Thanh niên tranh thủ ngày Tết "tán" gái, văn chương lai láng nhưng viết sai 1 TỪ tiếng Anh mà thành THẢM HỌA: Thế này thì ế bền vững

Trong thời đại toàn cầu hóa, việc sử dụng một vài từ nước ngoài (thường là tiếng Anh) để thêm vào đoạn hội thoại khi đang giao tiếp bằng tiếng Việt không phải mới ở Việt Nam.

Một thanh niên mới đây tranh thủ chuyện hỏi thăm Tết để... tán gái. Có vẻ anh chàng cũng đầu tư lắm, văn chương lai láng vô cùng. Chẳng hạn, "sinh thời bố em là phi hành gia đúng không? Vì ông đã hái những vì sao và đưa nó vào đôi mắt em". Nhưng dân tình phát hiện ngay từ câu thứ hai anh chàng đã phạm một lỗi sai. Từ "Thanh" ở đây đúng ra phải là THANK với hàm ý cảm ơn câu chúc năm mới của bạn nữ.

THANK là một nội động từ trong tiếng Anh. Về mặt nghĩa, THANK là động từ hiếm hoi mà chỉ có duy nhất một cách sử dụng. Chúng ta vẫn thường sử dụng từ THANK với nghĩa là cảm ơn, khi thêm vào các giới từ hay cấu trúc nó thường mang nghĩa là cảm ơn ai đó hay cảm ơn vì một cái gì đó.

Thank đi cùng tân ngữ, chẳng hạn "Thank you", "I will thank him later",... Còn "Thanks" đóng vai trò là một danh từ, thường đứng độc lập hoặc kết hợp với "for". "Thanks" tuyệt đối không đi cùng tân ngữ trực tiếp. Chẳng hạn "Thanks you so much" là sai ngữ pháp.

Bên cạnh lỗi sai chính tả, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng nhân vật chính này khá cố chấp và thiếu tinh tế. Khi bạn gái đã cho biết "ba em mất rồi" cũng không nên tiếp tục tán tỉnh bằng những lời hoa mỹ liên quan đến đấng sinh thành: "Đã bảo mất rồi còn cứ cố chấp"; "Đã thế thì nhanh trí đổi đi chứ, chẳng hạn "vậy ông ấy hẳn đã để lại trong em nhiều thứ rất quý giá nhỉ, anh thấy chúng trong đôi mắt biếc của em...".

