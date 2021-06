Thành Long và bà xã Lâm Phụng Kiều đã ly hôn?

Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra việc Thành Long đã âm thầm rút khỏi hai công ty do bà xã Lâm Phụng Kiều làm chủ. Được biết, hai công ty này do siêu sao võ thuật thành lập từ năm 2007 và từ đó cho đến nay vẫn luôn do Lâm Phụng Kiều là người đại diện pháp luật, phần lớn cổ phần cũng nằm trong tay nàng mỹ nhân đình đám một thời này.

Việc Thành Long bỗng nhiên rút khỏi hai công ty này khiến mọi người nghi ngờ liệu có phải cuộc hôn nhân giữa ông và Lâm Phụng Kiều đã xảy ra vấn đề hay không, nhất là khi trong suốt một năm qua họ không còn xuất hiện bên nhau nữa.



Hôn nhân của Thành Long và Lâm Phụng Kiều thật sự gặp vấn đề?

Thành Long đã rút khỏi hai công ty do Lâm Phụng Kiều nắm giữ.

Thành Long và Lâm Phụng Kiều bí mật kết hôn vào năm 1982, cặp đôi cũng có một con trai chung là nam diễn viên Phòng Tổ Danh. Ban đầu, Thành Long luôn nghi ngờ Lâm Phụng Kiều kết hôn với mình chỉ vì tiền, nhưng sau scandal ngoại tình với Ngô Ỷ Lợi, sự vị tha và không oán trách của vợ khiến ông cảm thấy rất hối hận.

Cũng từ đó, Thành Long tôn trọng và yêu thương Lâm Phụng Kiều hơn, không chỉ thế còn giao hết tài sản của mình cho bà quản lý. Chính vì điều này khiến cư dân mạng rất kinh ngạc khi vợ chồng siêu sao Câu chuyện cảnh sát vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân. Tuy nhiên, trang Sohu cho rằng không có chuyện gì là không thể bởi rất nhiều cặp sao trong showbiz Hoa ngữ hôm trước còn mặn nồng nhưng hôm sau đã vội vàng chia tay.

Nguồn: Sohu