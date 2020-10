Thành Nghị xuất hiện sau scandal "Lưu Ly mỹ nhân sát", vừa gầy vừa tô son môi đỏ điệu đà hơn phụ nữ

Sau khi Lưu Ly mỹ nhân sát kết thúc, nam diễn viên Thành Nghị thu hút khá nhiều sự chú ý. Từ mỹ nam vô danh, Thành Nghị bỗng chốc vụt sáng và thu về lượng fan hùng hậu. Tuy nhiên, scandal lạnh nhạt, cô lập Viên Băng Nghiên bất ngờ xuất hiện đã kéo Thành Nghị lùi về phía sau.

Theo đó, ở sự kiện mừng công cho Lưu Ly mỹ nhân sát, Thành Nghị liên tục né tránh Viên Băng Nghiên. Nam diễn viên khiến khán giả tức giận vì cho rằng có hành động chẳng đáng mặt đàn ông. Dù phía Thành Nghị nhất mực giữ im lặng nhưng tai tiếng phủ quanh anh vẫn không dứt. Có khán giả còn đeo bám và dùng đền flash chiếu vào mắt Thành Nghị xem như đòn trừng phạt.

Hình ảnh bị chê bai quá điệu đà, nữ tính của Thành Nghị.

Bẵng đi ít lâu, Thành Nghị xuất hiện trở lại ở sự kiện do đoàn phim Mộng tỉnh Trường An tổ chức. Lần này, nam diễn viên gây choáng cho khán giả khi lộ diện với dáng vẻ khá gầy gò, lại còn trang điểm đậm. Trong bức ảnh do các blogger giải trí chia sẻ, Thành Nghị tô son môi đỏ, đánh phấn trắng và còn kẻ mắt bằng chì đen.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ rằng Thành Nghị điệu đà còn hơn cả phụ nữ. Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực nam diễn viên, cho rằng dáng vẻ nữ tính kia chỉ là do góc chụp mà ra, còn lại trong đời thường, Thành Nghị vẫn cực kỳ nam tính.

Ở "Mộng tỉnh Trường An", Thành Nghị thường xuyên trang điểm đậm.

Thành Nghị sinh năm 1990, hiện đang sống ở Đông Thành - Bắc Kinh. Trước khi đóng Lưu Ly mỹ nhân sát, Thành Nghị vẫn là diễn viên không mấy tên tuổi dù đã đóng phim được 10 năm. Những tác phẩm mà Thành Nghị từng góp mặt gồm có: Mộng tình Trường An, Trường An nặc, Đạo mộ bút ký 2, Tru Tiên - Thanh Vân Chí, Tình yêu như gió thổi mây bay, Quỷ ái, Ký túc xá - Trường học kinh hoàng, Đường cung mỹ nhân thiên hạ.