Thanh Hóa: Chồng giết vợ rồi tự tử vì nghi vợ đi làm ăn xa có người khác

Ngày 7/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Bá Thước khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 0h45 rạng sáng 7/4, Công an huyện Bá Thước nhận tin báo tại thôn Hồ Quang, xã Điền Quang xảy ra vụ án mạng.

Vào thời điểm trên, Phạm Văn Trung (SN 1981, trú thôn Hồ Quang) đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị P.M.L (SN 1984, vợ Trung) tử vong.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Điền Quang đã bắt giữ Phạm Văn Trung và báo cáo Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND huyện Bá Thước cho hay UBND xã Điền Quang đã có báo cáo về vụ án mạng vào sáng cùng ngày.

"Tại trụ sở công an, bước đầu Trung khai nhận do nghi ngờ vợ hay đi làm ăn xa, có người khác nên đã xuống tay sát hại chị L. Sau khi gây án, Trung đã tìm cách tự tử 3 lần nhưng không thành và bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện nghi phạm đang cấp cứu tại bệnh viện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ nguyên nhân”, vị lãnh đạo UBND huyện Bá Thước thông tin.