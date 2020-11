Thanh niên 17 tuổi liệt giường cả đời vì bán thận mua iPhone, khởi đầu phong trào đổi nội tạng lấy điện thoại xa xỉ

Cách đây 9 năm, iPhone luôn là biểu tượng đặc biệt của giới trẻ, được sở hữu một chiếc điện thoại iPhone có thể xem là một điều đáng tự hào của những người trẻ tuổi. Chính thế mà không ít người đã có những hành động nông nổi chỉ vì mong muốn có đủ tiền để mua được một chiếc iPhone.

Năm 2011, khi Tiểu Vương vẫn còn là một nam sinh 17 tuổi đã quyết định bán thận của mình để có tiền mua chiếc điện thoại đắt tiền kia. Lúc đó, thanh niên 17 tuổi đã nghĩ: "Một quả thận là đủ dùng rồi, tại sao tôi phải cần thêm một quả thận nữa chứ? Tại sao không bán nó đi?".

Nghĩ là làm, Tiểu Vương đã đến thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) để thực hiện một ca ghép thận sống. Cậu thiếu niên đã dùng một quả thận của mình để đổi lấy 22.000 NDT (hơn 77,5 triệu VND theo tỷ giá hiện tại). Số tiền này được dùng để mua một chiếc iPhone 4 và một iPad 2.

Vết sẹo mổ trên cơ thể Tiểu Vương.

Nhưng vui vẻ bên chiếc điện thoại mới không bao lâu, Tiểu Vương bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường, vết mổ của anh đã bị nhiễm trùng và chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng. Dù vậy, cậu vẫn không thông báo tình trạng sức khỏe giảm sút cho gia đình, cho đến khi không thể chịu đựng tiếp nữa.

Tiểu Vương đã bị nhiễm trùng vì nơi phẫu thuật không đáp ứng đủ yêu cầu vệ sinh và bởi vì cậu không được chăm sóc hậu phẫu đúng cách. Từ đó, Tiểu Vương chỉ có thể nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. 9 năm sau, tình trạng của Tiểu Vương vẫn chưa tiến triển hơn, không thể làm được việc nặng nhọc và vẫn phải sống phụ thuộc vào thuốc men.

Được biết, nhóm 9 người liên quan đến phi vụ mua bán nội tạng trái phép đã bị bắt giữ và bị trừng phạt theo pháp luật.

Cho đến hiện tại, Tiểu Vương lúc nào cũng luôn hối hận vì quyết định nông nổi khi xưa.

Từ một người khỏe mạnh cao 1m9, Tiểu Vương chỉ có thể nằm trên giường mỗi ngày và chỉ còn hơn 45kg.

Những tưởng qua sự việc của Tiểu Vương, giới trẻ sẽ có được bài học lớn nhưng trong thực tế vẫn còn nhiều thanh thiếu niên làm liều chỉ vì muốn sở hữu một chiếc iPhone. Mới đây, một nữ sinh 20 tuổi đã khiến dư luận xôn xao khi quyết định bán trứng để lấy tiền mua điện thoại iPhone 12.

Dù xuất thân trong gia đình khá giả, lại có học thức khi đang học năm 2 tại một trường đại học ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nhưng cô gái này vẫn có quyết định nông nổi.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau khi "hiến" trứng, cô nữ sinh nhận được 10.000 NDT (hơn 35 triệu VND theo tỷ giá hiện tại). Vài ngày sau đó, bụng cô bắt đầu phình to như một quả bóng kèm theo những đau đớn thể chất. Qua kiểm tra, bụng của cô đã to gấp 4 lần so với bình thường, đường kính 13cm.

Rất may mắn, nữ sinh 20 tuổi này đã được cấp cứu và điều trị kịp thời, hiện tại vẫn đang trong thời gian hồi phục và không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Sự việc của cô nữ sinh 20 tuổi và cả trường hợp của Tiểu Vương nhiều năm trước, một lần nữa khiến dư luận tranh cãi gay gắt và chỉ trích những thanh niên chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua sức khỏe của bản thân mình.

Phim chụp bụng của cô nữ sinh 20 tuổi.

Nguồn: Sina