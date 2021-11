Thanh niên gốc Việt trở thành thị trưởng ở Úc: Trẻ tuổi, đẹp trai, từ cấp 1 đến đại học toàn theo học những trường siêu đỉnh

Ngày 9/11/2021, một thanh niên gốc Việt tên Anthony Tran đã trở thành tân Thị trưởng của thành phố Maribyrnong, bang Victoria, Úc. Được biết Anthony mới chỉ 22 tuổi, điều này khiến anh trở thành Thị trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành phố. Đồng thời Anthony cũng là một trong những ủy viên hội đồng trẻ nhất trở thành Thị trưởng trong lịch sử bang này.

Trong một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng TP Maribyrnong, khi phát biểu nhậm chức, Anthony Tran đã gửi lời cảm ơn đến gia đình vì đã ủng hộ mình. Anh phát biểu bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt. Đồng thời, Anthony Tran cũng cảm ơn những người lớn tuổi trong cộng đồng đã “đặt niềm tin vào” thế hệ thứ hai. Tân thị trưởng cũng vạch ra những kế hoạch của mình trong thời gian sắp tới.

Được biết, Anthony Tran có thành tích học tập "không phải dạng vừa". Từ cấp 1 đến Đại học, tân Thị trưởng đều theo học tại những ngôi trường danh tiếng.

Tân Thị trưởng gốc Việt Anthony Tran.

Tốt nghiệp 2 chuyên ngành tại Đại học La Trobe

Thời phổ thông, Anthony Tran từng theo học tại trường Penleigh and Essendon Grammar. Đây là một ngôi trường nổi tiếng, giảng dạy ở cả bậc mẫu giáo, tiểu học và trung học. Trường là thành viên của Associated Grammar School of Victoria - một hiệp hội thể thao gồm chín trường độc lập ở Victoria, Australia. Những năm qua, Penleigh and Essendon Grammar có thể mạnh về thể thao và luôn cạnh tranh với các trường học khác ở khía cạnh này.

Anthony Tran có học vấn khủng.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Anthony Tran theo học tại Đại học La Trobe. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng nhất của Úc, nổi tiếng về đào tạo các lĩnh vực Y sinh học, Khoa học, Nghệ thuật và Nhân văn. Năm 2015, Đại học La Trobe nằm trong top 100 trường đại học trẻ có tuổi đời dưới 40 năm trên thế giới và top 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới có. Trường cũng là thành viên của nhóm các trường Đại học Nghiên cứu đổi mới của Úc. Được biết, tân Thị trường Anthony Tran tốt nghiệp hai chuyên ngành Luật và Thương mại tại Đại học La Trobe.