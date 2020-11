Thanh niên bị chó cắn, bác sĩ nghi ngờ liền báo cảnh sát rồi phát hiện con hổ "thú cưng" hơn 200kg tại nhà anh chàng và màn giải cứu ngoạn mục

Chú hổ Ming chào đời vào năm 2000 tại Racine, Minnesota, Mỹ. Vào tháng 10/2003, nó đã vụt sáng trở thành ngôi sao mạng xã hội sau khi được tìm thấy trong căn hộ của chàng thanh niên Antoine Yates ở khu Harlem, New York. Khi đó, Ming đang được Yates nuôi dưỡng như một con thú cưng thực thụ.

Chú hổ Ming từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận nước Mỹ.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 10/2003, Yates được đưa đến bệnh viện địa phương sau khi bị con thú cưng của mình tấn công. Thế nhưng, chàng trai trẻ lại nói dối rằng vết thương gây ra bởi chú chó pit bull. Do vết cắn quá to so với những gì mà một chú chó có thể gây ra khiến các bác sĩ không khỏi nghi ngờ.

Sau đó, cảnh sát được điều động đến nhà của Yates nằm tại tầng 5 của một tòa nhà. Khi có mặt tại ngôi nhà, cơ quan chức năng đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một con hổ to lớn thay vì chú chó pit bull như Yates nói.

Yates được đưa đến bệnh viện địa phương với một vết cắn lớn trên cơ thể.

Cảnh sát tìm thấy Ming trong nhà Yates.

Chưa dừng lại ở đó, ngoài Ming, người ta còn tìm thấy một con cá sấu dài hơn 1,2m trong nhà có tên là Al. Phát hiện này khiến cảnh sát phải đột nhập vào căn nhà theo kiểu đột kích. Một sĩ quan cảnh sát phải tiếp cận từ bên ngoài và bắn súng chứa thuốc an thần qua cửa sổ để khống chế con hổ.

Thời điểm đó, hàng xóm nói với cảnh sát rằng họ không mấy ngạc nhiên khi họ phát hiện một sở thú thu nhỏ bên trong căn hộ của Yates. Họ thường nghe thấy tiếng gầm gừ của thú dữ cũng như thường xuyên ngửi mùi hôi thối bốc ra từ bên trong.

Viên cảnh sát tiếp cận con vật từ bên ngoài cửa sổ.

Ming được Yates mua về và nuôi dưỡng từ nhỏ.

Sau khi điều tra, cảnh sát biết được rằng Yates đã mua chú cọp Ming từ công viên động vật BEARCAT Hollow, ở Racine, Minnesota. Khi được tìm thấy Ming đã là một con hổ trưởng thành nặng hơn 226kg. Con vật chưa từng được rời khỏi căn hộ của chủ nhân nên sau khi được "giải cứu" và đưa đến sống tại vườn thú Noah’s Lost Ark ở Ohio, nó tỏ ra vô cùng buồn rầu. Ngày 4/2/2019, con vật đã ra đi mãi mãi ở tuổi 19 trước khi được chôn cất tại một nghĩa trang ở New York.

Về phía Yates, sau khi bị phát hiện nuôi hổ và cá sấu trái phép, anh đã nhận án tù 3 tháng vì hành vi có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng và hiện đang sống cùng mẹ ở Pennsylvania.

Bia mộ của chú hổ Ming tại nghĩa trang.

(Nguồn: Dailymail)