ nhẹ, ít tương tác chủ động, gần như bị "nuốt chửng" bởi các bạn diễn dày dạn. Chưa kể, thể lực, sự hoạt náo, khả năng tung hứng – những yếu tố quan trọng tạo nên dấu ấn cho từng thành viên trong Running Man – lại không phải là thế mạnh nổi bật của Quân A.P. Điều này khiến không ít khán giả lo ngại rằng anh sẽ lặp lại "vết xe đổ" của những nhân tố từng bị nhận xét là nhạt, thiếu muối ở các mùa trước.

Tất nhiên, chương trình vẫn chưa lên sóng, mọi nhận định lúc này chỉ là dựa trên ấn tượng và dữ kiện bên lề. Biết đâu Quân A.P sẽ là "ẩn số tạo bất ngờ", là kiểu nhân vật càng chơi càng sáng, càng va càng bùng nổ? Running Man từ trước đến nay vốn không thiếu những màn "quay xe" ngoạn mục từ các thành viên bị nghi ngờ ban đầu.

Với loạt "cựu thành viên" như Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát... netizen nghi Quân A.P dễ bị lấn át

Quân A.P sinh năm 1997, là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop những năm gần đây. Anh bắt đầu được biết đến từ các bản cover trên YouTube với chất giọng trầm ấm, đầy cảm xúc. Nam ca sĩ gây chú ý với loạt bản hit như Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, You Are My Crush... Anh theo đuổi hình tượng nam ca sĩ lặng lẽ, ít scandal, tập trung vào sản phẩm âm nhạc chỉn chu, cảm xúc. Dù không phải là cái tên quá ồn ào trên truyền thông, nhưng Quân A.P luôn giữ được vị trí ổn định trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt với những ai yêu thích ballad và pop nhẹ nhàng.

Khi được hỏi liệu có áp lực trước sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả, Quân A.P chia sẻ với chúng tôi: "Khán giả bây giờ rất thông minh, đôi khi khó tính nữa, nên trách nhiệm quản lý bản thân phải thực sự nghiêm túc. Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ dù nhỏ, nhưng sẽ có rất nhiều người nhìn vào và để lại ảnh hưởng. Trách nhiệm lớn hơn rất nhiều, tôi cố gắng rèn giũa bản thân mình theo cách tích cực nhất có thể. Áp lực sẽ luôn đi cùng nghệ sĩ. Ví dụ như lâu không ra nhạc cho khán giả nghe, cũng đã là một áp lực rồi. Tôi đặt mục tiêu cho mình là phải làm nhạc hay, đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Làm thế nào để ra nhạc sớm nhất, đó là áp lực lớn nhất của tôi".

Tuy nhiên, hiện tại chương trình chưa lên sóng nên khán giả chưa nên vội đánh giá mà chờ vào phần thể hiện của anh