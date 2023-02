Thanh niên điển trai lao xe máy lên vỉa hè táo tợn cướp chiếc túi của người phụ nữ

Ngày 16-2, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Lương Khánh Thiện (SN 2000, trú tại khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh), là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản rất táo tợn của người dân trên địa bàn thành phố.



Lương Khánh Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 15-2, Lương Khánh Thiện điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu đen mang biển kiểm soát 37B2-679.71 đi từ nhà đến khu vực hồ Goong, phường Trường Thi, TP Vinh quan sát nhằm phát hiện sơ hở của người dân để cướp giật.

Đến khoảng 9 giờ 25 phút, khi đi đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Phan Đăng Lưu với đường Trường Thi, Thiện thấy một người phụ nữ đi bộ dọc vỉa hè đường Phan Đăng Lưu đang nghe điện thoại, trên vai đeo một chiếc túi xách màu đen. Thiện liền điều khiển xe đi trên vỉa hè, tăng ga từ phía sau, áp sát phía bên phải người phụ nữ, đồng thời nhanh chóng dùng tay trái cướp giật chiếc túi rồi tẩu thoát.

Công an thu giữ chiếc túi xách tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo của người bị hại, Công an TP Vinh nhanh chóng huy động lực lượng, tiến hành sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và truy xét nóng.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định Lương Khánh Thiện là nghi phạm gây ra vụ cướp. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh phối hợp Công an phường Quang Trung bắt giữ Lương Khánh Thiện, thu hồi tang vật để trả lại cho bị hại. Tại cơ quan công an, Lương Khánh Thiện thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.