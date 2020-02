Thanh niên chết bên cạnh xe máy, nghi bị sát hại

Ngày 5-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Lũy (SN 1967; ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người". Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Hoàng (SN 1995; ngụ ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng).



Nạn nhân được phát hiện nằm chết bất thường bên cạnh xe gắn máy.

Theo đó, vào rạng sáng 4-2, người dân ở khu vực ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc hốt hoảng khi phát hiện một thanh niên lạ mặt nằm chết bất thường bên cạnh chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trong tình trạng phần đầu và mặt dính rất nhiều máu. Nghi vấn đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên người dân báo tin cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Giồng Riềng phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Kiên Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua đó, các lực lượng làm nhiệm vụ xác định có dấu hiệu tội phạm nên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng này. Qua sàng lọc đối tượng cùng các chứng cứ có liên quan, lực lượng chức năng đã xác định Lũy là nghi can trong vụ án này nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.