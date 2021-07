Thanh niên tạo dáng độc với thân cây nhưng chỉ một giây sau nụ cười vụt tắt, cảnh tượng đáng xấu hổ gây xôn xao MXH

Trang Sina đưa tin, hôm 29/6 mới đây tại khu thắng cảnh thác Hoàng Quả Thụ, Quý Châu, Trung Quốc, khách du lịch bất ngờ được "chiêm ngưỡng" cảnh tượng kỳ lạ khi một nam thanh niên chui đầu vào thân cây để chụp ảnh sau đó bị mặc kẹt không thể thoát ra ngoài.

Trong đoạn video được chia sẻ, nam thanh niên mặc áo phông trắng và quần jean trông rất phấn khích khi phát hiện ra một đoạn thân cây uốn lượn có hình dáng độc đáo. Vì muốn ghi lại cảnh đẹp thiên nhiên, cho rằng nếu tạo dáng chụp ảnh lạ một chút thì khi đăng lên trang cá nhân chắc chắn sẽ thu hút được nhiều bình luận chia sẻ, thanh niên đã có quyết định vô cùng sai lầm.

Thân cây cổ thụ có hình như một chiếc thòng lọng và anh thanh niên đã chui đầu vào bên trong cái lỗ nhỏ xíu đó rồi ra sức tạo kiểu chụp ảnh, quay phim. Vài giây sau đó, nụ cười trên môi anh chàng chợt vụt tắt khi anh phát hiện ra rằng anh không thể chui đầu ra được nữa.

Xoay ngang xoay dọc, dù rất cố gắng nhưng anh chàng cũng không thể thoát ra. Lúc này những du khách đi ngang qua đều cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của anh chàng. Mọi người dừng lại quan sát rồi lấy máy ra chụp ảnh lại.

Anh chàng chui đầu vào thân cây bỗng nhiên lại trở thành "cảnh đẹp" mới khiến các du khách bu lại theo dõi. Hoàn cảnh đáng xấu hổ làm cho thanh niên càng thêm bối rối, mặt mũi đỏ bừng trong sự đau khổ và tuyệt vọng.

Phải mất rất lâu sau cùng với sự giúp đỡ của một số người, anh chàng cuối cùng mới thoát ra khỏi hoàn cảnh thê thảm. Hình ảnh thanh niên mắc cổ trong thân cây bất giác trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội theo một cách tiêu cực, khác xa mong đợi ban đầu của anh chàng.

Cư dân mạng cười chê thanh niên là kẻ hám danh, muốn nổi tiếng nên bất chấp tự gây nguy hiểm cho bản thân. Không những vậy, họ cho rằng lỡ như thanh niên không thoát ra được, rất có thể nhánh cây cổ thụ sẽ bị cắt bỏ trong quá trình giải cứu. Như vậy anh ta chẳng khác gì đang phá hoại thiên nhiên mà mọi người đang cố gắng bảo tồn.

Có người phân tích, vụ tai nạn của thanh niên này cũng tương tự như việc những đứa trẻ bị kẹt đầu ở lan can. Nguyên nhân là do cấu trúc ở đỉnh đầu người có cấu trúc như hình nêm, khi đẩy đầu vào khe hẹp sẽ rất dễ dàng do bề mặt nghiêng của "nêm" tạo ra lực đòn bẩy. Tuy nhiên cổ và cằm lại không có cấu trúc hình nêm nên khi muốn rút đầu ra sẽ bị mắc kẹt.

Có bình luận còn đùa cợt cho rằng thanh niên bị mắc kẹt giống như một "chú khỉ", cho dù không thoát ra được cũng không cần sợ, khách du lịch có thể cho anh ta chuối để sống sót qua ngày.

