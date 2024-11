Thanh toán QR code qua thẻ tín dụng với MyVIB: Tiện lợi và linh hoạt tối đa

Việc tích hợp thẻ tín dụng vào hệ thống thanh toán QR Code mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng. Khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán tại mọi điểm chấp nhận QR Code trong hệ sinh thái đối tác của VIB như VNPay, VietQR, Payoo, SmartPay, KiotViet,… Thay vì phụ thuộc vào số dư trong tài khoản thanh toán, người dùng MyVIB giờ đây có thể dễ dàng chi trả cho các giao dịch hàng ngày, từ mua sắm tại cửa hàng tiện lợi đến thanh toán bữa ăn tại các quán nhỏ ven đường.

Chỉ cần quét mã QR và xác nhận giao dịch, người dùng không cần mang tiền mặt hay lo lắng về số dư tài khoản. Mọi giao dịch sẽ được xử lý ngay lập tức, nhanh chóng và tiện lợi.

Bên cạnh việc không ngừng đổi mới công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng, MyVIB còn mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Ứng dụng Ngân hàng số này hiện cung cấp nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt như hoàn tiền đến 50% khi thanh toán hóa đơn điện, nước, wifi; tặng đến 5% khi nạp tiền điện thoại trả trước; giảm 10% khi nạp gói cước Data 3G/4G; giảm đến 3.500.000 VNĐ khi đặt vé máy bay, khách sạn, vé xe,…

Đặc biệt, VIB mang đến cơ hội đặc biệt cho người dùng khi mời bạn bè, người thân tải và đăng ký MyVIB: gặp gỡ các Anh Trai trên VIB Bus dạo quanh Hà Nội vào ngày 04/12 và tham gia concert Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3 vào ngày 07/12. Món quà này sẽ được trao tặng cho 40 thành viên MyVIB có tên trong danh sách đứng đầu Top giới thiệu khi chương trình kết thúc vào ngày 25/11. Người dùng có thể nhanh chóng tải ứng dụng MyVIB và mời bạn bè gia nhập để tham gia chương trình.

Ngoài ra, MyVIB còn mang đến cơ hội nhận vé Concert dễ dàng khi nhập mã "ATSHD3" từ nay đến hết ngày 22/11. Sự kiện đặc biệt Livestream VIB "Say Hi Hà Nội" với hai khách mời đặc biệt Anh Tú Atus và Host Quang Trung sẽ diễn ra lúc 19h ngày 22/11 trên TikTok MyVIB (@myvibofficial). Khi đăng ký mở tài khoản trên MyVIB thành công và nhập mã "ATSHD3" trong khoảng thời gian diễn ra Livestream, người dùng sẽ có cơ hội nhận vé VIP A và vé CAT 1 Concert, do chính hai khách mời trao tặng trong đêm Livestream. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra Livestream, người dùng còn có thể nhận thêm combo ưu đãi trị giá 500.000 đồng, bên cạnh những vé Concert hấp dẫn.

Đối với những khách hàng mới tải MyVIB, đừng quên nhập mã "ATSH" khi mở tài khoản thanh toán Digi và nạp từ 500.000 đồng. Từ nay đến 27/11, MyVIB sẽ chọn 20 khách hàng nhanh tay nhất mỗi tuần và 50 khách hàng may mắn để trao vé tham dự Anh Trai "Say Hi" Concert 3 tại Hà Nội. Ngoài ra, khách hàng có tổng giá trị giao dịch vé máy bay, khách sạn, vé xe cao nhất trên MyVIB trong thời gian này sẽ có cơ hội sở hữu vé VIP A, CAT 1 tham dự đêm nhạc.

Với tính năng thanh toán QR Code nhanh chóng qua thẻ tín dụng và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, MyVIB không chỉ là một ứng dụng ngân hàng giúp quản lý tài chính cá nhân, mà còn là người bạn đồng hành thông minh, giúp người dùng tận hưởng cuộc sống tiện nghi và thú vị.

Tải ứng dụng MyVIB và khám phá các chương trình ưu đãi ngay hôm nay.